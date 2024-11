La crítica de Steele al regreso de Trump a la Casa Blanca como la apertura de ‘la caja de Pandora del infierno’

El ex presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Michael Steele, comparó el regreso del presidente electo Trump a la Casa Blanca con abrir “una caja de Pandora del infierno” el martes.

“Él no puede ser un presidente estadounidense. Él tiene que ser un presidente Putin. Tiene que ser un presidente Orbán. Y eso no es lo que representa América. Entonces, tenemos que decidir como país si esto es realmente cómo será el final”, dijo Steele a Nicolle Wallace de MSNBC en “Deadline: White House”.

“Sí, dije ‘final'”, continuó. “Porque no mejora, cuando abres esta caja de Pandora del infierno y esperas que la gente se dé cuenta de un sueño americano que poco a poco les está siendo arrebatado porque Donald Trump ha decidido, ‘Bueno, no nos gusta tu apellido y no deberías estar aquí'”.

La victoria electoral de Trump y su retorno inminente a la Casa Blanca han sacudido a los críticos de Trump y a los Demócratas, quienes también perdieron su mayoría en el Senado el mes pasado. Muchos líderes de izquierda están animando a sus seguidores a prepararse para una segunda administración de Trump.

Después de la victoria electoral de Trump, la prominente Representante Demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) dijo que “no estoy aquí para endulzar lo que todos estamos a punto de experimentar colectivamente” en un livestream de Instagram.

“La realidad se está estableciendo para nosotros”, dijo Steele en su aparición en MSNBC. “La gente necesita aceptar lo que es y decidir si se va a dejar llevar y permitir que suceda, o de alguna manera va a levantarse y decir, ‘Sabes qué? Esto no es lo que queremos porque no es lo que somos'”.

Se contactó con el equipo de transición de Trump para obtener comentarios.

Enlace a la fuente