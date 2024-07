La cumbre histórica de la OTAN empañada por preguntas sobre su anfitrión envejecido

“

Desbloquea la newsletter de Countdown de las Elecciones de EE. UU. de forma gratuita

Las historias que importan sobre dinero y política en la carrera por la Casa Blanca

Los aliados occidentales más cercanos de Joe Biden saldrán de Washington sin estar seguros del compromiso de EE. UU. con la OTAN más allá de enero, después de una cumbre de la alianza eclipsada por preguntas sobre si el presidente estadounidense puede continuar su lucha por la reelección contra Donald Trump.

La Casa Blanca esperaba que la reunión del 75 aniversario fuera una muestra de unidad y determinación de la alianza contra Rusia. Pero la turbulencia política interna de Estados Unidos y las nuevas vacilaciones de Trump sobre los compromisos de Washington con los principios de seguridad comunes de la alianza contribuyeron a un intenso sentimiento de inquietud.

Gran parte de la conversación a lo largo de la semana, ya sea en el vasto centro de convenciones donde se reunieron los líderes, en recepciones formales en la capital de EE. UU. o en eventos después del horario laboral en bares y embajadas, se centró en cómo se había desempeñado Biden en las negociaciones de la cumbre y en lo que le depararía el futuro.

El jueves por la noche, cuando el programa de la cumbre estaba llegando a su fin, Biden se refirió por error al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como el presidente ruso Vladimir Putin. Se corrigió rápidamente, pero la metedura de pata solo avivó el ambiente tenso y los presentes en la sala se quedaron boquiabiertos.

“Ahora quiero dejarle paso al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación, damas y caballeros, presidente Putin”, dijo Biden, antes de agregar rápidamente: “Presidente Putin, va a vencer a Presidente Putin – Presidente Zelenskyy.”

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, que abandonó la cumbre el jueves para reunirse con Trump en Florida, dijo a otros líderes en una cena formal en la Casa Blanca el miércoles que los aliados de la OTAN que aún pensaban que Biden podía ganar “eran como personas en el Titanic tocando violines mientras el barco se hundía”, según personas informadas sobre sus comentarios privados.

Otros rápidamente descartaron ese pesimismo. Biden estuvo “plenamente presente” durante la cumbre, dijeron personas que presenciaron sus intervenciones oficiales, y no parecía distraído por la tormenta política fuera de la burbuja de la OTAN ni tan fatigado como lo hizo durante el debate hace dos semanas que alteró sus posibilidades de reelección.

“El enfoque aquí realmente ha estado en el contenido”, insistió Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden. “Ha sido en lo que estamos tratando de lograr para la defensa de la alianza y para Ucrania y en nuestras asociaciones con el Indo-Pacífico. No ha sido sobre política.”

En la cena formal en la Casa Blanca el miércoles por la noche, Viktor Orbán de Hungría, con corbata naranja, denigró las posibilidades de reelección de Biden © Bloomberg

Pero su agudeza y coherencia durante la cena en la Casa Blanca el miércoles por la noche fue el tema principal de conversación entre las delegaciones al día siguiente, subrayando la nerviosidad generalizada entre los aliados de la OTAN sobre si podría seguir haciendo campaña — y eventualmente ganar.

Docenas de líderes mundiales y sus ayudantes contuvieron colectivamente el aliento en las ceremonias de apertura el martes, donde Biden sorprendió al entonces secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, con el más alto honor civil de EE. UU., la Medalla Presidencial de la Libertad.

Después de leer loas a Stoltenberg desde un teleprompter, Biden se volvió hacia el alto noruego para colocarle la medalla alrededor de su cuello. Una persona en la sala dijo que los asistentes podían escuchar caer un alfiler mientras los invitados esperaban para ver si el presidente podía completar la tarea.

Biden coloca la Medalla Presidencial de la Libertad alrededor del cuello de Stoltenberg © Bloomberg

Otros asistentes a la sesión de apertura el martes dijeron que Biden pronunció fuertes palabras una vez que las cámaras abandonaron la sala.

“Estaba enérgico y enérgico en la sala hoy”, dijo una persona presente durante las sesiones a puerta cerrada del miércoles en la cumbre. “Pero ser capaz de leer comentarios preparados de un papel es un estándar bajo para un presidente de EE. UU.”

Los aliados de la OTAN han sido escrupulosos en abstenerse de hacer comentarios públicos relacionados con la salud de Biden por miedo a interferir en las elecciones de noviembre o molestar a un aliado crucial.

Pero el silencio ocultaba la nerviosidad aguda entre los aliados europeos sobre las elecciones, dadas las posiciones anti-OTAN declaradas por Trump y la importancia de los compromisos de seguridad de EE. UU. para las capitales europeas.

Recomendado

Durante un mitin en Florida el martes mientras Biden inauguraba la cumbre, Trump criticó la alianza y dijo que amenazaba a los líderes mundiales que no cumplían sus compromisos de defensa con que EE. UU. podría no protegerlos contra futuros ataques rusos. El Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte fundacional de la OTAN requiere que los aliados consideren un ataque a cualquier miembro como un ataque a todos.

En público, los asistentes rechazaron repetidamente las preguntas de los reporteros sobre el estado mental de Biden o su capacidad para liderar.

“No me distraigo”, dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, en una entrevista con el Financial Times, cuando se le preguntó si los desafíos de Biden estaban restando importancia a la reunión histórica. “Solo me preocupo por cosas que puedo influir . . . tanto la OTAN como Estados Unidos sobrevivirán a cualquier decisión.”

Con reportes adicionales de James Politi en Washington

“