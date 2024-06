La Digestión Matutina Hindú: 28 de Junio de 2024.

El bloque INDIA planea mociones de aplazamiento en ambas Cámaras del Parlamento sobre el tema del NEET.

Los partidos de la oposición pertenecientes al bloque INDIA presentarán mociones de aplazamiento en ambas Cámaras del Parlamento el 28 de junio por las presuntas irregularidades en el Examen Nacional de Ingreso y Elegibilidad (NEET) y las filtraciones de exámenes públicos.

Rohit Sharma, lanzadores guían a India a la tercera final de la Copa Mundial T20.

El capitán Rohit Sharma, la gracia fue igualada por la fuerza de Axar Patel y Kuldeep Yadav a medida que India exorcizaba los fantasmas de 2022 al darle una paliza de 68 carreras a los campeones defensores Inglaterra para llegar a la final de la Copa Mundial T20 en Georgetown el 27 de junio.

Estudiantes protestan en Jantar Mantar, quieren que se disuelva la NTA.

Mientras que el Presidente abordó el tema del NEET en el Parlamento el jueves, a solo unos km de distancia, Jantar Mantar vio protestas continuas con estudiantes y líderes juveniles exigiendo la disolución de la polémica Agencia Nacional de Pruebas (NTA) y la renuncia del Ministro de Educación Dharmendra Pradhan. Simultáneamente, los miembros de la NSUI afiliados al Congreso marcharon hacia la NTA y exigieron su cierre, intentando cerrar la oficina desde afuera.

CBI arresta a dos en Patna en caso de filtración de exámenes de NEET.

En sus primeras detenciones en Patna en el caso de filtración del examen de NEET-UG, el Buró Central de Investigaciones (CBI) tomó a Manish Prakash y Ashutosh Kumar bajo custodia el jueves. Según la agencia, los acusados jugaron un papel crucial en arreglar el alquiler del Hostal Learn Boys y Escuela de Juegos en la localidad de Khemnichak en Patna, donde supuestamente se distribuyeron los cuestionarios filtrados a los 20 a 25 candidatos reunidos allí en vísperas del examen, para que pudieran memorizar las respuestas durante la noche.

Suplica en la Corte Suprema para detener la implementación de nuevas leyes penales.

Se presentó una petición en la Corte Suprema el 27 de junio solicitando una suspensión de la implementación y operación de tres nuevas leyes penales, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 y Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, programadas para entrar en vigencia a partir del 1 de julio.

El presidente del BJP de Manipur se reúne con Amit Shah para una ‘solución permanente’ al conflicto en el estado.

El jefe del Bharatiya Janata Party (BJP) en Manipur se reunió con el Ministro de Interior Amit Shah en Nueva Delhi el jueves instando a “una atención inmediata para lograr una solución permanente y tranquilidad en el estado”. A. Sharda Devi se reunió con el Sr. Shah para “una extensa discusión sobre la situación actual en Manipur”. Su mandato de tres años como presidente del partido terminó el jueves.

La presidenta Murmu menciona el NEET, la Emergencia en su discurso al Parlamento, dice que el gobierno está completamente comprometido en investigar las ‘filtraciones de exámenes’.

En su primer discurso al Parlamento desde que se anunciaron los resultados de las elecciones en la Cámara Baja, la presidenta Droupadi Murmu pidió a los MPs que se eleven por encima de la “política partidista” con respecto a la disputa sobre las “filtraciones de exámenes” en los exámenes para las admisiones en las universidades de medicina y reclutamiento gubernamental. El gobierno está “totalmente comprometido” en investigar los problemas y castigar a los culpables, dijo.

Se revoca la suspensión del diputado de AAP, seis nuevos miembros juran en el Senado.

Seis miembros recientemente elegidos del Parlamento de Bihar, Jharkhand y Madhya Pradesh juraron como miembros del Senado el 27 de junio. La Cámara Alta celebró su primera sesión después de la constitución de la 18ª Cámara Baja el jueves y fue el primer día de la 264ª sesión del Senado.

Se pegan carteles pro-Israel, se arroja tinta negra fuera de la residencia de Owaisi en Delhi.

Un grupo de cinco hombres pegó carteles fuera de la residencia del presidente de AIMIM Asaduddin Owaisi en Nueva Delhi el jueves por la noche, exigiendo su suspensión de la Lok Sabha, dijeron las autoridades. Según un oficial de policía, cuatro o cinco hombres llegaron a la residencia de Mr. Owaisi en el 34 de la Avenida Ashoka ubicada en el centro de Delhi y pegaron tres carteles en la puerta de entrada y la pared de la casa alrededor de las 9 p.m.

17 personas arrestadas en intento de golpe de Estado que sacudió a Bolivia, dice el gobierno.

El gobierno de Bolivia anunció el jueves que un total de 17 personas han sido arrestadas por su presunta participación en el intento de golpe de Estado que sacudió al país económicamente problemático el día anterior.

Tren de Praga a Budapest choca con un autobús en Eslovaquia, matando a 5 personas e hiriendo a 5.

Un tren que viajaba desde la capital checa de Praga hasta la capital húngara de Budapest chocó con un autobús en el sur de Eslovaquia el jueves, dejando al menos cinco personas muertas y cinco heridas, dijeron las autoridades.

El RBI revela el Acuerdo de Intercambio de Moneda revisado para los países de la SAARC.

El Banco de la Reserva de la India (RBI) anunció el 27 de junio que, con el consentimiento del Gobierno de India, ha decidido establecer un Marco revisado sobre el Acuerdo de Intercambio de Monedas para los países de la SAARC para el período 2024-2027. Bajo este Marco, el Banco de la Reserva entraría en acuerdos de intercambio bilaterales con los bancos centrales de la SAARC, que deseen hacer uso de la facilidad de intercambio.

UltraTech Cement adquiere el 23% de las acciones de India Cements.

UltraTech Cement Ltd. del Grupo Aditya Birla anunció que estaba realizando una inversión financiera no controladora para adquirir el 23% de participación en India Cements Ltd (ICL). Los datos del bloque de operaciones mostraron que UltraTech compró inicialmente 6.02 crore de acciones de ICL, o una participación del 19.4%. Antes en el día, la Junta de UltraTech aprobó la compra de hasta 7.06 crore de acciones de ICL a un precio de hasta ₹267 cada una.