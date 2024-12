La economía de Rusia está lista para perder otra fuente de ingresos que controla Ucrania.

El líder ruso Vladimir Putin ha admitido que el acuerdo de tránsito de gas natural de su país con Ucrania no se renovará. La fecha límite del acuerdo de tránsito de gas natural de Rusia con Ucrania está cerca, lo que resultaría en la pérdida de miles de millones en ingresos. El posible fin del acuerdo afecta a los países europeos que dependen del gas ruso a través de Ucrania. Rusia ha trasladado gran parte de sus exportaciones de energía a la India y China debido a las sanciones occidentales. Rusia está a punto de perder otra fuente de ingresos para su economía de guerra en días, y es Ucrania la que está tomando las decisiones. Un acuerdo para permitir el tránsito de gas natural ruso a través de Ucrania a Europa está programado para vencer a fin de año, privando a Moscú de miles de millones de dólares en ingresos para su economía en tiempos de guerra. Los países europeos que reciben gas del gasoducto han expresado su preocupación por el fin del suministro, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha dicho repetidamente que el acuerdo de cinco años no se renovará. Mientras tanto, Rusia ha dicho que está lista para extender el acuerdo, aunque el presidente Vladimir Putin dijo la semana pasada que “está claro” que no habrá un nuevo contrato. Sin embargo, la situación podría cambiar. Zelenskyy dijo la semana pasada que Ucrania podría considerar continuar el acuerdo si Rusia no recibe pagos por el combustible hasta que termine la guerra. El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el tránsito de gas era complicado. “La situación aquí es muy difícil y requiere mayor atención”, dijo Peskov, según la agencia de noticias estatal TASS. El fin del acuerdo de tránsito de cinco años sería un golpe para Rusia, que podría ganar cerca de $5 mil millones en ventas de gas a través de Ucrania solo este año, según cálculos de Reuters basados en las previsiones de precios de gas de Moscú. También afectaría a varios países europeos que todavía dependen de Rusia para el gas, incluidos Eslovaquia, la República Checa y Austria. Hay fuentes de energía y gasoductos alternativos disponibles, pero podrían ser más costosos. Ucrania podría perder cientos de millones de dólares al año en tarifas de tránsito; una firma consultora de Kiev dijo a Bloomberg en septiembre que esto equivale a unos $800 millones. Pero los $800 millones de ingresos de tránsito de Ucrania serían solo un “insignificante 0,5% del PIB anual del país”, escribieron analistas del Centro de Análisis de Políticas Europeas, un grupo de reflexión, en un informe la semana pasada. Argumentaron que es “simplemente ridículo” pensar que continuar el acuerdo de tránsito ofrecería a Ucrania una garantía de seguridad, ya que Rusia querría preservar sus flujos de gas hacia Europa. Esto se debe a que “Rusia siempre se pone a sí misma en primer lugar”, añadieron los analistas. El fin de la ruta de tránsito de Ucrania para el gas de Rusia pondría más presión en la economía de guerra de Putin, que ha caído en picado debido a las amplias sanciones occidentales dirigidas a su masivo comercio de petróleo y gas. La energía representa aproximadamente una quinta parte del PIB de $2 billones de Rusia. Los ingresos energéticos del país cayeron un 24% el año pasado debido a las sanciones y siguen bajo presión este año a medida que Europa se aleja del gas ruso. Rusia llegó a representar hasta el 40% del mercado de gas de Europa, pero la UE ha reducido su dependencia del combustible desde la guerra en Ucrania. En respuesta, Rusia ha diversificado su base de clientes energéticos, desviando la mayor parte de su petróleo previamente destinado a Europa hacia la India y China. El 20 de diciembre, el gigante energético ruso Gazprom dijo en un mensaje de Telegram que entregó una cantidad récord de gas a China a través de un gasoducto en el este de Siberia. No especificó el volumen de gas entregado, pero dijo que superó sus obligaciones contractuales con la empresa estatal china de petróleo y gas China National Petroleum Corporation.