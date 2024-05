La decisión de Starmer sobre Diane Abbott es parte de una estrategia más amplia, pero las encuestas sugieren problemas por delante

¿Realmente importa Diane Abbott y la controversia sobre su futuro?

Keir Starmer claramente calculó que no tanto, aunque me dijeron que explotó mucho más de lo esperado en la oficina del líder, con el lío y la demora producto de desacuerdos internos sobre qué hacer con ella.

Políticos laboristas de alto perfil como Jess Phillips están comenzando, y las manifestaciones televisadas frente a partidarios en Hackney han borrado sin duda los intentos del partido de transmitir mensajes sobre los tiempos de espera en el NHS.

Abbott dice en una manifestación que no se dejará ‘intimidar’.

¿Pero mueve el dial políticamente – especialmente cuando el partido está 27 puntos por delante según la última encuesta de Sky News/YouGov y el Sir Keir está decidido a hacer todo lo posible para preservar las relaciones con la comunidad judía?

Posiblemente no en primera instancia. Pero puede tener efectos secundarios.

Sir Keir está decididamente determinado a presentar un Partido Laborista “cambiado”, lejos del que tenía en alta estima a Jeremy Corbyn.

Las decisiones sobre la Sra. Abbott forman parte de esa estrategia más amplia. Aún hay partes del partido nostálgicas de esa era, sin embargo, y Sir Keir ganó famosamente la liderancia tratando de mantenerlos de su lado.

Pero hay una paradoja en las encuestas que sugiere problemas por delante. Sí, si las encuestas son para creer (y muchos tories no lo hacen), el Laborismo va camino a una mayoría decente y control de No. 10.

Sin embargo, las propias calificaciones de Sir Keir son – menos que estelares.

La encuesta YouGov/Sky News preguntó esta semana si los votantes creían que sería un buen o mal primer ministro. Casi la mitad – 47% – dijo mal. Cuanto mayor es el votante, más pesimista es.

Sir Keir parte de una base baja – no tan malo como Rishi Sunak, pero aún así malo. En contraste, solo el 33% dijo que creían que sería bueno.

Ese nivel de entusiasmo sugiere que Sir Keir puede que no disfrute de una luna de miel de opinión pública, justo en el momento en que probablemente tendrá que comenzar tomando decisiones difíciles, principalmente sobre el aumento de impuestos.

Uno de los temas de esta elección ha sido la claridad del partido en que, si bien se compromete a no subir el impuesto sobre la renta, el seguro nacional y el impuesto de sociedades, no existe tal límite en otros impuestos.

