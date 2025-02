La Corte Suprema ordena un nuevo juicio para el preso condenado a muerte en Oklahoma.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha ordenado un nuevo juicio para Richard Glossip, un hombre de Oklahoma condenado a muerte. El tribunal falló 5-3 a favor de Glossip, revirtiendo un fallo de la Corte de Apelaciones Penales de Oklahoma. El movimiento viene después de que el fiscal general republicano del estado se uniera a Glossip en solicitar un nuevo juicio. Glossip, de 62 años, fue condenado en 1997 por el asesinato del dueño de un motel en Oklahoma City donde trabajaba. Ha tenido nueve fechas de ejecución pospuestas, y ha comido su “última comida” tres veces. La jueza Sonia Sotomayor escribió en la opinión del martes para el tribunal: “Concluimos que la fiscalía violó su obligación constitucional de corregir el testimonio falso.” Fue apoyada en el fallo por las juezas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Brett Kavanaugh y el presidente del tribunal John Roberts, ambos conservadores, también se unieron a la opinión. La jueza Amy Coney Barrett, otra conservadora, estuvo de acuerdo con la opinión pero dijo que hubiera enviado el caso de vuelta para más procedimientos. El juez Neil Gorsuch no se unió al caso. Don Knight, abogado de Glossip, calificó el fallo como “una victoria para la justicia y la equidad en nuestro sistema judicial”. El abogado defensor dijo que a Glossip se le dará la oportunidad de tener un juicio justo “que siempre le han negado”.

Será responsabilidad de los fiscales de Oklahoma determinar cómo proceder con su caso. Glossip ha mantenido su inocencia durante 27 años. Su jefe, Barry Van Treese, propietario del motel Best Budget Inn en Oklahoma City, fue golpeado hasta la muerte con un bate de béisbol en 1997. El colega de Glossip, Justin Sneed, fue condenado por el asesinato, pero dijo que Glossip le había dicho que llevara a cabo el asesinato. Sneed confesó el asesinato, pero pudo evitar la ejecución al aceptar un acuerdo de culpabilidad que implicaba testificar que Glossip le pagó $10,000 para hacerlo. Glossip admitió haber ayudado a Sneed a encubrir el asesinato después de que ocurriera, pero negó saber de cualquier plan para matar a Van Treese. Desde entonces se ha sabido que los fiscales no revelaron que Sneed, adicto a la metanfetamina, había sido tratado por una grave afección psiquiátrica. “Si la fiscalía hubiera corregido a Sneed en el estrado, su credibilidad claramente hubiera sufrido”, escribió la jueza Sotomayor. “Esa corrección habría revelado al jurado no solo que Sneed no era de fiar … sino también que Sneed estaba dispuesto a mentirles bajo juramento.” Glossip fue condenado por primera vez en 1998, pero eso fue anulado en 2001. Fue condenado nuevamente tres años después. En 2015, a pocos pasos de la cámara de ejecución, su ejecución fue detenida para revisar los medicamentos letales por inyección. En 2023, el Tribunal Supremo intervino después de que el fiscal general de Oklahoma y Glossip pidieran un nuevo juicio. Varios personajes famosos han respaldado los esfuerzos de Glossip en el pasado, incluyendo al Papa Francisco, Kim Kardashian y Sir Richard Branson.