La empresa detrás de la tercera criptomoneda más grande del mundo acaba de invertir $775 millones en esta pequeña compañía que desafía a YouTube y AWS

Las acciones de la empresa tecnológica Rumble (NASDAQ: RUM) se encuentran en máximos de 52 semanas al momento de escribir esto, habiendo subido aproximadamente un 300% en valor desde los mínimos establecidos en enero. Y gran parte de su salto se debe a una inversión masiva de $775 millones por parte del brazo de inversión de Tether Limited, la empresa detrás del stablecoin de criptomoneda Tether (CRYPTO: USDT).

Tether es la tercera criptomoneda más grande del mundo en cuanto a capitalización de mercado. A la fecha de este escrito, la capitalización de mercado es de casi $140 mil millones, quedando solo por detrás de Bitcoin y Ethereum. Pero Tether no es como estas otras dos criptomonedas; es un stablecoin.

Un stablecoin tiene la intención de tener una correlación de precios de 1 a 1 con algo más. Por ejemplo, un stablecoin del dólar estadounidense siempre debería valer $1. Está diseñado para personas que desean explorar el mundo de las criptomonedas sin la volatilidad. Simplemente explicado, depositan $1 y Tether emite un nuevo stablecoin por un valor de $1.

Según Tether, tenía alrededor de $125 mil millones en reservas al 30 de septiembre (su capitalización de mercado era de $119 mil millones en ese momento). La mayoría de estas reservas están en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Necesita mantener estas reservas en caso de que las personas quieran canjear sus stablecoins por dólares. Pero Tether puede generar sus propios ingresos con estas enormes reservas en el intertanto.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, recientemente dijo que está en camino de ganar $10 mil millones en beneficios netos en 2024, una cantidad asombrosa para cualquier empresa, y mucho más para una empresa de criptomonedas. Y la empresa no solo acumula estos beneficios, sino que también invierte su dinero de vez en cuando, que es lo que está haciendo con Rumble.

Rumble llamó la atención cuando salió a bolsa en 2022 porque esta pequeña empresa tiene grandes ambiciones. La empresa tiene la intención de construir infraestructura de internet libre de censura y espera competir con la plataforma de transmisión de videos de Alphabet, YouTube; el servicio de computación en la nube de Amazon, AWS; plataformas de redes sociales; y más.

El problema es que Rumble no puede simplemente desear que todo esto se haga realidad, se necesitan fondos. Y cuando las ambiciones son tan altas, cuesta mucho dinero construir. No es sorprendente que la empresa registrara una pérdida neta de $116 millones en 2023 y ya haya perdido otros $102 millones en los primeros tres trimestres de 2024.

Pero hay que darle crédito a Rumble. El gráfico a continuación muestra su cantidad de acciones en circulación con la línea naranja. Ignora el breve pico poco después de salir a bolsa (la contabilidad de estas cosas puede distorsionarse temporalmente al salir a bolsa). El gráfico muestra que, hasta la fecha, la dirección no ha estado recaudando dinero diluyendo a los accionistas con ofertas de acciones. Tampoco ha estado adquiriendo deuda.

Por el contrario, Rumble ha estado financiando su crecimiento con efectivo disponible. Y creo que es el movimiento correcto. Después de todo, la empresa obtuvo su efectivo de sus accionistas en primer lugar. Estos accionistas esperan que logre su visión a largo plazo utilizando este efectivo.

Sin embargo, Rumble sigue consumiendo efectivo a un ritmo acelerado y los inversores estaban preocupados por la liquidez. Por consiguiente, la acción se disparó cuando Tether anunció su inversión masiva porque se despejaron los temores sobre la liquidez.

Hay motivos para ser optimista con Rumble. En el tercer trimestre de 2024, la empresa tenía 67 millones de usuarios mensuales activos, lo cual no es poca cosa. Es cierto que es una disminución de su base de usuarios de 71 millones en el tercer trimestre de 2022. Pero sigue siendo una base de usuarios grande y comprometida.

El desafío ha sido aumentar los ingresos consiguiendo que los anunciantes compren el potencial de Rumble. Como lamentó el CEO Chris Pavlovski en la conferencia de ganancias del tercer trimestre, “¿Hasta cuándo los anunciantes de marcas pueden ignorar más de la mitad del país?”

Rumble cuenta con un servicio de suscripción premium que compensa la falta de interés de los anunciantes. Pero los ingresos publicitarios siguen siendo importantes para la empresa y la pregunta de Pavlovski es una admisión de que esto es un obstáculo continuo para el negocio. Y, desafortunadamente, es imposible saber cuánto tiempo pasará antes de que la demanda publicitaria aumente.

La buena noticia para los accionistas de Rumble es que, sin importar cuánto tiempo pase, ahora tienen una mayor permanencia que antes gracias a la infusión de efectivo de Tether. Aunque todavía hay muchas piezas en movimiento y más detalles sobre la transacción que vale la pena conocer, la conclusión principal es que Rumble tiene más tiempo del que tenía antes. Y cuando se trata de invertir, más tiempo casi siempre es algo bueno.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jon Quast tiene posiciones en Ethereum. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Bitcoin y Ethereum. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La empresa detrás de la tercera criptomoneda más grande del mundo acaba de invertir $775 millones en esta pequeña empresa que desafía a YouTube y AWS fue publicado originalmente por The Motley Fool