La DGCA convoca reunión con Air India por queja de asiento de Shivraj Chouhan

El próximo lunes, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) ha convocado una reunión con Air India por la queja de un asiento incómodo del ministro de agricultura de la Unión, Shivraj Singh Chouhan, cuando voló de Bhopal a Delhi el sábado pasado. A solicitud del regulador, la aerolínea presentó su informe sobre el problema el lunes. Se ha sabido que AI ha dicho que el asiento no estaba roto y se reclinaba correctamente. Pero al ser un asiento ligero y acolchado que las aerolíneas eligen para mantener bajo el peso de la aeronave y reducir el consumo de combustible, podría haberse sentido hundido. El regulador probablemente sensibilizará a AI sobre garantizar la comodidad de los pasajeros. “El asiento asignado al ex CM de Madhya Pradesh fue revisado por ingeniería de AI y se encontró que estaba bien, aunque estaba finamente acolchado. Hubo problemas con algunos otros asientos en el Airbus A321, alrededor de 35, en la aeronave pero no en el asiento del ministro”, dicen personas informadas. Fuentes señalan que debido a que el boleto de Chouhan se reservó cerca de la hora de salida del vuelo, AI no pudo asignarle un asiento de la primera fila, algo que las aerolíneas suelen hacer regularmente para dignatarios. El ex CM de Madhya Pradesh dijo el sábado después del vuelo: “Reservé un boleto en AI 436. Se me asignó el asiento número 8C. Fui y me senté en el asiento, el asiento estaba roto y hundido. Sentarse era incómodo … No solo uno, hay más asientos así …” Se ha sabido que varios asientos tenían acolchado “hundido” o adelgazado. Los viajes aéreos están cada vez más comunes en la India desde la llegada de las aerolíneas de bajo costo hace dos décadas y ya no es un lujo. El factor de comodidad una vez asociado con volar está cediendo gradualmente a una experiencia a bordo más frugal a medida que las aerolíneas a nivel mundial, tanto de servicio completo como de bajo costo, recortan costos para mantenerse a flote. Los asientos ligeros con baja amortiguación en las aeronaves son una de las nuevas realidades de la aviación contemporánea. En el pasado, el regulador ha pedido a las aerolíneas que no vendan asientos fuera de servicio.