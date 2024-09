La Deriva Continental de iOS se Agranda

Al final de agosto, Apple anunció varios cambios adicionales de cumplimiento del DMA. Vale la pena examinarlos en detalle.

Cambios en la Pantalla de Elección Obligatoria del Navegador

Los desarrolladores de navegadores ofrecidos en la pantalla de elección de navegadores en la UE tendrán información adicional sobre su navegador que se mostrará a los usuarios que vean la pantalla de elección, y tendrán acceso a más datos sobre el rendimiento de la pantalla de elección. La pantalla de elección actualizada se mostrará a todos los usuarios de la UE que tengan Safari configurado como su navegador predeterminado. Para obtener más detalles sobre los cambios que se avecinan en la pantalla de elección del navegador, consulte Acerca de la pantalla de elección del navegador en la UE.

Algunos detalles de elección de los nuevos cambios:

Todos los usuarios con Safari como su navegador predeterminado, incluidos los usuarios que ya hayan visto la pantalla de elección antes de la actualización, verán la pantalla de elección al iniciar Safari por primera vez después de instalar la actualización disponible más adelante este año.

La pantalla de elección no se mostrará si un usuario ya tiene un navegador que no sea Safari configurado como predeterminado.

La pantalla de elección se mostrará una vez por dispositivo en lugar de una vez por usuario.

Cuando se migra a un dispositivo nuevo, si (y solo si) el navegador predeterminado elegido anteriormente por el usuario era Safari, se le pedirá al usuario que vuelva a seleccionar un navegador predeterminado (es decir, a diferencia de otras configuraciones en iOS, la elección del navegador predeterminado del usuario no se migrará si esa elección fue Safari).

Entiendo que todo el punto de esta pantalla de elección obligatoria es que, porque iOS es, en el argot del DMA, una plataforma designada como “controladora”, la presunción es que Apple ha favorecido injustamente a Safari al incluirlo con el sistema operativo y hacerlo el navegador predeterminado. Por lo tanto, desde la perspectiva de la Comisión Europea, se cree que un número significativo de usuarios de iOS usan Safari solo porque está incluido y es el predeterminado, y preferirían y/o serían mejor atendidos, o incluso igualmente atendidos, usando otro navegador web como predeterminado. Por lo tanto, Safari se trata de manera diferente. No es solo otro navegador en una lista de 11. Es el único navegador cuyos usuarios se verán obligados a elegir nuevamente incluso si ya lo han elegido en iOS 17.4 o posterior. Es el único navegador cuyos usuarios se verán obligados a elegir nuevamente cada vez que migren a un nuevo iPhone o iPad. ¿Cuál es exactamente el punto de forzar esta pantalla por dispositivo en lugar de por usuario, aparte de irritar repetidamente a los usuarios de Safari que tienen varios dispositivos iOS?

¿En qué punto estas restricciones castigan a los usuarios de Safari que desean usar Safari? Yo diría que la CE ha cruzado ese punto al imponer estas reglas a Apple. Otro detalle:

Se requerirá que los usuarios hagan scroll por la lista completa de opciones de navegador antes de establecer un navegador como predeterminado.

¿Sabes cómo en ciertas pantallas de acuerdos de “términos y condiciones”, solo puedes “aceptar” después de hacer scroll hasta el final de la jerga legal que casi nadie realmente lee? Así es como debe funcionar la pantalla de elección del navegador. Casi nada en iOS funciona de esta manera, y sospecho que varios usuarios que vean su navegador preferido al principio de la lista aleatoria encontrarán muy confuso que después de seleccionar su navegador, “no suceda nada”. Este es un mal diseño de interacción impuesto legalmente.

Si Safari está actualmente en el Dock del usuario o en la primera página de la pantalla de inicio y el usuario selecciona un navegador que no está instalado en su dispositivo actualmente en la pantalla de elección, el navegador seleccionado reemplazará el icono de Safari en el Dock del usuario o en la pantalla de inicio.

