La empresa farmacéutica BioAge que se especializa en la obesidad apunta a recaudar $158 millones en su IPO.

BioAge Labs Inc., una empresa biotecnológica en fase clínica que desarrolla terapias para la obesidad y enfermedades metabólicas, está buscando recaudar hasta $157.5 millones en su oferta pública inicial y una colocación privada.

La empresa está ofreciendo 7.5 millones de acciones a un precio de entre $17 y $19 cada una, según una presentación realizada el miércoles ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Por separado, Sofinnova Venture Partners XI LP, un accionista existente, se espera que compre alrededor de $15 millones en acciones al precio de la OPI en una colocación privada.

En el tope del rango de precios, BioAge tendría un valor de mercado de aproximadamente $587 millones, según las acciones en circulación detalladas en la presentación.

BioAge, con sede en Richmond, California, tenía una valoración de $394 millones después de recaudar $194 millones en una ronda Serie D en febrero, según el proveedor de datos PitchBook.

Sus principales accionistas son la cofundadora y directora ejecutiva Kristen Fortney, que controla el 9.8% de la empresa, y entidades afiliadas a Andreessen Horowitz y Khosla Ventures, con un 9.4% y un 8% de propiedad beneficiosa respectivamente, según la presentación.

La oferta está siendo liderada por Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc. y Citigroup Inc. La empresa planea que sus acciones se negocien en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo BIOA.

