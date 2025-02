La derecha Maga-ficada está ignorando la verdadera crisis de Gran Bretaña

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Resulta que hay muchas personas en el Reino Unido listas para aplaudir el discurso de gaslighting de JD Vance denunciando a sus aliados europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Uno de los presentes comparó la actuación del vicepresidente de EE. UU. con un “enfurecido seguidor del Rangers” provocando a los seguidores rivales, pero la derecha cada vez más Maga-fied de Gran Bretaña estaba lista para unirse al cántico.

Con un tono olímpico, Vance reprendió a otros por intentar anular elecciones democráticas como si el 6 de enero nunca hubiera ocurrido, y señaló los fallos en la libertad de expresión cuando su propia Casa Blanca está prohibiendo a los periodistas que no usan terminología aprobada por Donald Trump. Y todo esto mientras EE. UU está planeando formas de repartir los derechos mineros de Ucrania en un pacto Molotov-Ribbentrop moderno.

Sin embargo, en una conferencia en Londres de la derecha infundida de fe que promociona la centralidad de la ética judeocristiana esta semana, tanto la líder conservadora Kemi Badenoch como Nigel Farage de Reform UK se sumaron a los ataques de Vance. Gran Bretaña, coincidieron, enfrenta una crisis de confianza, una debilidad básica arraigada en valores progresistas que han erosionado la libertad de expresión, deprimido la tasa de natalidad y alimentado una inmigración amenazante para la cultura y unas políticas climáticas económicamente destructivas.

Hay dos problemas con este análisis, aparte del fracaso pusilánime de responder a la traición de Ucrania. El primero es el tono. A pesar de todo el discurso falso de Vance, no todo lo que dijo estaba incorrecto. Gran Bretaña no ha hecho casi nada para salvaguardar la libertad de expresión. El tema de la inmigración masiva no se puede ignorar. Pero la noción de una crisis moral terminal es una invención creada para servir a una agenda política. La sobreextensión progresista es real, pero ya hay señales de una corrección.

La mayor dificultad, sin embargo, es que hay una crisis real, simplemente no la que aquellos de la derecha desean discutir. La verdadera debilidad es económica. La crisis central de confianza, vista en gran parte de Europa occidental, surge del hecho de que el Reino Unido ha perdido su brújula económica y no ha descubierto cómo financiar las vidas que sus ciudadanos esperan.

El Reino Unido ha experimentado más de una década de crecimiento débil, ingresos familiares en gran medida estancados y un gasto público que parece ofrecer cada vez menos por más. Esto alimenta la sensación de que la política ya no funciona para las personas comunes. Aquellos políticos que lamentan la disminución de la tasa de natalidad podrían preocuparse menos por la erosión de la ética judeocristiana y más por por qué las parejas jóvenes tienen dificultades para comprar una casa o para tener hijos.

Esta falta de crecimiento deja a los gobiernos luchando por financiar el gasto. A medida que el Reino Unido enfrenta la urgente necesidad de aumentos significativos en el gasto en defensa, se enfrenta a un Tesoro que argumenta que no se pueden permitir. La carga fiscal del Reino Unido se dirige hacia sus niveles más altos hasta ahora, pero no es suficiente para defender adecuadamente el país mientras financia la inversión en capital y los servicios públicos. El Laborismo está buscando recortes en el gasto en bienestar y los incentivos perversos detrás de un enorme aumento en las prestaciones por enfermedad. Pero esto te lleva solo hasta cierto punto.

Sir Keir Starmer describe el crecimiento como su prioridad central. Pero el Laborismo está yendo en dos direcciones, predicando una regulación más ligera mientras impone impuestos extra y derechos laborales. Hay poco que aborde la crisis de productividad (aunque el aumento de los costos laborales podría impulsar la automatización). Una estrategia de crecimiento liderado por la inversión se enfrenta a las necesidades de gasto y a las brechas entre la intención y la ejecución. Tampoco está claro, en medio de la presión política para reducir la inmigración, que el Reino Unido tenga los trabajadores cualificados para un auge constructor.

Al menos Starmer está pensando en el crecimiento. Badenoch y aquellos que apoyan a Vance parecen más cohibidos. Ella parece anhelar un regreso a la economía de la desregulación y el libre comercio de Osborne en un mundo que ha cambiado notablemente. Los Conservadores han perdido su modelo. Después de respaldar el Brexit y frenar el comercio con China, ahora se enfrentan a un presidente de EE. UU. guerrero comercial que impone aranceles a aliados. Muchos son tentados por el populismo económico autárquico de Trump, aunque lo que funcione para EE. UU. puede que no sea transferible.

El debate principalmente se reduce a un asalto burocrático estilo Elon Musk no especificado, aunque también hay confusión en la derecha sobre el papel del Estado y, sobre todo, la retirada de políticas costosas de cero neto. Hay argumentos a favor de estas posiciones, aunque rechazar la descarbonización es miope a corto plazo. Pero abandonar el cero neto “despierto” se está elevando casi como la única estrategia económica de la derecha.

Lo que falta en su análisis es cualquier enfoque en las fortalezas potenciales del Reino Unido, o una visión de cómo el país debería enfrentar las revoluciones de la inteligencia artificial y la energía limpia. Se idolatra la manufactura sobre los servicios. Badenoch incluso señaló la educación superior, una de las pocas ventajas competitivas globales de Gran Bretaña, con especial desdén como un lugar donde el pensamiento de izquierdas está “envenenando las mentes”. Hay espacio para más de un problema en la política, pero demasiados en la derecha encuentran más gratificante hablar sobre crisis morales que desarrollar una estrategia de crecimiento coherente.

Todos los partidos políticos carecen de una visión convincente, o incluso plausible, para el éxito económico futuro. Sin embargo, esta es la verdadera debilidad de Gran Bretaña y abordarla debería ser la misión principal de la derecha. Otros temas importan. Pero el camino hacia la prosperidad y los compromisos deberían dominar el discurso. Un ministro suele observar que “no se puede hacer socialdemocracia con un crecimiento del 1 por ciento”. De hecho, no se puede hacer ninguna forma de democracia liberal con estancamiento económico. Si buscas la crisis central de Gran Bretaña, comienza aquí.

[email protected]