Durante 17 años, la pantalla de inicio de iOS ha sido consistentemente espacial. Donde sea que se coloque una aplicación en la pantalla de inicio, se queda allí. Ahora, obviamente, la objeción de la CE es que Apple ha privilegiado injustamente a Safari con la ubicación predeterminada en el Dock del usuario, y están tratando de eliminar este privilegio para cualquier usuario que elija un navegador que no sea Safari en la pantalla de elección. Pero seguramente algunos usuarios se arrepentirán de su elección. O simplemente intentarán abrir Safari mientras prueban algún otro navegador como su nuevo predeterminado. Pero ahora, a diferencia de la forma en que iOS ha funcionado durante 17 años, el icono de Safari no estará donde lo dejaron. También vale la pena señalar que las aplicaciones en el Dock de iOS no muestran sus nombres, solo sus iconos. Seguramente existen muchos usuarios satisfechos de Safari que ni siquiera saben qué es “Safari”, solo conocen el icono de brújula azul. Y saben que cada vez que abren URL desde un correo electrónico o mensaje de texto, esas URL se abren en una interfaz con la que están completamente familiarizados. La pantalla de elección del navegador muestra, por supuesto, los iconos de los navegadores, pero aún así. Esto es confusión impuesta legalmente.

La lista de navegadores presentados a los usuarios sigue siendo en su mayoría la misma que la pantalla de elecciones de navegador anterior de Apple: los 11 navegadores más descargados en cada estado miembro de la UE. Así que cada uno de los 27 países de la UE tiene su propia lista. Apple enumera los navegadores actuales, por país, en la parte inferior de su página de soporte.

Aquí hay una lista única de todos los navegadores incluidos, clasificados por cuántos de los 27 países de la UE están incluidos. Para los 9 navegadores incluidos en los 27 países, he aleatorizado el orden:

Chrome, Google LLC (27)

Edge, Microsoft Corporation (27)

Opera, Opera Software AS (27)

Brave, Brave Software (27)

Safari, Apple (27)

DuckDuckGo, DuckDuckGo, Inc. (27)

Aloha, Aloha Mobile (27)

Onion Browser, Mike Tigas (27)

Firefox, Mozilla (27)

You, SuSea Inc. (23)

Ecosia, Ecosia (17)

Vivaldi, Vivaldi Technologies (13)

Web@Work, MobileIron (10)

Web, AirWatch LLC (5)

Want, Qwant (3)

Browser, Maple Media Apps LLC (3)

Access, BlackBerry Corporation (3)

Seznam.cz, Seznam.cz a.s. (2)

Presearch, Presearch.org Global Limited (1)

Avast Secure Browser, AVAST Software (1)

Estaba familiarizado con la mayoría de los 9 navegadores incluidos en los 27 países, y probablemente tú también. Pero nunca había oído hablar de Aloha o Onion Browser, y Onion Browser en particular se destaca por provenir de un desarrollador individual, Mike Tigas. (Onion Browser también se destaca por ser de código abierto). Tanto Aloha como Onion se anuncian como “centrados en la privacidad”, lo que parece especialmente cierto para Onion Browser, que está conectado a Tor. Aloha incluye bloqueo de anuncios integrado y una VPN para omitir la geofence.

Entonces, 9 de los 11 lugares están ocupados por los mismos navegadores populares en toda la UE. De los otros 11 navegadores, el único que había escuchado era Ecosia, que, al igual que DuckDuckGo, es más conocido como un motor de búsqueda (y, al igual que DuckDuckGo, figura en la lista muy corta de motores de búsqueda que Safari ofrece en la mayoría de los países de todo el mundo).1

¿Sabías que BlackBerry hizo un navegador iOS y que es extrañamente popular en Irlanda, Polonia y Suecia? Yo no. (¿Sabías que BlackBerry todavía existe? Yo no.)

