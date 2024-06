¿La debacle de bloqueo de Core i9 detendrá a los jugadores de comprar las futuras CPUs Arrow Lake de Intel? Este fabricante de placas base está preocupado de que así sea.

Los problemas bien documentados de Intel con sus CPUs de alta gama de 13ª y 14ª generación que se bloquean o son generalmente inestables con juegos de PC podrían arrojar una sombra sobre las ventas de las próximas CPUs de la firma, Arrow Lake. O es la advertencia de un fabricante de placas base tras la saga en curso que se ha prolongado durante el transcurso de este año, con quejas de propietarios de procesadores Core i9 y varios consejos de Intel, incluyendo configuraciones recomendadas para mitigación y una corrección de BIOS reciente. (Esta última abordó un error en el microcódigo para la función de Enhanced Thermal Velocity Boost de estas CPUs, que Team Blue admitió que podría contribuir a los problemas de bloqueo).

De todos modos, Wccftech informa que ZDNet en Corea ha hablado con un representante de un fabricante de placas base no identificado que, bajo la cobertura del anonimato, expresó preocupaciones sobre cómo este episodio completo podría afectar las ventas de las CPUs de escritorio de próxima generación de Intel.

Se les cita diciendo: “Si el problema de estabilidad no se resuelve claramente, la desconfianza del consumidor aumentará, y las ventas de ‘Arrow Lake’, un nuevo procesador para PCs de escritorio que Intel planea lanzar en el cuarto trimestre, disminuirán.”

Obviamente, debemos tomar este informe con mucha precaución, pero realmente, ¿es sorprendente esta revelación? Argumentaríamos que no lo es, aunque lo que es sorprendente, o ciertamente inusual, es que un fabricante de placas base vendría con tal declaración, subrayando la gravedad de la situación tal como se ha desplegado.

De hecho, nos resulta difícil recordar un problema relacionado con hardware más confuso y espinoso en la historia reciente de las PC. Se han señalado dedos de culpa aquí y allá, mientras que los jugadores que han gastado mucho dinero en silicio de alta gama han estado sufriendo a manos de bloqueos, lo cual sin duda ha sido muy frustrante.

Si bien el problema se ha resuelto de alguna manera, las causas raíz aún no se han identificado con precisión y las mitigaciones mencionadas tienen un intercambio de rendimiento que los entusiastas que compran los procesadores de escritorio Core i9 de Intel no estarán contentos, de todos modos. Aunque claramente, dejar caer algunos cuadros es una mejor alternativa a la inestabilidad persistente al jugar.

Entonces, con eso en mente, ¿es creíble que este debacle pueda socavar la confianza del público en las CPUs de Intel? Pensamos que es posible, y lógicamente, si Intel no llega a una solución definitiva relativamente pronto, esto podría arrojar sombras de duda para aquellos que consideran Arrow Lake como una CPU de próxima generación.

Aunque no todos han sido afectados por estos gremlins de ninguna manera, las quejas son lo suficientemente numerosas, y la controversia sin duda se ha registrado. E incluso si Arrow Lake es una bestia muy diferente a las actuales CPUs Raptor Lake Refresh de Intel, y parece que llevará el consumo de energía a un nivel más moderado, de todos modos eso no importará al comprador promedio de PC, probablemente. No importan las cifras relativas de consumo de energía, el peligro es que simplemente hayan escuchado rumores en la línea de “pues no compres Intel que son inestables” o sentimientos similares, lo que podría ser bastante perjudicial para Team Blue.

Veremos, pero Intel ya está en la defensiva en la batalla de las mejores CPUs para la próxima generación, dado que los CPUs Ryzen 9000 están ahora inminentes, e incluso existe la posibilidad de que los modelos 9000X3D de AMD, que serán geniales para los jugadores, puedan llegar antes que Arrow Lake a finales de 2024 (o al menos alrededor del mismo tiempo).