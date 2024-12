La cuenta regresiva para el inicio de la represión de compartir contraseñas de Max comienza.

“

Los servicios de streaming han estado tomando medidas en contra del compartir contraseñas últimamente, y recientemente se informó que Max se uniría a la tendencia. Ahora, la compañía ha compartido más detalles sobre cuándo sucederá esto.

Un nuevo informe revela que a partir de la próxima semana, los usuarios de Max comenzarán a recibir notificaciones sobre la próxima implementación de medidas contra el compartir contraseñas. Esta actualización fue compartida por el jefe global de streaming de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, durante una conferencia tecnológica.

Vamos a empezar literalmente en cerca de una semana, con algunos mensajes iniciales muy suaves. Enviaremos algunos mensajes iniciales a personas que creemos que definitivamente están en el grupo de usuarios más activos.

– JB Perrette, ejecutivo de WBD, diciembre de 2024

Perrette también señaló que los filtros para detectar el compartir contraseñas serán “más estrictos” a medida que avance el 2025. Esto significa que aunque no te veas afectado por la implementación inicial de medidas, podrías acabar siendo descubierto más adelante. Aunque esto puede decepcionar a muchos, Max te permitirá agregar un miembro a tu cuenta a partir del primer trimestre del próximo año.Como mencioné anteriormente, Max no es el primero en apretar las tuercas en cuanto al compartir contraseñas. Si estás suscrito a algún servicio de streaming (lo cual, seamos honestos, es probable que estés), probablemente hayas notado una creciente tendencia de las compañías en contra del compartir. Netflix abrió el camino, luego le siguió Hulu, y no hace mucho, Disney+ también se unió a la acción.

Con tantas plataformas de streaming en estos días, los costos realmente pueden empezar a acumularse si estás intentando verlo todo. Ahí es donde compartir contraseñas con amigos o familiares se convierte en un salvavidas. Quiero decir, para los usuarios regulares, es una forma fácil de ahorrar unos cuantos dólares. Sin embargo, por supuesto, entiendo por qué las compañías no están entusiasmadas con esto: buscan más suscriptores para aumentar sus ingresos.

Sin embargo, tal vez deberían pensar en ofrecer más opciones de paquetes, o incluso planes flexibles donde solo pagues una pequeña tarifa por ese programa que estás ansioso por ver en una plataforma específica. Pero bueno, supongo que solo estoy soñando, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

“