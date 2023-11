La cuarta temporada de “Para toda la humanidad” se estrena con una dolorosa mirada hacia atrás [Resumen de Apple TV+] ★★★½☆

Serie dramática de la carrera espacial con historia alternativa For All Mankind regresó a Apple TV+ el viernes con un estreno de la temporada 4 que manejó dos trabajos difíciles bastante bien: mirar con dolor a las tragedias pasadas y mirar con preocupación a las probables nuevas. Después de todo, el espacio es peligroso y también lo son las personas. En un episodio llamado “Glasnost”, ambientado 8 años después del final de la temporada 3, For All Mankind pone sus miras en la riqueza de asteroides y una misión conjunta liderada por Estados Unidos y Rusia para obtenerla. Y no pasa mucho tiempo antes de que la gente comience a morir allí arriba. La abertura de la temporada 4 de For All Mankind tuvo mucho trabajo para volver a ponerse al día. Si estás leyendo esto, con suerte tomaste el consejo de Apple y viste su avance de For All Mankind con noticias falsas que relacionan la temporada 3 con la nueva temporada 4. El Episodio 1 comienza con un largo resumen de la temporada 3 que muestra sus eventos a menudo impactantes pero a veces casi increíbles, incluyendo el bombardeo de la NASA. Al final del resumen, una voz en off de Ed Baldwin (Joel Kinnaman) dice desde Marte, “Por difíciles que hayan sido, por mucho que lamentemos a los que perdimos, todo será en vano si renunciamos ahora. Happy Valley fuera”. Resulta que ese es más o menos el mensaje de la temporada 4, episodio 1, también. No importa lo que sucedió y lo que sucederá, sigue adelante.

En el nuevo mundo de la temporada 4, aprendemos que Al Gore derrotó a George W. Bush para convertirse en presidente después de Ellen Wilson (Jodi Balfour) y construyó una asociación espacial con la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev. Está abriendo la superpotencia a las formas occidentales y terminando el comunismo allí de una manera muy diferente a la versión de la realidad. El asentamiento internacional de Happy Valley en Marte es ahora enorme, ya que se convierte en la base de operaciones para la minería de asteroides al intentar convertirse en verdaderamente autosuficiente. XO Baldwin, ahora muy maquillado con barba gris y arrugas, se sienta en los controles de una nave. Su amigo de la temporada pasada, el cosmonauta Grigory Kuznetsov (Lev Gorn), realiza una caminata espacial para hacer el primer contacto físico humano con un asteroide. Pasa sus manos sobre él, levantando polvo y roca. Temí por su vida, por supuesto, porque este programa y otros nos han enseñado que el espacio mata sin esfuerzo. Resulta que tenía razón, pero fue prematuro. Un buen programa te pondrá nervioso con insinuaciones sutiles. El disparo más dramático al principio del episodio se aleja para mostrar la inmensidad de la roca con Kuznetsov parado sobre ella. Es un momento esperanzador, pero sabes que esos no duran mucho en el frío, mortal vacío del espacio. Desde Marte hasta Moscú, con miseria

Luego el espectáculo visita a Margo Madison (Wrenn Schmidt), la ex directora de la NASA que se metió en problemas por compartir secretos con Rusia y terminó teniendo que vivir allí. Una banda sonora de rap ruso suena mientras ella se levanta de la cama en el apartamento que vimos al final de la temporada pasada. Las pistas muestran que la vida no es grandiosa. Los últimos 8 años la han envejecido de manera más severa que a Baldwin. La vemos fruncir el ceño de dolor mientras se cepilla los dientes. Cuando sale, ve a un hombre mirándola desde un coche negro estacionado. Más tarde, lee sobre el aterrizaje del cosmonauta en el asteroide mientras está sentada en un banco solitario del parque. Es triste, pero después su historia en el episodio pasa de sombría a peor. Como ex directora de la NASA, se suponía que tenía influencia con la agencia espacial rusa. Pero cuando toma un autobús para ir allí, es desairada. El director no toma sus llamadas. Es considerada vieja y obsoleta. Sería mejor que no apareciera sin aviso nuevamente. Luego recibe un susto cuando una mujer en el banco de al lado durante la hora del almuerzo comienza a hablar en ruso sobre los pinzones que está alimentando. Pero termina hablando en inglés sobre cómo Margo no debería causar más problemas en Star City. Se va pero deja una tarjeta con un número de teléfono para que Margo la encuentre. Siniestro.