Todo el punto de esta pantalla de elección obligatoria del navegador es llegar a los usuarios de Safari y hacer que les resulte lo más fácil posible cambiar a navegadores predeterminados. Pero ¿cuántos usuarios hay que deberían cambiar? ¿Cuántos usuarios hay que entienden lo que es un navegador web, lo que es un navegador web predeterminado, utilizan actualmente Safari de forma predeterminada, pero ven esta pantalla de elección y piensan “Oh, esto es genial, no sabía que podía cambiar a alguno de estos otros navegadores, lo haré …”? Estoy seguro de que existen algunos usuarios así. Pero también estoy seguro de que existen otros usuarios que no saben exactamente qué es un navegador web, no saben que el navegador que están utilizando actualmente — y quizás han estado utilizando durante más de una década — se llama “Safari”, y no sabrán cómo deshacer un error que puedan cometer en esta pantalla de elección de navegadores. Los usuarios que ya saben cómo cambiar su navegador web predeterminado de iOS no necesitan esta pantalla de elección obligatoria; los usuarios que no saben cómo cambiar su navegador predeterminado podrían quedarse con una selección errónea o lamentada. Elija Safari y verá esta pantalla de elección del navegador nuevamente; elija cualquier otra cosa, tal vez de manera caprichosa, y nunca la volverá a ver.

Supongo que, quizás de manera contraintuitiva, el mayor beneficiario de esta pantalla de elección obligatoria del navegador será Google Chrome, que considero el monopolio de software más dominante en el mundo actualmente. Los usuarios que ya saben que quieren usar un navegador que no sea Safari y lo han configurado como predeterminado ni siquiera verán esta pantalla. Los usuarios que quieren usar Safari y saben que quieren usar Safari simplemente se molestarán con esta pantalla (repetidamente). Pero los usuarios no técnicos que están confundidos por esta pantalla — y estoy seguro de que hay millones de usuarios así solo en la UE — seguramente elegirán simplemente un navegador del que han oído hablar y esperarán haber tomado la decisión correcta. Chrome es, con mucho, el navegador web más utilizado en el mundo, y para algunos usuarios, es el único del que han oído hablar.

Poco después de que se lanzara iOS 17.4 en marzo — la primera versión con funciones de cumplimiento del DMA y, por lo tanto, la primera con una pantalla de elección obligatoria del navegador web para los usuarios de Safari en la UE — hubo algunas historias sobre navegadores de terceros que experimentaron un aumento en usuarios. Esta, de TechCrunch, es quizás el mejor ejemplo. Las ganancias se informaron principalmente en números relativos sin números absolutos. Aloha Browser “dijo que los usuarios en la UE aumentaron un 250% en marzo”. Opera informó un “crecimiento del 39% en usuarios de iOS que seleccionaron específicamente su navegador como predeterminado, desde el 3 de marzo hasta el 4 de abril” — pero eso fue menos que el crecimiento del 164% del mes anterior, antes de que iOS implementara la pantalla de elección obligatoria en la UE. El único navegador que informó números reales fue Brave:

“Las instalaciones diarias para Brave en iOS en la UE pasaron de alrededor de 7,500 a 11,000 con el nuevo panel de navegador el pasado marzo”, según un portavoz de la compañía. “En los últimos días, hemos visto un nuevo pico máximo de 14,000 instalaciones diarias, casi duplicando nuestros números previos a la pantalla de elección.”

Desde abril, no he visto nada sobre el “éxito” continuo de la pantalla de elección de navegadores para navegadores pequeños. Supongo que eso jugó un papel en que la CE obligara a Apple a realizar más concesiones — especialmente al volver a presentar la pantalla de elección de navegadores a todos los usuarios de iOS de la UE que seleccionaron Safari en iOS 17.4, 17.5 o 17.6 ya. Pero creo que la verdad es obvia: la gran mayoría de los usuarios de iOS usan Safari porque quieren, abarcando desde nerds informados que aprecian las funciones, la interfaz de usuario y la privacidad de Safari, hasta los usuarios típicos no técnicos que simplemente les gusta la experiencia con el ecosistema de aplicaciones y servicios de primera parte de Apple.

Pero sea cual sea el efecto de esta pantalla de elección de navegadores en el uso de navegadores en iOS en la UE, es difícil para mí ver de qué manera Chrome no se beneficia más de ella. Eso parece un resultado perverso para una ley destinada a regular los “grandes controladores”. Chrome, con el 65 por ciento de la cuota de mercado en todo el mundo en navegación web, es un monopolio más grande que iOS, Android o Windows, y el único otro navegador con una cuota de mercado de dos dígitos (19 por ciento) es Safari — el navegador al que la CE está intentando alejar a los usuarios.

