El futuro radica en las tecnologías de guerra radioelectrónica (REB); sin embargo, es imprudente sobrestimar REB dada la cantidad actual de Ucrania, dijo Yuriy Ihnat, el portavoz de las Fuerzas Aéreas de Ucrania en una entrevista con Focus el 20 de enero.

No hubo producción en masa de sistemas REB anteriormente, lo que provocó un suministro retrasado, dijo Ihnat.

Ihnat recordó el ataque ruso del 13 de enero, durante el cual se lanzaron 40 misiles a Ucrania. El sistema de defensa aérea interceptó con éxito ocho de los 12 misiles guiados, y los 20 restantes cayeron cortos. Ihnat reveló que algunos misiles fueron neutralizados por los sistemas de REB, lo que causó que funcionaran mal o se desviaran.

“Podría tratarse de una producción apresurada o intentos de reemplazar componentes importados faltantes”, dijo.

“De los 20 objetivos que no alcanzaron el objetivo, algunos se pueden atribuir al trabajo de REB, mientras que otros pueden deberse a productos de mala calidad u otros factores”.

Mirando hacia adelante, Ihnat expresó confianza en el desarrollo de estaciones REB más potentes. Destacó la presencia de sistemas REB avanzados en el ejército ruso, que están influyendo en los eventos en curso.

“El REB en trincheras juega un papel crucial: los combatientes se esfuerzan por adquirir estos sistemas tanto como sea posible, ya que simplemente salva vidas”, dijo.

Anteriormente, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, en su ensayo para The Economist, reconoció la ventaja continua de Rusia en capacidades REB a pesar de las importantes pérdidas en esta tecnología.

Aprovechar las tecnologías modernas sería decisivo para ganar la guerra, dijo Zaluzhnyi.