No lea esta parte llena de spoilers (a menos que quiera saber quién muere) Extrañaremos a este tipo. Lev Gorn interpretó al condenado cosmonauta Grigory Kuznetsov. Foto: Apple TV + El episodio tiene tanta tragedia incorporada desde la temporada 3 que casi no tiene tiempo de agregar mucho horror nuevo. Pero ciertamente agrega algo. Mientras el equipo de minería instala una estructura en el asteroide con una torre de atraque que permite que la nave de Baldwin se adhiera y proporciona un medio para que los trabajadores accedan a la superficie, todo parece estar bien. Al principio. Astronautas y cosmonautas trabajan juntos en la plataforma en rápido crecimiento. Pero a medida que la cámara se retrocede para revelar la operación, se detiene en algo más el tiempo suficiente para decirte que se avecina problemas. Los cables que sostienen la plataforma están tensos. Luego, inevitablemente, todo sale mal a la manera del verdadero For All Mankind. Kutznetsov ignora órdenes directas del comandante de la misión (encima de Baldwin) y sale con otro hombre llamado Parker para asegurar los cables. Pero toda la plataforma se está desestabilizando. Y cuando los brazos gigantes de esta comienzan a volar alrededor, Parker queda aplastado y empalado mientras la pierna de Kuznetsov queda atrapada y su traje se perfora. Parker está muerto y Kuznetsov se da cuenta de que pronto lo estará. Baldwin no va a dejar que eso suceda y se prepara para bajar allí mismo, pero su amigo condenado lo convence de que. El tiempo del ruso es demasiado corto y la plataforma es demasiado peligrosa. Baldwin cede y separa la nave de la plataforma, con una despedida emocional. Mientras tanto, en la NASA y en medio del caos en reacción a los eventos que se desarrollan en el asteroide, la ingeniera de la NASA Aleida Rosales (Coral Peña) – crucial miembro del equipo la temporada pasada – sufre un ataque de pánico, reviviendo el bombardeo. Con el director del vuelo que le pide información crucial, ella huye al baño y se queda en casa al día siguiente, ignorando las urgentes llamadas de la agencia. Sangre fresca se dirige al planeta rojo. Danielle Poole (Krys Marshall), a la izquierda, regresa a la NASA. Foto: Apple TV+ El episodio rastrea los caminos de dos personajes hacia Happy Valley, Marte. Uno es un recién llegado al programa, Toby Kebbel en el papel de Miles. Es un trabajador de plataformas petrolíferas que espera mantener unida a su familia consiguiendo un trabajo con la empresa espacial privada Helios en la luna. El otro es la veterana del programa Krys Marshall como Danielle Poole, la primera astronauta en pisar Marte. Dejó el programa espacial después de la temporada 3, quedando atormentada por eventos trágicos durante años. Pero la NASA la quiere de vuelta para liderar Happy Valley después de la catástrofe descrita anteriormente. Miles y su esposa están separados, pero él todavía tiene la esperanza de poder volver con ella y estar con sus dos hijas. Ella está escéptica sobre su plan de ir a la luna, preocupada de que reaccionará mal cuando las cosas salgan mal (¿insinuación? Por supuesto. Cosas malas le esperan al pobre Miles). Su entrevista va bastante bien, mientras miente sobre su educación universitaria, pero la espera para comenzar un codiciado trabajo en la luna es de 2 años. Sin embargo, puede obtener un trabajo en Marte más rápido. Entonces, aunque su esposa le ruega que no vaya, eso es lo que hará. Y lo hará Poole, aunque luche contra eso con firmeza. El director de la NASA quiere que ella intercambie lugares con el comandante actual, quien será el chivo expiatorio por la catástrofe del asteroide. Ella se niega al principio, y su discusión algo acalorada ofrece una buena cantidad de exposición, informando sobre puntos de la trama pasada, explicando antecedentes sobre M7, etc. Después de todo, ella solo vino a hablar por respeto a su amigo Kuznetsov. Y es entonces cuando el director la golpea con su propia línea estilo Baldwin. Le dice que todo lo que habían hecho sería en vano “si no volvemos a encarrilar esto ahora.” ¿Qué pasa con el temblor de manos de Ed Baldwin? Ya que mencionamos a Baldwin, también hablaron un poco sobre él. “Baldwin no escucha a nadie,” Poole dice cuando el director lo mencionó. “Sí, esa es una gran parte del problema,” el director coincide. “Ha sido XO allí arriba durante mucho tiempo. Fijado en sus formas, se podría decir.” Entonces podemos esperar mucho drama entre Poole y su antiguo colega Ed. La conversación entre Poole y el director termina…