La cultura de bienvenida de Alemania se torna en un adiós

El domingo, los votantes en el estado oriental alemán de Brandeburgo votarán por un nuevo parlamento regional. El partido de extrema derecha anti-migrante Alternativa para Alemania, o AfD, podría ganar la mayoría de los votos. El 1 de septiembre, AfD ganó una importante elección alemana por primera vez, llegando primero en el estado oriental de Turingia. En Brandeburgo, las encuestas muestran que AfD lidera con un 28%.

Para socavar el apoyo a AfD, el gobierno de izquierda del Canciller Olaf Scholz introdujo controles para migrantes en todas las fronteras de Alemania el lunes. También quiere aumentar las deportaciones de personas cuya solicitud de asilo no tiene éxito. Mientras tanto, la oposición conservadora quiere cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo por completo.

Este es un país muy diferente a Alemania de Angela Merkel. Hace casi una década, la entonces canciller se negó a cerrar las fronteras a cientos de miles de personas que huían de la guerra y la persecución en Siria y Afganistán. “Wir schaffen das”, o “Podemos hacerlo”, dijo famosamente.

En 2015 y 2016, Alemania acogió a alrededor de 1.5 millones de refugiados y migrantes, la mayoría de ellos provenientes de Oriente Medio. Fueron recibidos en estaciones de tren con carteles que decían “bienvenidos” y voluntarios sonrientes repartiendo comida y juguetes. Se inventó una nueva palabra en alemán, “Willkommenskultur” o “cultura de bienvenida”, y muchos alemanes estaban orgullosos de la nueva identidad del país como refugio seguro para los refugiados.

Hoy en día, muchos de esos refugiados se están convirtiendo en alemanes ellos mismos. Un récord de 200,000 personas se convirtieron en ciudadanos alemanes en 2023. El mayor grupo provenía de Siria. Estos son los Nuevos Alemanes.

La “generación del 2015” es descrita como altamente motivada por expertos. Muchos podrían haberse quedado en Líbano y Turquía, pero se esforzaron por llegar a Alemania para hacer una nueva vida. Tienen una edad promedio más joven que la población nacida en Alemania: 26 años en comparación con el promedio alemán de 47, y estadísticamente son más propensos a estar trabajando: el 84% de los hombres sirios que llegaron en 2015 están empleados, en comparación con el 81% de los hombres nacidos en Alemania.

Pero con el ascenso de AfD y un tono cada vez más duro hacia los migrantes en la política convencional, la “cultura de bienvenida” de 2015 es difícil de encontrar hoy en día.

Menos refugiados están llegando ahora a Alemania, con nuevas llegadas este año un 22% menos en comparación con el mismo período en 2023. Pero en total, 3.48 millones de refugiados viven ahora en el país, más que en cualquier otro momento desde la década de 1950. Un tercio vienen de Ucrania.

Algunos consejos locales dicen que están luchando para hacer frente logística y financieramente. Los grupos de derecha y AfD dicen que los números son demasiado altos. Los grupos de izquierda culpan a la obsesión del ministerio de finanzas por equilibrar los libros y la negativa a contraer nuevas deudas. Sumando a esto un enorme aumento en el gasto militar después de la completa invasión de Ucrania por parte de Rusia, existe un nerviosismo en Alemania de que el dinero y los recursos son escasos. La convulsa y dividida coalición del gobierno de Olaf Scholz no ha ayudado a que los votantes se sientan más seguros sobre el liderazgo del país.

Entonces, ¿cómo se sienten los Nuevos Alemanes sobre este cambio de ánimo en Alemania?

Parvin ha recibido su ciudadanía alemana pero dice que no se siente bienvenida en el país que llama hogar.

Parvin fue una de las que llegaron en 2015, viajando durante meses, principalmente a pie, desde Afganistán a Alemania con su hijo de tres años y su sobrino discapacitado. Fueron tiroteados por guardias fronterizos y temió por su vida cuando la balsa atestada en la que estaban empezó a hundirse en el Mediterráneo.

