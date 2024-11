La empresa de criptomonedas Prometheum obtuvo una ventaja bajo la SEC de Gary Gensler. De repente, su futuro parece menos seguro.

“

Durante años, la industria de la criptografía se ha quejado de la postura inflexible de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) y de su negativa a desarrollar reglas que tengan en cuenta la tecnología distintiva del blockchain. Sin embargo, una firma afirmó que las reglas actuales de la SEC sobre criptomonedas son simplemente adecuadas. Esta postura ha dado sus frutos, ya que la firma, Prometheum, obtuvo una licencia única para valores basados en criptomonedas y, a pesar de ser virtualmente desconocida en el mundo de la criptografía, logró un puesto prestigioso en 2023 para testificar sobre activos digitales ante el Congreso.

Pero ahora Prometheum tiene un problema. La elección de Donald Trump, que apoya las criptomonedas, ha llevado al presidente de la SEC, Gary Gensler, a anunciar que renunciará a su cargo a principios del próximo año, por lo que ahora la firma -cuya supuesta relación privilegiada con el regulador parecía darle una ventaja- debe competir en un mundo donde las reglas del juego de la criptografía están cambiando drásticamente.

Más notablemente, existe un consenso emergente de que muchas criptomonedas no serán consideradas valores cuando Trump sea presidente. Esto difiere del entorno regulatorio actual, donde Gensler de la SEC ha señalado que cualquier token que no sea Bitcoin es un valor, y ha presentado demandas que han obligado a empresas a retirar de la lista tokens populares como Solana y XRP. Desde las elecciones, sin embargo, firmas como Coinbase y Robinhood han vuelto a listar esos activos anticipando a un presidente de la SEC que no tratará esos tokens como valores.

Este es un problema potencial para Prometheum, ya que su modelo de negocio se ha basado en gran parte en venderse como una plataforma donde los tokens de criptomoneda son valores, y en obtener la infraestructura jurídica para respaldarlo.

No está claro qué le depara el futuro a Prometheum, que ha sido objeto de burlas generalizadas por parte de figuras de la criptografía por su papel como modelo de la industria de Gensler. Mientras tanto, la firma enfrenta un Congreso entrante controlado por republicanos hostiles, incluidas figuras como John Rose (R-TN), que la acusan de tener vínculos con China. Prometheum niega rotundamente esa alegación.

Ante las preguntas de Fortune sobre el futuro de Prometheum en un mundo post-Gensler, la firma proporcionó respuestas por escrito de Aaron Kaplan, quien comparte las funciones de CEO con su hermano.

Según Kaplan, Prometheum tiene la oportunidad de ir más allá de la criptografía y utilizar su licencia única (conocida como Corredor de Bolsa de Propósito Especial) para ofrecer una amplia variedad de activos, incluidos “valores, instrumentos de deuda, productos estructurados, opciones, ETF, fondos de mercado monetario” y más en forma de valores en un blockchain.

“Esperamos que la administración del presidente Trump supervise esta transformación del mercado a medida que se emitan trillones de valores en un blockchain, introduciendo los beneficios que la tecnología blockchain ha prometido durante mucho tiempo a los participantes en el mercado”, escribió Kaplan.

Otros no están tan seguros. Matt Walsh, cofundador del influyente fondo de capital de riesgo criptográfico Castle Island, que ha sido un crítico acérrimo de Prometheum, le dijo a Fortune que ha visto poco en términos de evidencia de que alguien esté usando la plataforma de la firma para realizar operaciones comerciales reales. Y aunque gigantes financieros como Goldman Sachs y BlackRock, junto con firmas nativas de criptomonedas como Superstate, están incursionando en activos tradicionales tokenizados, esto sigue siendo hasta ahora un área muy de nicho en las finanzas.

Ante la pregunta de si Prometheum puede señalar a clientes reales u otra evidencia de que está ganando tracción en el mercado, Kaplan dijo que la firma todavía está en “las primeras etapas” y que está “involucrada activamente en discusiones con instituciones financieras”.

