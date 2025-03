La disputa se intensifica sobre el santuario europeo.

George Sandeman y Giulia Imbert

BBC News

AFP

Wikie, fotografiada con su cría en 2011, necesita ser reubicada después de que su hogar de zoológico marino cerrara en enero.

El futuro incierto de dos orcas no está más cerca de resolverse a pesar del cierre de su hogar en un zoológico marino hace dos meses.

Wikie, de 23 años, y su hijo de 11 años, Keijo, siguen siendo mantenidos en Marineland Antibes, ubicado en el sur de Francia, después de que cerrara en enero debido a una próxima ley que prohíbe el uso de orcas en espectáculos.

Durante meses, los gerentes de Marineland han intentado enviar a las orcas a otros zoológicos marinos, pero esto ha molestado a los defensores de los derechos de los animales que quieren que sean alojados en un santuario, donde las orcas no tendrán que realizar trucos ni ser utilizadas para reproducción.

Se esperaba que las orcas fueran trasladadas a otro zoológico marino en España cuando el gobierno francés rechazó un traslado a un santuario propuesto en Canadá hace unas semanas.

Pero ahora Agnès Pannier-Runacher, ministra de ecología francesa, dijo que hablaría con colegas en España, Italia y Grecia sobre la creación de un santuario diferente juntos. Sin embargo, su propuesta tiene pocos otros detalles y ha sido criticada.

El ministerio de ecología, cuando fue preguntado por la BBC, no tenía más información sobre dónde podría estar ubicado un santuario ni quién financiaría su construcción y costos de funcionamiento.

Loro Parque, un zoológico marino en España que quiere recibir a las orcas de Marineland, le dijo a la BBC esta semana que la propuesta actual era “totalmente inadecuada” y que estaban en la mejor posición para cuidar de ellos.

Christoph Kiessling, vicepresidente de la instalación en Tenerife, dijo que los santuarios de ballenas “actualmente no pueden satisfacer las complejas necesidades fisiológicas, sociales y ambientales” de las orcas.

La mayoría de los diseños involucran la delimitación de una bahía y el empleo de personal para garantizar que Wikie y Keijo, que nacieron en cautiverio y no pueden ser liberados en la naturaleza, estén correctamente alimentados y cuidados.

Kiessling dijo que tal solución podría ser posible si hubiera más investigación y planificación, pero “dicho proceso podría llevar años, dejando a las dos orcas de Marineland en una instalación que se está desmantelando”.

AFP

A pesar de haber cerrado al público, Marineland sigue pagando los costos de cuidar de Wikie y Keijo.

Los defensores señalan que varias orcas han muerto en Loro Parque en los últimos años, incluidas tres entre marzo de 2021 y septiembre de 2022.

Los gerentes del zoológico marino dijeron que el examen científico de esas orcas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mostró que las muertes eran inevitables.

También temen que Wikie pueda ser utilizada para la reproducción. Loro Parque anunció en enero que Morgan, la única hembra de las tres orcas que se mantienen allí actualmente, está embarazada.

Katheryn Wise, de la organización World Animal Protection, dijo que Loro Parque es en última instancia un negocio de entretenimiento que utiliza orcas para ganar dinero.

Agregó: “El embarazo de Morgan subraya el hecho de que Loro Parque nunca podría ser una opción adecuada para Wikie y Keijo y debería ser eliminado como opción”.

Marineland, que sigue pagando por cuidar a las orcas, dijo que un traslado a Loro Parque lo antes posible sería lo mejor para el bienestar de los animales. Han pedido al Ministerio de Ecología que apruebe el traslado.

EPA-EFE

Morgan, la única orca hembra en Loro Parque, está embarazada y algunos defensores temen que Wikie también sea criada.

Otros grupos de derechos de los animales han recibido con más agrado el anuncio de Pannier-Runacher, diciendo que un santuario europeo seguiría siendo mejor para el bienestar de las orcas que la vida en otro zoológico marino.

Sea Shepherd, una sociedad de conservación marina, respondió a la ministra en Instagram diciendo que esta es una oportunidad para lograr lo que la industria zoológica llama “imposible”: la construcción de un santuario oceánico donde las orcas en cautiverio pueden disfrutar el resto de sus vidas.

Pannier-Runacher dijo en su video que era muy consciente de los fuertes sentimientos que la gente tenía sobre dónde se debería reubicar a Wikie y Keijo.

No descartó enviarlos a Loro Parque u otros zoológicos marinos, solo que se opondría a cualquier traslado a un lugar que no sea adecuado para albergar orcas.

En noviembre pasado, bloqueó una solicitud de Marineland para enviar a las orcas a un zoológico marino en Japón, citando regulaciones de bienestar animal más bajas en el país.

El ‘Año del Mar’ está actualmente en marcha en Francia, una iniciativa gubernamental para concienciar sobre la importancia del océano, y Pannier-Runacher cree que la creación de un santuario europeo de ballenas sería un testimonio adecuado de ello.

“No les estoy diciendo que vaya a funcionar”, les dijo a los usuarios de Instagram. “Pero quien no arriesga no gana”.