La Dra. Angela Tabiri de Ghana: La Reina de las Matemáticas con una misión cuántica para guiar a las niñas.

Pero sus calificaciones, aunque altas, no eran lo suficientemente altas, y así fue aceptada en su lugar para matemáticas y economía.

“Fue una bendición disfrazada”, dice la Dra. Tabiri. “Los números y los rompecabezas me fascinaban, pero nunca pensé que una carrera en matemáticas fuera para mí”.

En 2015, la Dra. Tabiri obtuvo una beca para hacer su doctorado en la Universidad de Glasgow en Escocia. Fue un trabajo duro, dice, y fue allí donde experimentó un momento seminal.

Fue a ver Figuras Ocultas, la película sobre las matemáticas negras americanas que trabajaron en la agencia espacial de EE.UU., la Nasa, en la década de 1950, durante la era de la segregación en EE.UU.

“Fue increíble ver la historia de estas mujeres negras contada en ese escenario global”, recuerda. “Tuve muchos escalofríos viéndola”.

Se inspiró especialmente en Katherine Johnson, cuyas extraordinarias habilidades matemáticas y cálculos fueron tan cruciales para el éxito de los vuelos espaciales de EE.UU.

“Katherine Johnson trabajó tan duro, y durante mucho tiempo su trabajo estuvo oculto. Me hizo darme cuenta de que solo tengo que seguir adelante.

“Si tu trabajo ni siquiera es reconocido ahora, será reconocido en algún momento futuro. Fue un verdadero punto de inflexión para mí”.

Ghana alcanzó un hito histórico en 2024 cuando la Dra. Gloria Botchway se convirtió en la primera mujer en graduarse de la Universidad de Ghana con un doctorado en matemáticas.

Fue un viaje lleno de dificultades, incluyendo vender agua y ñames en la carretera a los seis años.

La Dra. Tabiri está tratando de apoyar a otras niñas y mujeres africanas de orígenes menos privilegiados para que sigan sus sueños matemáticos a través de su organización sin ánimo de lucro FemAfricMaths.

Junto con otros voluntarios, da clases a los estudiantes de secundaria más jóvenes en persona y en línea.

También publica en las redes sociales entrevistas que hace con destacadas matemáticas de todo el mundo.

La Dra. Tabiri también está enormemente apasionada por el potencial de la ciencia y tecnología cuántica, para la cual las matemáticas son esenciales.

Está orgullosa de que Ghana, respaldada por México, liderara propuestas para que 2025 fuera declarado el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica de la ONU – en el 100 aniversario del descubrimiento de la mecánica cuántica moderna.

La mecánica cuántica surgió de estudios para descubrir cómo las partículas ultra diminutas – los bits más fundamentales de materia, energía y luz – interactúan entre sí para formar el mundo.

Condujo al desarrollo de internet, celdas solares y sistemas globales de navegación por satélite.

Investigadores y grandes empresas tecnológicas de todo el mundo – incluyendo China, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Sudáfrica – están ahora compitiendo para desarrollar tecnologías cuánticas, incluyendo ordenadores cuánticos y dispositivos de medición y sensores ultra precisos.

La esperanza es que los problemas complejos se resuelvan a velocidades relámpago, y habrá enormes innovaciones en áreas como la medicina, las ciencias ambientales, la producción de alimentos y la ciberseguridad.

“Hay muchas conversaciones ahora – las ventajas y desventajas – los puestos de trabajo que se crearán”, dice la Dra. Tabiri.