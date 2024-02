La creciente niebla de guerra en Ucrania

Las previsiones no son nada optimistas: lo mejor que Ucrania puede esperar en 2024, según muchos funcionarios occidentales y analistas, es simplemente mantenerse firme.

Hace solo un año, Ucrania rebosaba confianza. Había desafiado las expectativas, resistiendo el intento de Rusia de conquistar el país. Las naciones occidentales, impulsadas por el éxito de Ucrania, prometieron ayuda para ayudar a los ucranianos a romper las líneas rusas.

Pero el flujo de armas tan necesarias de los aliados al país era impredecible y lento. La propia producción doméstica de armas de Ucrania estaba atascada en la burocracia, según han declarado altos funcionarios militares. Y la estructura de mando del ejército no estaba cambiando lo suficientemente rápido para gestionar una fuerza que se había expandido de 200,000 tropas a casi un millón en cuestión de meses.

Estas debilidades, junto con algunos errores estratégicos en el campo de batalla, obstaculizaron la contraofensiva ampliamente difundida de Ucrania, que resultó solo en ganancias territoriales marginales. Al mismo tiempo, Rusia fortalecía sus líneas defensivas, convertía su economía en producción de guerra, reclutaba a cientos de miles de combatientes y ajustaba su estrategia para nuevas ofensivas este invierno.

Ahora, mientras la guerra entra en su tercer año, los líderes en Kiev intentan encontrar un nuevo camino adelante en medio de feroces asaltos rusos, enfrentándose a una serie de incógnitas desalentadoras.

La más urgente de estas está fuera del control de Ucrania: ¿El Congreso de los Estados Unidos cumplirá con miles de millones más en ayuda militar y económica? Sin ello, funcionarios occidentales y analistas militares han dicho que el esfuerzo de guerra de Ucrania estaría en grave riesgo.

Pero otros problemas están dentro del alcance de Ucrania para abordar. ¿Podrán los líderes civiles reunir la voluntad para llevar a cabo un plan de movilización potencialmente impopular para reponer sus fuerzas debilitadas? ¿Podrán el mando militar y el gobierno civil reparar las fisuras que los han dividido y que llevaron al despido reciente del general de más alto rango de Ucrania?

“Por supuesto, la incertidumbre siempre afecta a todos los procesos”, dijo Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, en una entrevista. “Podemos hablar durante mucho tiempo ahora sobre cómo ha cambiado la guerra, porque es completamente diferente a como era en febrero y marzo de 2022. Pero lo principal que debe estar allí es la certeza”.

Por ahora, Ucrania tiene que seguir adelante sin esa certeza. A pesar de que presiona por más apoyo occidental, el presidente Volodymyr Zelensky está empezando a tomar medidas para mejorar algunos de los problemas sistémicos bajo su control.

Por ejemplo, Kiev ha agregado varios cuarteles generales de comando para supervisar de manera más eficiente las brigadas. Y aunque el nuevo general de más alto rango, el general Oleksandr Syrsky, es producto del sistema militar soviético, el Sr. Zelensky ha instalado debajo de él una generación más joven de generales que espera que traigan más innovación al campo de batalla.

El ministro de Defensa, Rustem Umerov, ha prometido acelerar el desarrollo de la producción de municiones en Ucrania. También ha introducido un nuevo proceso de adquisiciones para reemplazar un sistema post-soviético que era más lento y más susceptible a la corrupción; uno de los objetivos es asegurar que el sistema se integre de manera más eficaz con los de otras naciones.

Otra iniciativa es el Proyecto Fuerza Futura, que reúne a expertos de diferentes departamentos del gobierno, con la ayuda de socios de la OTAN. Su misión es organizar mejor al ejército ucraniano para las necesidades de luchar una guerra a gran escala, buscando mejorar cosas como la comunicación y la coordinación entre las ramas.

Está basado en las mejores prácticas de los ejércitos occidentales y ya tiene la bendición verbal del presidente, según dijeron funcionarios militares.

A pesar de estos cambios esperados, analistas militares y funcionarios occidentales han expresado evaluaciones preocupantes sobre las posibilidades de Ucrania contra un Ejército Ruso con números superiores de tropas y stock de municiones, y una clara disposición a sacrificar miles de soldados para lograr incluso pequeñas ganancias.

Mientras Ucrania enfrenta estos desequilibrios, también se enfrenta a la vez impensable perspectiva de librar una larga guerra sin el respaldo militar estadounidense.

Con el apoyo estadounidense estancado durante meses por una facción de republicanos cada vez más aislacionistas en el Congreso, la grave escasez de municiones ha contribuido a las pérdidas ucranianas, como la brutal y finalmente infructuosa batalla por mantener Avdiivka, lo que a su vez ha llevado a que Ucrania sufra mayores bajas, tensando aún más sus ya mermadas fuerzas.

