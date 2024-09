La creciente ola de padres a tiempo completo en China desafía las normas, ya que más de la mitad de los hombres chinos dicen que se quedarían en casa

“

Cocinar, limpiar, cuidar de los niños durante el día, Chen Hualiang asume tareas domésticas que muchos padres chinos suelen dejar a sus esposas, desafiando una tradición patriarcal arraigada e incluso inspirando un exitoso programa de televisión.

El ex gerente de proyectos abandonó la carrera de la rata para unirse a un creciente número de ‘padres a tiempo completo’, como se les conoce en China.

“Cuando trabajas, sueñas con una gran carrera y que este dinero ayudará a tu familia”, dijo a AFP desde una villa en las afueras de Shanghái, con su hija de cuatro años y su hijo de 11 años jugando cerca.

“Pero nada es seguro, y un salario no es necesariamente lo que más necesita tu familia.”

Las normas sociales en China han dictado durante siglos que los hombres son el sustento de la familia, mientras que las mujeres se encargan de la casa y los niños.

“Mi padre era solo un padre. Nunca sentí que pudiera ayudarme, excepto financieramente”, dijo Chen.

“Quiero ser como un amigo para mis hijos, para que puedan compartir cosas conmigo”.

Más de la mitad de los hombres chinos ahora dicen que estarían de acuerdo en convertirse en padres que se quedan en casa, sugirió una encuesta de 2019 citada por los medios estatales, en comparación con solo el 17 por ciento en 2007.

Esto ha coincidido con un reconocimiento más amplio de los derechos de las mujeres y su acceso a una educación superior, aunque siguen estando subrepresentadas en cargos directivos.

“El aumento en el número de padres que se quedan en casa se debe al hecho de que las mujeres tienen un estatus más alto hoy en día”, dijo Pan Xingzhi, fundadora de una plataforma en línea de asesoramiento psicológico, a AFP.

Las personas también ven un “valor por su dinero”: para una pareja, renunciar a un salario y cuidar de su bebé ellos mismos a menudo es menos costoso que contratar a una niñera o a un cuidador, dijo Pan.

‘Súper útil’

Para Chen, su decisión de quedarse en casa libera tiempo para su esposa Mao Li, autora de un exitoso libro sobre padres que se quedan en casa.

“Al principio de nuestro matrimonio, me preguntaba sobre su utilidad como cónyuge”, dijo.

“Él trabajó mucho, así que no me ayudó con los niños y no me prestó mucha atención. Pero ahora se encarga de los niños y se queda en casa, lo encuentro súper útil”, dijo.

“Le doy 9.5 sobre 10”.

En Xiaohongshu, el equivalente chino de Instagram, otros jóvenes padres que se quedan en casa promueven con orgullo su elección de estilo de vida.

Chang Wenhao, de 37 años, creador de contenido y emprendedor educativo de la ciudad china del sur de Zhuhai, es uno de ellos.

Ajustó sus horas de trabajo para estar disponible el 80 por ciento del tiempo para su hija de siete años y su hijo de cinco, llevándolos de camping, a montar a caballo, en bicicleta y de excursión.

“En términos de métodos educativos, aliento, cómo construir la confianza en uno mismo, desarrollar sus habilidades, su independencia en la vida, les traigo cosas que no aprenden en la escuela ni de otros adultos”, dijo.

El libro de Mao ha inspirado una serie de televisión de 36 episodios llamada “Marido y mujer” sobre el tema de los padres a tiempo completo, reavivando el a veces acalorado debate sobre el papel de los hombres en el hogar en China.

“Mis padres están un poco preocupados de que sea un padre que se queda en casa”, dijo Chen.

“Algunas personas, especialmente en las redes sociales, dicen que vivo a costa de mi esposa”.

‘Tienes que trabajar’

Un montón de otros padres que se quedan en casa también informan de oposición de sus familias.

Xu Xiaolin, de 34 años, de la ciudad china oriental de Xiamen, ha sido un padre que se queda en casa desde que la empresa para la que trabajaba quebró.

“Al principio, mis padres y abuelos a menudo decían: tienes que trabajar”, dijo Xu a AFP.

“Los vecinos mayores a veces hacen comentarios a ellos. Les molesta, así que me presionan a mí”.

A veces, la gente se burla de él cuando pasea a su hijo de dos años solo, dijo.

“Pero la gente menor de 35 años ya no tiene esa mentalidad”.

Chang, el emprendedor, también dijo que ha notado el comienzo de un cambio en los últimos años.

“Muchos padres están empezando a valorar la compañía y la educación de sus hijos” y a escuchar sus necesidades.

“Esto seguirá desarrollándose”, dijo.

“Pero el cambio profundo aún llevará tiempo”.