Ahora acaba de recibir su ciudadanía alemana y este verano se tituló como trabajadora social. Una historia de éxito para un refugiado, podrías pensar. Pero dice que la atmósfera ha empeorado para los migrantes desde 2015. “No me siento bienvenida aquí”, me dice.

“El auge de la extrema derecha y el odio hacia los refugiados se debe principalmente a la mala imagen de los refugiados en los medios alemanes”, dice. “Cuando un refugiado hace algo malo, los medios lo magnifican. Y entonces, por supuesto, la gente piensa que todos los refugiados son malos.”

El último debate político sobre la migración comenzó en agosto, después de un apuñalamiento en la ciudad de Solingen, en el que murieron tres personas. El sospechoso es un solicitante de asilo sirio a quien las autoridades querían deportar. La semana siguiente hubo múltiples ataques con cuchillo en toda Alemania que no involucraban a refugiados, incluidos dos apuñalamientos separados en Berlín en los que mujeres fueron asesinadas por sus ex parejas. Estos casos no hicieron titulares.

La extrema derecha de AfD usó de inmediato el apuñalamiento de Solingen como parte de su campaña electoral para la elección regional de Turingia en septiembre. Dos horas después del ataque, el líder regional de AfD, Björn Höcke, que ha sido legalmente definido por los tribunales alemanes como un fascista y multado por usar un eslogan nazi en mítines, publicó en X “vota por el cambio el 1.9” junto con el hashtag Solingen.

En Erfurt, la capital de Turingia, me encuentro con Sultana, mientras organiza una protesta contra la extrema derecha. Huyó a Alemania hace una década desde Afganistán, cuando tenía 10 años. Ahora está a punto de ir a la universidad para estudiar derecho, habla alemán al nivel de lengua materna y es políticamente activa, a menudo dirigiéndose a grandes manifestaciones. Pero no puede votar. Ha solicitado la ciudadanía alemana pero aún está esperando una respuesta.

La madre de Sultana, Latifa, me dice que teme que, después de reconstruir sus vidas aquí en Alemania, la familia tenga que huir de nuevo. Esta vez, para escapar de la extrema derecha.

“Estamos increíblemente asustados y sabemos que estamos siendo amenazados. Pero tienes que entender que esta ha sido la realidad durante años”, dice Sultana, y agrega que el problema no es solo AfD, sino el racismo que ella y muchos otros experimentan regularmente.

“Hablo alemán, sueño en alemán, toda mi vida gira en torno a ser alemana. Me pregunto qué más debo hacer para ser reconocida como alemana”, me dice con lágrimas en los ojos.

Para Sultana, la respuesta es volverse aún más políticamente activa. “No tenemos elección. Muchos de los migrantes no tienen ciudadanía, por lo que no tienen derecho a votar. Pero tenemos voces y queremos llevar esas voces a las calles y decir: ¡estamos aquí y nos quedamos aquí!”

Pero otros Nuevos Alemanes están pensando en irse por completo. Tan pronto como obtuvo su pasaporte alemán, Parvin finalmente pudo visitar a su hermana en Londres por primera vez, en agosto. Ahora que es trabajadora social calificada, incluso está pensando en mudarse al Reino Unido. Me dice que se sintió más bienvenida allí.

Un estudio publicado la semana pasada por DeZIM, un instituto que investiga en migración, encontró que casi una cuarta parte de las personas con antecedentes migratorios, muchas de las cuales son ciudadanas alemanas, están considerando emigrar debido al auge de la extrema derecha. Casi el 10% dice que tienen planes concretos de dejar Alemania.

La paradoja es que el gobierno está desesperado por atraer trabajadores a Alemania. Pero la retórica cada vez más hostil sobre la migración no solo puede disuadir a las personas de venir, sino también alejar a esos Nuevos Alemanes ambiciosos que ya están llevando vidas exitosas aquí.