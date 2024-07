La Corte Suprema de los Estados Unidos da una nueva razón para temer un regreso trumpiano.

Desbloquea la newsletter de cuenta regresiva de las Elecciones de Estados Unidos de forma gratuita

En cualquier otro momento, y con cualquier otro presidente, la decisión trascendental del lunes por la Corte Suprema de Estados Unidos ampliando enormemente los poderes presidenciales generaría poco más que debates académicos.

De hecho, la decisión de la mayoría de 6-3 de que un presidente en funciones debería tener “inmunidad absoluta” de enjuiciamiento penal por acciones que tome al ejercer “sus poderes constitucionales centrales” tiene cierta lógica pragmática.

Desde la década de 1990, los líderes políticos estadounidenses han intentado cada vez más criminalizar las diferencias de políticas, ya sea demócratas buscando enjuiciar a George W. Bush por crímenes de guerra en Iraq o republicanos iniciando procedimientos de destitución contra el secretario de seguridad nacional de Joe Biden por un aumento en los cruces ilegales en la frontera.

El juez de la Corte Suprema de la era del New Deal, Robert Jackson, dijo una vez que la Constitución de Estados Unidos no es un pacto suicida, y un presidente estadounidense no debería temer que una acción tomada sinceramente para proporcionar la defensa común, o para garantizar la tranquilidad doméstica, o para promover el bienestar general, más tarde sea examinada por fiscales federales y los lleve a la cárcel.

Los padres fundadores incluyeron controles en el sistema federal, pero tener al departamento de justicia instalando una oficina fuera de la Oficina Oval para juzgar la toma de decisiones presidenciales, incluso aquellas que fallen espectacularmente, no era uno de ellos.

El problema es que Donald Trump no es cualquier otro presidente, y estamos viviendo en una era que podría ver a un hombre que ha prometido usar el poder del gobierno de Estados Unidos para vengarse de sus enemigos políticos, y gobernar como un dictador durante al menos un día, regresar al cargo en poco más de seis meses.

Nadie expresa mejor la amenaza que representa Trump bajo la última decisión de la corte que la jueza Sonia Sotomayor, quien escribió un duro discurso para la minoría de tres jueces:

El presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa en el país, y posiblemente en el mundo. Cuando usa sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de enjuiciamiento penal. ¿Da órdenes al Equipo Seal 6 de la Marina para asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un perdón? Inmune. Inmune, inmune, inmune.

Si las acciones presidenciales bajo revisión fueran realizadas, digamos, por Richard Nixon (el único presidente que alguna vez renunció en escándalo) o Bill Clinton (el primer presidente en ser destituido en más de un siglo), la lista de Sotomayor parecería absurda. A pesar de las fallas éticas de Nixon, instigar un golpe no cruzaría por su mente. Las deficiencias de Clinton eran libidinosas, no marciales.

Incluso los críticos más severos de Bush, cuyos motivos para invadir Iraq han sido cuestionados en ciertos círculos desde el día en que puso su mirada en Bagdad, han tenido dificultades para encontrar algo más que un juicio espectacularmente malo en su marcha hacia la guerra.

Pero ¿Trump? ¿Puede alguien que ha observado su comportamiento desde las elecciones presidenciales de 2020, o recuerda a sus seguidores trepando por las paredes del Capitolio de Estados Unidos, repitiendo sus gritos de que se revierta el resultado, pensar que algo en la lista de Sotomayor está más allá de su imaginación?

El juez presidente John Roberts desestima los temores de Sotomayor, escribiendo en su opinión de mayoría que los jueces liberales “adoptan un tono de peligro helador que es totalmente desproporcionado a lo que la corte hace realmente hoy”.

Escribe la analista política de larga data Susan Glasser: “Roberts tiene mucho en juego en esta evaluación”. De hecho, y esperemos que Roberts tenga razón. Pero el hecho de que la advertencia de Sotomayor incluso haya sido registrada en una disidencia oficial de la corte dice mucho sobre los miedos que ahora tienen en vilo a la oficialidad estadounidense.

