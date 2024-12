La elección presidencial cancelada de Rumania y por qué es importante

Las encuestas de opinión estaban casi a la par antes de la carrera del domingo. Casi 19 millones de rumanos eran elegibles para elegir entre Calin Georgescu y la alcaldesa liberal y ex periodista de TV Elena Lasconi.

Las últimas encuestas incluso dieron a Lasconi la ventaja en la segunda vuelta.

Pero luego el miércoles, el presidente saliente de Rumania, Klaus Iohannis, desclasificó documentos de inteligencia del consejo supremo de defensa nacional, externo, sugiriendo que casi 800 cuentas de Tiktok creadas por un “estado extranjero” en 2016 fueron activadas de repente a plena capacidad el mes pasado, respaldando a Georgescu.

Otras 25,000 cuentas de TikTok se volvieron activas solo dos semanas antes de la primera vuelta.

La inteligencia exterior rumana dijo que Rusia era el “estado enemigo” involucrado y se había involucrado en ataques híbridos, incluidos decenas de miles de ciberataques y otros sabotajes.

La inteligencia nacional atribuyó la repentina popularidad de Georgescu a una campaña en redes sociales “altamente organizada” y “de guerrilla” que involucraba mensajes idénticos e influenciadores en redes sociales.

Los TikToks que lo promovieron no estaban marcados como contenido electoral, violando las leyes de Rumania, afirmó, mientras que una cuenta pagó $381,000 (£300,000) en el espacio de un mes a usuarios que impulsaron la candidatura de Georgescu, mientras él afirmaba no haber pagado nada por su campaña.

Esa decisión de desclasificar los documentos de inteligencia lo cambió todo.

Los jueces del tribunal constitucional se reunieron el viernes para considerar una gran cantidad de solicitudes para anular la primera vuelta.

Fue un giro completo de una decisión cuatro días antes que aprobaba la votación inicial del 24 de noviembre después de un recuento completo de 9.4 millones de votos.