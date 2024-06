La corte suprema de Iowa respalda la ley de prohibición del aborto de seis semanas.

El tribunal superior de Iowa ha confirmado una ley que establece que el estado puede hacer cumplir una prohibición de la mayoría de los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo. La ley prohíbe los abortos después de que se puedan detectar los primeros signos de actividad cardíaca en un feto o embrión, pero hace excepciones en casos de violación, incesto, anomalías fetales y cuando la vida de la madre está en peligro. La decisión tomada el viernes revoca un bloqueo temporal de la ley, que inicialmente fue aprobada por la legislatura estatal en julio de 2023. La Corte Suprema de Iowa rechazó la demanda presentada por Planned Parenthood, en un fallo de 4-3 que estableció que la ley no viola los derechos fundamentales de los ciudadanos según la constitución estatal. La decisión, publicada en el sitio web de la corte, sostiene que las leyes que restringen el aborto solo son inconstitucionales si el estado no puede demostrar una “base racional” para la ley. El juez Matthew McDermott escribió en la opinión mayoritaria que la ley estaba “relacionada de manera racional con el interés legítimo del estado en proteger la vida no nacida”. La presidenta Susan Christensen escribió en su opinión disidente que la mayoría “quita a las mujeres de Iowa su autonomía corporal” y se basa en gran medida en “la historia y tradiciones dominadas por los hombres del siglo XIX”, ignorando el progreso en los derechos de las mujeres desde entonces. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, que inicialmente firmó la ley de 2023, acogió con satisfacción la decisión en un comunicado. “No hay derecho más sagrado que la vida, y nada más digno de nuestra defensa más fuerte que los inocentes no nacidos”, dijo, alabando a la corte por mantener “la voluntad del pueblo de Iowa”. Según el Iowa Capital Dispatch, el estado previamente había prohibido los abortos después de 20 semanas de embarazo. Iowa es el último estado en endurecer sus leyes de aborto desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la decisión de Roe v. Wade de 1973, que rescindió la garantía nacional de un aborto. Desde entonces, ha surgido un mosaico de leyes de aborto a medida que estados más conservadores restringen el acceso al procedimiento. El Instituto Guttmacher informa que hasta junio, 14 estados de EE. UU. tienen una prohibición total del aborto, incluidos Alabama, Kentucky, Louisiana y Texas.