La desaparición de la espada mítica trae misterio a un pueblo francés.

Según la leyenda, una espada de Dios entregada a Roland, un líder militar del siglo VIII bajo Carlomagno, era tan poderosa que la última misión de Roland fue destruirla. Cuando la hoja, llamada Durandal, resultó indestructible, Roland la lanzó lo más lejos que pudo, y navegó más de 100 millas antes de cortar a través de un lado de una roca en el pueblo medieval francés de Rocamadour. Esa espada, según cuenta la historia, estuvo alojada en la piedra durante casi 1,300 años, convirtiéndose en un hito y una atracción turística en Rocamadour, un pueblo muy pequeño en el suroeste de Francia, a unas 110 millas al este de Burdeos. Por lo tanto, los residentes y funcionarios se sorprendieron al descubrir a finales del mes pasado que la espada había desaparecido, según La Dépêche du Midi, un periódico francés. Un oficial de la policía nacional de Francia en Cahors, una ciudad a 30 millas al suroeste de Rocamadour, dijo que la espada desapareció después del anochecer del 21 de junio, y que las autoridades abrieron una investigación después de que un transeúnte informara a la mañana siguiente que faltaba. El oficial, que declinó dar su nombre, enfatizó que la espada es “una copia”, pero reconoció que tenía un significado simbólico. Refirió más preguntas a la oficina del fiscal de la República en Cahors, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El alcalde de Rocamadour, Dominique Lenfant, dijo a La Dépêche que la espada “es un bien público que pertenece al estado”. “Extrañaremos a Durandal”, dijo. “Fue parte de Rocamadour durante siglos. No hay guía que deje de mostrarlo durante una visita. Rocamadour ha sido despojado de una parte de sí mismo, incluso si es solo una leyenda. Los destinos de nuestro pueblo y esta espada están ligados”. Para la mayoría de los estadounidenses, Excalibur del Rey Arturo es un ejemplo más reconocible de una espada atascada en la piedra. Pero los mitos de Durandal son populares en Francia, gracias al famoso poema francés del siglo XI o XII “La canción de Roldán”. El poema se desarrolla parcialmente durante la Batalla del Paso de Roncesvalles en el año 778 d.C., durante la cual los hombres de Carlomagno que habían luchado contra los musulmanes en España, liderados por Roland, se encontraron severamente superados en número por las fuerzas enemigas. Según la cuenta ficticia del poema, Roland y su espada lucharon valientemente, pero él resultó gravemente herido e intentó sin éxito, antes de su muerte, destruir la hoja. Según “La canción de Roldán”, Roland escondió la espada bajo su cuerpo moribundo. Pero los guías turísticos en Rocamadour han alentado a los visitantes a venir al pueblo, un conjunto digno de una postal de castillos tallados en una escarpada ladera de montaña, y ver la espada por sí mismos: sobresaliendo de una grieta en la roca, a unos 30 pies de altura en el aire. La historia de cómo Durandal terminó en Rocamadour, a 150 millas al noreste de donde murió Roland, tiene sus escépticos. Un historiador británico, Richard Barber, escribió en 2020 que la espada réplica fue colocada en Rocamadour por un funcionario en busca de impulsar el turismo en la década de 1780. Y otros, incluida Helen Solterer, profesora de estudios románticos en la Universidad de Duke, llamaron a la espada “una copia”. Pero Durandal seguía siendo un elemento emblemático de Rocamadour, y su ausencia resonó en toda la zona. “Puedo imaginarme que será una gran pérdida para Rocamadour, ya que era una de las atracciones más legendarias del pueblo medieval”, dijo Paola Westbeek, una periodista de viajes que ha visitado Rocamadour varias veces. Añadiendo al misterio de la desaparición está la sincronización durante un ciclo político conflictivo. Después de que el presidente Emmanuel Macron convocara a una elección anticipada, el partido de extrema derecha de Francia dominó la primera ronda de votación. “La extrema derecha codificaría la espada como una pieza distintiva de la identidad nacional francesa”, dijo Solterer. “‘La canción de Roldán’ ha sido citada por grupos nacionalistas por su mensaje de que los musulmanes son un enemigo y los inmigrantes musulmanes están invadiendo Francia”, dijo Ada María Kuskowski, profesora asistente de historia con especialización en historia medieval en la Universidad de Pennsylvania. “La espada, que Roland luchó tan duro para mantener lejos de manos musulmanas para preservar el honor, el cristianismo y la francesidad”, dijo, “ahora ha desaparecido.” Pero la teoría de que esta espada pueda haber sido robada para enviar un mensaje político es solo conjetura. Esto podría resultar ser una simple travesura, dijo Solterer. Dónde puede estar la espada es un misterio. Y mientras la policía sigue revisando cada piedra, el misterio de Durandal continúa: 1,246 años y contando. William Lamb contribuyó con el reportaje y Susan C. Beachy contribuyó con la investigación.