Los comandantes militares ucranianos tendrán que encontrar formas de frenar ese círculo vicioso mientras los líderes políticos se embarcan en otro empuje diplomático desesperado para intentar llenar el vacío dejado por los Estados Unidos.

El Sr. Zelensky también debe reparar la relación entre el gobierno civil y el mando militar. Las tensiones estuvieron latentes durante meses entre desacuerdos sobre detener los esfuerzos de movilización y las prioridades militares que compiten con la necesidad política de mostrar progreso a los aliados.

Los funcionarios militares estaban preocupados el año pasado de que el gobierno quisiera un plan estratégico para la victoria sin decirles la cantidad de hombres, municiones y reservas que tendrían que ejecutar cualquier plan, según el General Viktor Nazarov, asesor del general del ejército ucraniano anterior, el General Valeriy Zaluzhny.

“Esto es lo que, desafortunadamente, nuestro liderazgo político no entendió o no quiso entender cuando exigía planes estratégicos del ejército sin reservas y recursos estratégicos”, dijo el General Nazarov en una entrevista.

General Zaluzhny dirigió muchas de estas mismas críticas al gobierno antes de su despido. En un ensayo para CNN, por ejemplo, sostuvo que problemas regulatorios y de producción habían obstaculizado la industria de defensa, lo que llevó a “cuellos de botella en la producción – en municiones, por ejemplo – que profundizan aún más la dependencia de Ucrania de sus aliados para suministros”.

Ambos hombres fueron despedidos en la sacudida militar de Mr. Zelensky a principios de este mes. Pero el Sr. Zelensky nombró al General Zaluzhny “Héroe de Ucrania” y compartió un abrazo público en un esfuerzo por demostrar unidad. Y el General Nazarov dijo que los desacuerdos no deberían ocultar el hecho de que el ejército y el gobierno civil querían lo mismo: la victoria. Sin eso, dijo, no hay ejército y no hay gobierno.

Los funcionarios de la oficina del presidente declinaron las solicitudes de entrevistas.

A pesar de las tensiones públicas entre la administración civil y el comando militar, el Sr. Zelensky puede tener margen de maniobra mientras intenta reparar la relación.

Aunque su calificación en las encuestas de opinión ha bajado ligeramente, todavía disfruta de un amplio apoyo popular. Casi el 70 por ciento de los ucranianos consideran que debería permanecer en el cargo durante el tiempo que el país esté bajo ley marcial y que las elecciones deben ser pospuestas hasta que sea levantada, según una encuesta publicada esta semana por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev.

El Sr. Zelensky y el liderazgo militar están en sintonía al afirmar que no están interesados en un alto el fuego que se acuerde en términos favorables para el presidente Vladimir V. Putin de Rusia.

El líder ucraniano ha dicho una y otra vez que Rusia debe renunciar a cualquier territorio que haya capturado. También ha enfatizado que cualquier pausa en los combates no llevaría al fin de la guerra. Simplemente le daría a Rusia tiempo para rearmarse.

La posición de Kiev “no es solo sobre el territorio, sino también sobre la seguridad”, dijo el Sr. Zelensky a Fox News el jueves. El mundo, dijo, debería saber a estas alturas que simplemente no se puede confiar en el Sr. Putin.

Por el momento, el General Syrsky ha concedido, la iniciativa ha pasado a los rusos y Ucrania debe centrarse en la defensa estratégica – maximizando las pérdidas rusas mientras lucha inteligentemente para preservar su propia fuerza de combate.

El General Syrsky también ha hablado sobre la necesidad de aumentar la producción de armas internas y desarrollar y explotar nuevas tecnologías. Pero, al igual que su predecesor, tendrá que hacer planes estratégicos sin saber completamente qué recursos tendrá su ejército a su disposición.

En pocas palabras, necesita más soldados.

Este desafío está bajo control de Kiev, pero el gobierno aún no ha revelado un plan para hacerle frente.

Un proyecto de ley que reformaría el proceso de movilización – y potencialmente añadir hasta 500,000 reclutas – está avanzando en el Parlamento ucraniano. Pero los legisladores nerviosos sobre las repercusiones políticas ya han añadido unas 1,300 enmiendas a la ley propuesta y no está claro cuándo estará lista para votarse.

Más allá de la difícil política del asunto, el Sr. Zelensky debe demostrar al público la necesidad urgente de nuevas tropas sin socavar la moral, causar disturbios sociales o dañar la ya maltrecha economía.

Mientras el mundo evalúa las perspectivas de Ucrania y el Kremlin promueve un relato destinado a convencer a los espectadores de que no puede ser vencido, el Sr. Zelensky debe trabajar con el mismo empeño para demostrar que Ucrania puede ganar.

El sábado, en el segundo aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, el Sr. Zelensky visitó…