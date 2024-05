La Corte Suprema rechaza la solicitud de Arvind Kejriwal de una extensión de fianza interina de 7 días, tendrá que entregarse el 2 de junio | Noticias de la India

El Tribunal Supremo rechazó la petición de Arvind Kejriwal para una extensión de 7 días de su libertad condicional, diciendo que no es admisible. Se le pidió que se rindiera ante la cárcel de Tihar el 2 de junio, pero se le negó la solicitud de extensión. La Corte Suprema dijo que su petición no tiene relación con la petición principal, ya que ya se ha reservado la sentencia sobre el desafío a su arresto. Kejriwal tiene la libertad de pedir fianza regular en el tribunal, pero esta solicitud no es válida.