La crisis política de Austria se agrava al fracasar la extrema derecha en formar gobierno.

El partido de extrema derecha populista de Austria, el Partido de la Libertad, dice que ha terminado sus intentos de formar un gobierno de coalición con el conservador Partido Popular, ÖVP. El anuncio sigue a varias semanas de negociaciones acaloradas y marca la segunda vez que las conversaciones de coalición fallan desde las elecciones de septiembre. El ÖVP primero intentó formar una coalición de tres partidos con los Socialdemócratas y los liberales NEOS, luego una coalición de dos partidos con los Socialdemócratas, pero ambos esfuerzos fracasaron. Con el Partido de la Libertad (FPÖ) incapaz de formar un gobierno, Austria se encuentra ahora en una situación política incierta. El líder del Partido de la Libertad, Herbert Kickl, ha pedido nuevas elecciones rápidas y ha culpado al ÖVP por el colapso, acusando al partido de no estar dispuesto a hacer compromisos y de jugar “juegos de poder”. “Aunque hicimos concesiones al ÖVP en muchos puntos, no estaban dispuestos a hacer compromisos decisivos. El ÖVP se preocupaba por los juegos de poder y las poses, mientras que nosotros, el Partido de la Libertad, nos preocupábamos por la seguridad, la prosperidad y la honestidad”. Anteriormente, Kickl le dijo al presidente Alexander Van der Bellen que renunciaba al mandato de formar lo que hubiera sido el primer gobierno de extrema derecha liderado por Austria desde que el FPÖ fue fundado por antiguos nazis en la década de 1950. El partido de la Libertad, amistoso con Rusia y escéptico de la Unión Europea, hizo historia en las elecciones generales de septiembre al encabezar las encuestas por primera vez con el 28,8% de los votos, superando por poco al ÖVP del canciller Karl Nehammer, que obtuvo el 26,3%. A pesar de esto, en octubre, el presidente Van der Bellen le dio primero a Nehammer el mandato de formar un gobierno. Sin embargo, esas negociaciones colapsaron a principios de enero, lo que llevó a la renuncia de Nehammer y allanó el camino para el canciller interino Alexander Schallenberg. El 6 de enero, Van der Bellen le dio el mandato a Kickl para formar un gobierno después de que los esfuerzos de otros partidos para crear una coalición sin el Partido de la Libertad fracasaran. Las negociaciones de coalición en Austria suelen permanecer en secreto, hasta que se llega a una decisión. Pero en los últimos días, ambos partidos emitieron declaraciones sobre sus demandas, lo que sugiere que las conversaciones estaban en problemas. El Partido de la Libertad quería tanto el poderoso ministerio de Finanzas como el ministerio del Interior, lo que fue un gran obstáculo para el ÖVP. Por su parte, el ÖVP quería la confirmación de “la ausencia de influencia rusa en Austria” y que Viena siguiera siendo “un socio fiable de la Unión Europea”. Kickl dijo el miércoles que renunciaba al mandato, escribiendo en un comunicado que no dio “este paso sin pesar”. Continuó: “El ÖVP insistió en aclarar la asignación de carteras a principios de febrero. Aunque hicimos concesiones al ÖVP en muchos puntos en las conversaciones posteriores, las negociaciones fueron finalmente infructuosas, para nuestra gran tristeza”. El Secretario General del ÖVP, Alexander Pröll, dijo que las conversaciones habían fracasado porque Kickl estaba en un “viaje de poder” y se había negado a comprometerse. “Herbert Kickl casi no intervino en las negociaciones del gobierno. En cinco semanas, Kickl se sentó en la mesa de negociaciones durante un total de siete horas”, dijo. “No cumplió con su mandato de formar… un gobierno de centro-derecha. En cambio, insistió en todas sus demandas, desarrolló fantasías de poder total y terminó las conversaciones”. El analista político Thomas Hofer dijo a la BBC que no había “base de confianza” entre los dos partidos. “Kickl intentó adoptar el libro de jugadas de Trump de ‘promesas cumplidas’, pero eso es difícil en un entorno de coalición. “El ÖVP decidió al final que perder los dos ministerios más importantes con un Canciller Kickl que no puede ser controlado y sin base de confianza era demasiado arriesgado”, dijo. El ÖVP fue el único partido que estuvo dispuesto a negociar con el Partido de la Libertad. El presidente Alexander Van der Bellen dijo que Austria ahora tenía cuatro opciones después del colapso de las conversaciones de coalición. Estas eran nuevas elecciones, un gobierno en minoría, un gobierno de expertos o otro intento de formar un gobierno por parte de los partidos parlamentarios, dijo. Dijo que celebraría conversaciones con los partidos políticos en Austria en los próximos días para ver qué opción era realista. “La democracia liberal vive de los compromisos”, dijo.