Aplicaciones ‘Predeterminadas’

Volviendo al anuncio de Apple en su sitio de noticias para desarrolladores:

Para los usuarios en la UE, iOS 18 y iPadOS 18 también incluirán una nueva sección de Aplicaciones Predeterminadas en Configuración que lista los predeterminados disponibles para cada usuario. En futuras actualizaciones de software, los usuarios obtendrán ajustes predeterminados nuevos para marcar números de teléfono, enviar mensajes, traducir texto, navegación, administrar contraseñas, teclados y filtros de llamadas de spam. Para obtener más información, consulte Actualización sobre aplicaciones distribuidas en la Unión Europea.

Además, las aplicaciones de la App Store, Mensajes, Fotos, Cámara y Safari ahora se podrán eliminar para los usuarios en la UE.

Hay que tener en cuenta que al menos desde iOS 14 (hace cuatro años), hemos podido eliminar todas las aplicaciones que queremos de nuestras pantallas de inicio. Es solo que ciertas aplicaciones esenciales del sistema no se pueden eliminar: cuando se eliminan de su pantalla de inicio, siguen disponibles en la Biblioteca de aplicaciones. La Biblioteca de aplicaciones fue una gran adición a iOS y probablemente debería haber llegado años antes. Pero lo que la CE está exigiendo a Apple ahora es la capacidad de eliminar estas aplicaciones. Esto es particularmente complicado con la aplicación de la App Store, porque a través de la App Store se pueden reinstalar aplicaciones del sistema que se hayan eliminado. Presumiblemente, la App Store se podrá reinstalar a través de Configuración, una de las únicas dos aplicaciones que no se pueden eliminar.2

Lo que aquellos que aplauden estos cambios no entienden es que eliminar estas aplicaciones básicas del sistema no convierte mágicamente a iOS en un sistema modular. Apple no ha anunciado ningún tipo de API para que las aplicaciones de terceros manejen los mensajes de texto SMS (y ahora RCS), y no espero que lo hagan. Una API de este tipo sería una pesadilla de privacidad y seguridad.3 Supongo que si intentas eliminar la aplicación Mensajes, iOS te mostrará una alerta de confirmación especial advirtiéndote sobre las consecuencias, y si continúas, tu iPhone simplemente no podrá enviar ni recibir mensajes de texto SMS o RCS. Y, obviamente, iMessages. Qué gran característica.

Del mismo modo, Apple no ha anunciado ningún tipo de API para el almacenamiento de fotos modular. Los usuarios que eliminen las aplicaciones de sistema Fotos y Cámara no podrán — en este momento — elegir alguna otra aplicación para manejar el almacenamiento de fotos. Las fotos y videos tomados seguirán yendo a la biblioteca de fotos del sistema. Las imágenes que los usuarios hayan almacenado previamente en sus dispositivos seguirán estando en la biblioteca de fotos del sistema. Simplemente no habrá una aplicación de Apple para mostrar la biblioteca de fotos del sistema. Mi entendimiento es que, en realidad, ni Fotos ni Cámara son realmente “aplicaciones” en el sentido tradicional. Son simplemente envoltorios finos alrededor de marcos de bajo nivel del sistema. Los mismos marcos de nivel bajo permiten que las aplicaciones de terceros accedan a la biblioteca de fotos del sistema. Aparentemente, Apple no ha sido obligada a permitir que software de terceros reemplace estos marcos de bajo nivel del sistema. Simplemente están siendo obligados a permitir que los usuarios “eliminen” estos envoltorios finos que se presentan como aplicaciones a los usuarios. Pero la forma real en que funciona la biblioteca de fotos del sistema sigue sin cambios. Es como si en la Mac pudieras eliminar el Finder — el sistema de archivos seguiría allí, pero el usuario no tendría forma de navegarlo.

Un sistema operativo con un diseño fundamentalmente modular, con API que permitan que casi todos los componentes del sistema sean reemplazados por software de terceros, suena como una gran idea. Pero ningún sistema operativo importante está realmente diseñado de esa manera. iOS ciertamente no lo está