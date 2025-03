La “Demolición” de la SEC en la aplicación de la regulación de criptomonedas es recibida con aplausos y críticas

La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha comenzado el nuevo año con una renovación, borrando su lista de acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas y convirtiendo lo que antes era un paisaje hostil para los activos digitales en un posible refugio.

En el último mes, el organismo regulador de valores ha desestimado o pausado al menos ocho casos contra empresas de criptomonedas, incluidos algunos de los rostros más prominentes del sector. La lista incluye demandas de alto perfil contra las cripto bolsas Coinbase Global Inc y Binance Holdings Ltd., que fueron demandadas con un día de diferencia a mediados de 2023, así como amenazas de acciones legales contra Robinhood Markets Inc., Uniswap Labs y OpenSea.

“Es una demolición multifacética del programa de cumplimiento de la SEC más exitoso en la historia”, dijo John Reed Stark, ex abogado de cumplimiento de la SEC y ahora consultor. Después de la elección del presidente Donald Trump, Stark dijo que el mensaje del organismo regulador al mundo ha sido: “Vamos a paralizar de golpe cada aspecto del programa de cumplimiento de criptomonedas de la SEC de una manera que no solo es sin precedentes e inusual, es más allá de la imaginación”.

El cambio de dirección se produjo rápidamente después de la partida del ex presidente Gary Gensler, quien se retiró a fines de enero. Se espera que sea reemplazado por el ex comisionado de la SEC, Paul Atkins, mientras que Mark Uyeda actúa en el cargo mientras Atkins espera confirmación. Un portavoz de la SEC se negó a hacer comentarios.

Durante su campaña, Trump prometió despedir a Gensler en su primer día en el cargo debido a su impopularidad en círculos cripto, una de las muchas promesas hechas a la industria que financió el retorno del Partido Republicano al poder mayoritario. Su apoyo impulsó al Bitcoin, el activo más valioso de las criptomonedas, a un máximo histórico en el día de su inauguración, aunque decisiones políticas posteriores sobre aranceles lo han enviado a la baja un 25% desde el pico.

A medida que la lista de casos abandonados crece, los ejecutivos, analistas y reguladores amigables con las criptomonedas esperan que la innovación florezca.

“Hay, pensamos, razones para estar alegres a largo plazo”, dijo Alex Saunders, estratega de investigación en Citigroup, en una nota el viernes. “La claridad en la regulación debería brindar más oportunidades para innovar, construir confianza y mejorar la experiencia del usuario en las criptomonedas”.

Bajo la administración de Biden, el mercado estadounidense era considerado por los ejecutivos de criptomonedas como una oportunidad desaprovechada. Muchos hablaron abiertamente en contra de Gensler y su enfoque en regular el espacio, que la industria veía como tiránico en su aplicación de las leyes de valores contra el sector.

Empresas como Coinbase y Ripple aumentaron rápidamente sus esfuerzos de contratación en el extranjero como resultado, viendo otras jurisdicciones como Europa, Medio Oriente y Asia mucho más amigables hacia sus estrategias comerciales. Ahora, algunas de esas decisiones se están revirtiendo, con Ripple publicando un 75% de sus roles abiertos en suelo estadounidense en enero.

“Parecía que la SEC podía despertarse en el lado equivocado de la cama y decidir llevar a cabo acciones de cumplimiento o presentar un aviso de Wells, o citar para obtener información. Ese temor parece haber desaparecido, especialmente a la luz de estas desestimaciones”, dijo Cathy Yoon, consejera general de Wormhole Foundation, una organización que apoya el desarrollo de blockchain.

Desde que asumió el cargo el 21 de enero, los cambios bajo Uyeda han sido inmediatos. En el espacio de un mes, la SEC reemplazó por completo su división de criptomonedas con una nueva Unidad de Ciber y Tecnologías Emergentes, y lanzó un “grupo de trabajo de criptomonedas” dedicado a desarrollar reglas para el sector junto con asesores de la industria. Las conclusiones futuras de este grupo de trabajo ya están demostrando ser fundamentales para la forma en que la agencia opera, siendo utilizadas como base para la petición de la SEC de suspender su caso contra Binance el mes pasado.

Mientras tanto, la intensidad de los argumentos sobre si los criptoactivos son valores o materias primas a los ojos de la ley estadounidense ha disminuido a medida que la amenaza de cumplimiento se desvanecía. Bolsas como Robinhood, que habían eliminado previamente tokens como Solana y Cardano tras las demandas de la SEC que los señalaban como posibles valores, reactivaron rápidamente el comercio para los clientes estadounidenses después de la victoria de Trump. La agencia también ha estado más abierta a las solicitudes de fondos negociados en bolsa vinculados a dichos activos digitales.

El jueves, la SEC aclaró que las memecoins —tokens que personifican una broma de internet o un momento viral sin promesa de utilidad— no se consideran valores a los ojos de su personal. Trump lanzó él mismo una memecoin en enero, cuyo valor en circulación se disparó cerca de $15 mil millones antes de caer más del 80%. Su familia también está fuertemente relacionada con la plataforma de criptomonedas World Liberty Financial, que ha vendido más de $1 mil millones en tokens.

Aquellos que fueron grandes partidarios de Trump y sus negocios también han visto cómo la SEC se deshace de sus casos. Los abogados de la agencia y de Justin Sun, un empresario de criptomonedas que invirtió $75 millones en World Liberty Financial, solicitaron conjuntamente una suspensión en los procedimientos regulatorios en su contra el jueves. La bolsa de criptomonedas Gemini Trust Co, cuyos propietarios multimillonarios intentaron donar $1 millón en Bitcoin a la campaña de Trump el año pasado, dijo un día antes que la SEC había cerrado su caso contra el negocio sin acción.

El nuevo enfoque de la SEC en la regulación de criptomonedas no significa que sea un mercado de libre albedrío. Las unidades de cumplimiento en ciber y tecnologías emergentes de la SEC incluyen asegurarse de que los inversores minoristas no caigan en estafas de criptomonedas, dijo Joe Castelluccio, socio de Mayer Brown.

“Están buscando que la industria vuelva a una ética más tradicionalmente estadounidense de Internet, que es construir cosas y romper cosas, y no pedir permiso, pedir perdón”, dijo J. Christopher Giancarlo, ex presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos que ahora asesora a varias empresas de criptomonedas. “Hay una advertencia importante a eso, y es no engañar a la gente”.

La CFTC —que ha sido durante mucho tiempo el regulador preferido de las criptomonedas— podría intensificar su actividad en este nuevo entorno, agregó. “En lo que respecta al fraude, la manipulación y la mala conducta en el mercado, seguirá viendo una actividad de cumplimiento muy fuerte”, dijo. “Quizás incluso más fuerte porque estará menos distraída yendo tras firmas por violaciones técnicas”.

Los problemas han seguido proliferando en criptomonedas, más recientemente con el robo del 21 de febrero de casi $1.5 mil millones en activos digitales de la bolsa de criptomonedas Bybit. El mes pasado, el presidente argentino Javier Milei se encontró en el centro de un escándalo cripto, después de que una memecoin que había promocionado resultara en unas pérdidas estimadas de $251 millones para los inversores.

“Digamos lo que se quiera sobre Gary —puede haber obstaculizado el progreso, pero también obstaculizó la temporada de crímenes”, dijo Dan Hughes, fundador de la cadena de bloques Radix DLT Ltd. “Solo ten cuidado con lo que deseas, supongo”.

