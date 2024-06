La división de acciones no es una de ellas.

Las acciones del gigante de semiconductores Nvidia (NASDAQ: NVDA) han aumentado casi un 217% en el último año. Sin lugar a dudas, el rápido avance y la adopción de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) generativa y modelos de lenguaje grandes han sido los impulsores clave de la demanda de sus chips y sistemas capaces de IA. El líder en unidades de procesamiento gráfico (GPU) ha surgido como un facilitador y un gran beneficiario de la revolución en curso de la IA generativa.

Nvidia tuvo un fuerte desempeño en su primer trimestre fiscal 2025, que finalizó el 28 de abril: los ingresos y las ganancias aumentaron año tras año un 262% y un 690%, respectivamente. Para el año fiscal, que finalizará el 31 de enero, los analistas esperan que sus ingresos crezcan un 97% a $120 mil millones y que las ganancias por acción (EPS) aumenten un 109% a $2.71.

Más allá de esa perspectiva excepcional a corto plazo, también hay al menos tres razones principales para esperar que Nvidia crezca significativamente a largo plazo.

Un jugador dominante en computación acelerada

Los ingresos del negocio de centros de datos de Nvidia aumentaron en un asombroso 427% año tras año a $22.6 mil millones en el primer trimestre fiscal. Ese segmento representó el 87% de sus ingresos y jugará un papel crucial en la historia de crecimiento futuro de la compañía.

Los hiperescaladores (grandes proveedores de infraestructura en la nube), empresas en diferentes sectores y soberanos de todo el mundo están actualizando billones de dólares en infraestructura de centros de datos instalada que se construyó en torno a tarjetas de interfaz de red (NIC) y CPUs “tontas” mediante la instalación de hardware de computación acelerada. Esta infraestructura se ha vuelto crítica en el entrenamiento y la inferencia de modelos de lenguaje grandes y otras aplicaciones de IA generativa. Nvidia también espera que las empresas actualicen la infraestructura de computación acelerada existente basada en chips de la actual arquitectura Hopper H100 a chips de la próxima generación de arquitectura Hopper H200 y chips de arquitectura Blackwell de próxima generación.

La economía es muy atractiva para los clientes, especialmente para los proveedores de servicios en la nube. Durante la llamada de ganancias más reciente, un ejecutivo de Nvidia afirmó que “por cada $1 gastado en infraestructura de IA de NVIDIA, los proveedores de servicios en la nube tienen la oportunidad de ganar $5 en ingresos instantáneos por alojamiento de GPU durante cuatro años”.

La demanda de las GPU de IA de Nvidia supera con creces la oferta, a pesar de que la empresa se ha centrado en expandir la capacidad de producción para chips como H100 y Grace Hopper. La compañía espera que la oferta de los chips de próxima generación H200 y Blackwell continúe siendo insuficiente para cubrir la demanda hasta el próximo año. Esto asegurará que Nvidia continúe disfrutando de un poder de fijación de precios, a pesar de la creciente competencia en este nicho de la industria de chips.

Además de sus GPU de IA, Nvidia también ha introducido el Superchip Grace Hopper (CPU + GPU), chips de arquitectura Blackwell, networking ethernet Spectrum-X optimizado para IA y software empresarial de IA de Nvidia. Estos productos ayudan a impulsar las ganancias de rendimiento y reducir los costos de los usuarios mientras entrenan y ejecutan aplicaciones de IA.

Según el CEO de Nvidia, Jensen Huang, la IA está permitiendo a la industria de tecnología de la información de $3 billones construir herramientas que pueden apuntar a casi $100 billones de la industria. Ante este telón de fondo de sólido crecimiento, compromiso con la innovación y oportunidades de mercado en rápido crecimiento, el múltiplo P/E futuro de la compañía de 33.93 parece justificado, incluso si no es barato.

Plataforma AI de pila completa

Nvidia ha evolucionado de ser un proveedor de chips a ser un proveedor de plataforma de IA de pila completa. La compañía ofrece hardware como GPUs, DPUs (unidades de procesamiento de datos) y CPUs, una pila de software completa (CUDA, software empresarial de IA, microservicios de inferencia, Omniverse), componentes de redes de alta velocidad (InfiniBand, Ethernet) y servidores para construir “fábricas de IA” que generan salidas multimodales (tokens de IA) que incluyen texto, imágenes, audio y video. Las fábricas de IA se refieren a la infraestructura esencial construida por los clientes para la producción de IA. En su primer trimestre fiscal, Nvidia trabajó con más de 100 clientes para construir fábricas de IA que variaron en tamaño desde cientos de GPUs hasta 100,000 GPUs.

Las GPUs de Nvidia y la pila de software de Computación Unificada de Dispositivos (CUDA) de soporte, una plataforma de programación paralela optimizada para la IA para el portafolio de hardware de la compañía, han sido fundamentales en múltiples avances de IA, incluidos modelos de transformadores, aprendizaje no supervisado y modelos fundamentales como GPT-4 y Llama de Meta Platforms. En sus esfuerzos por mantenerse por delante de la competencia, la empresa ha acelerado la cadencia de lanzamiento de sus productos y características principales de una vez cada dos años a una vez cada año. Nvidia también ha creado un amplio ecosistema de socios que incluye gigantes tecnológicos, nuevas empresas de IA y todos los proveedores principales de servicios en la nube.

Todos estos factores han permitido a Nvidia construir una sólida zanja competitiva en el pujante espacio de la IA.

Expansión del mercado abordable

Nvidia también está aprovechando su plataforma de IA para expandir su mercado abordable en áreas como “IA soberana”, la industria automotriz y la IA física.

Nvidia ve la IA soberana como una gran oportunidad de crecimiento, ya que los países de todo el mundo están desarrollando sus capacidades de IA domésticas. La compañía se asocia con gobiernos y actores locales para proporcionar una infraestructura de IA completa. La gerencia espera que la contribución de la IA soberana a los ingresos de Nvidia crezca desde cero en el año fiscal 2024 a una cifra en los miles de millones de un solo dígito alto en el año fiscal 2025.

La plataforma Drive de Nvidia, que integra soluciones de hardware y software para proporcionar potencia informática, tecnologías de IA y marcos de software para vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor, también está viendo una demanda sólida.

Nvidia también espera que la IA física, es decir, los robots habilitados para la IA, sea un importante motor de crecimiento a largo plazo. La compañía está creando plataformas de robótica de extremo a extremo para fábricas y almacenes, así como robots humanoides.

Aunque el precio de las acciones de Nvidia está cerca de su máximo histórico, los impulsores de crecimiento discutidos anteriormente deberían proporcionar un argumento lo suficientemente sólido como para convencer a los inversores de que compren acciones de esta acción de alto rendimiento ahora.

The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

