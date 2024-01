La eliminación de películas de Netflix muestra el poder de la derecha hindú en la India.

Con el lanzamiento del trailer de “Annapoorani: La Diosa de la Comida”, prometió una historia soleada si dramática de superación en un pueblo al sur de la India. La hija de un sacerdote ingresa a un torneo de cocina, pero los obstáculos sociales complican su inevitable ascenso a la cima. El padre de Annapoorani, un brahmán sentado en la cima de la jerarquía de castas de la sociedad hindú, no quiere que cocine carne, un tabú en su linaje. Incluso hay un toque de un subargumento romántico hindú-musulmán.

El jueves, dos semanas después del estreno de la película, Netflix la retiró abruptamente de su plataforma. Un activista, Ramesh Solanki, un autodefinido “nacionalista hindú indio muy orgulloso”, había presentado una queja policial argumentando que la película fue “lanzada intencionalmente para herir los sentimientos hindúes”. Dijo que se burlaba del hinduismo al “representar a nuestros dioses consumiendo alimentos no vegetarianos”.

El estudio de producción respondió rápidamente con una carta de disculpa a un grupo de derecha vinculado al gobierno del primer ministro Narendra Modi, disculpándose por haber “herido los sentimientos religiosos de los hindúes y la comunidad de brahmanes”. La película fue retirada pronto de Netflix tanto en India como en el mundo, demostrando el poder recién encontrado de los nacionalistas hindúes para influir en cómo se representa la sociedad india en la pantalla.

Nilesh Krishnaa, el escritor y director de la película, trató de anticipar la posibilidad de ofender a algunos de sus compatriotas indios. La comida, las costumbres brahmánicas y especialmente las relaciones hindú-musulmanas son parte de una tercera vía que ha crecido más poderosamente electrificada durante la década de Mr. Modi en el poder. Pero, Mr. Krishnaa le dijo a un periódico indio en noviembre: “si hubo algo que perturbaba la armonía comunal en la película, la junta de clasificación no la habría permitido”.

Con “Annapoorani”, Netflix parece haber censurado en efecto incluso cuando la junta de clasificación no lo hizo. En otros casos, parece que Netflix ahora está trabajando con la junta de manera oficiosa, aunque los servicios de transmisión en India no están sujetos a las regulaciones que rigen el cine tradicional indio.

Durante años, Netflix transmitió versiones sin censura de películas indias que tenían partes sensibles eliminadas para sus estrenos teatrales, incluidos mensajes políticos que contradecían la línea del gobierno. Sin embargo, desde el año pasado, las versiones de transmisión de las películas de la India coinciden con las versiones censuradas localmente, sin importar dónde se vean en el mundo.

Los funcionarios de Netflix en Mumbai no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Pero Reed Hastings, el fundador de Netflix, ha hablado públicamente sobre políticas similares en el pasado. En 2019, enfrentando críticas por haber bloqueado a espectadores sauditas un espectáculo estadounidense que satirizaba a Arabia Saudita, el Sr. Hastings dijo en una conferencia de DealBook: “No estamos tratando de hacer ‘verdad al poder’. Estamos tratando de hacer entretenimiento”.

Nuevas quejas desde la India afectan a mercados extranjeros lejos de las chispas que las inspiraron. Una queja como la del Sr. Solanki también afecta a los espectadores en partes del país que tienen políticas y preferencias culinarias muy diferentes.

La cultura popular de Tamil Nadu, el estado sureño donde se hizo “Annapoorani”, ha apuntado rutinariamente al sistema de castas durante casi cien años. La política del estado se ha dedicado a superar el privilegio de los brahmanes durante generaciones. Y aunque la mayoría de los hindúes del estado natal de Mr. Modi, Gujarat, son vegetarianos, casi el 98 por ciento de todos los tamiles son no vegetarianos.

A medida que la presión de la derecha hindú fortalecida aumenta en las plataformas de transmisión de la India, los indios que realizan películas de no ficción también sienten el aprieto. Algunos de los documentales más elogiados que han surgido de la India en años recientes han tomado posturas sutiles en contra de las políticas pro hindúes de Mr. Modi, incluidos “Writing With Fire” y “All That Breathes”.

Thom Powers, un programador de festivales de cine estadounidense, dijo que “el patrón en los últimos años es que los documentales de la India encuentran primero una audiencia en el extranjero”. Es más probable que los indios encuentren versiones piratas que verlas en plataformas comerciales. “While We Watched”, por ejemplo, no se puede encontrar en ningún sitio pago, pero se muestra libremente en YouTube.

El gobierno de la India está en proceso de construir un marco legal más poderoso para regular lo que sus ciudadanos pueden ver en línea. Mientras tanto, se supone que las plataformas de transmisión se regulan a sí mismas.

Netflix y otras compañías en su posición se han vuelto cada vez más familiares con las campañas de derecha contra películas consideradas perjudiciales para los sentimientos de las comunidades hindúes; las quemas de neumáticos y los ataques con piedras en los cines son la nueva norma. En lugar de esperar a que las protestas encuentren sus sedes locales o a que el estado las proteja, muchos han tratado de evitar causar ofensas.

Nikhil Pahwa, cofundador de la Internet Freedom Foundation, cree que las compañías de transmisión están listas para ceder: “Es poco probable que se enfrenten a cualquier tipo de intimidación o censura, a pesar de que en la India no hay ley” para obligarlos.