La Corte Suprema de Estados Unidos dice que Donald Trump es inmune por los ‘actos oficiales’ como presidente.

La Corte Suprema de EE. UU. ha determinado que Donald Trump tiene una amplia inmunidad de enjuiciamiento penal por sus acciones como presidente en una decisión que probablemente retrasará su juicio por cargos de intentar derrocar las elecciones de 2020.

La decisión histórica del lunes protege a Trump por sus actos “oficiales”. Ahora, los tribunales inferiores tendrán que trazar los límites entre los actos personales y oficiales de un presidente.

Este proceso potencialmente demorado reduce la probabilidad de cualquier veredicto en el caso de interferencia electoral antes de la votación de noviembre, en una victoria para Trump, el candidato republicano presuntivo.

Si es elegido, Trump podría ordenar al Departamento de Justicia que deseche el caso. En una publicación en redes sociales, escribió: “¡GRAN VICTORIA PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA. ORGULLOSO DE SER UN AMERICANO!”

La decisión positiva para Trump llega en un momento en que la campaña de su oponente, el presidente Joe Biden, se tambalea tras un desastroso desempeño en un debate entre los candidatos la semana pasada.

Con una votación de 6-3, la Corte Suprema determinó que un expresidente tiene inmunidad absoluta por las acciones tomadas para ejercer sus “poderes constitucionales fundamentales” y “tiene al menos inmunidad presuntiva de enjuiciamiento por todos sus actos oficiales”.

“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley”, escribió el presidente de la corte, John Roberts, en representación de la mayoría. “Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente al llevar a cabo las responsabilidades del poder ejecutivo bajo la Constitución. Y el sistema de poderes separados diseñado por los redactores siempre ha exigido un poder ejecutivo enérgico e independiente”.

En una disidencia contundente, la jueza Sonia Sotomayor escribió que la decisión de la mayoría “transforma la institución de la presidencia” y “ridiculiza el principio, fundamental para nuestra constitución y sistema de gobierno, de que nadie está por encima de la ley”.

La mayoría de la corte “inventa inmunidad a la fuerza” y “en efecto, aísla por completo a los presidentes de la responsabilidad penal”, agregó Sotomayor. “Con temor por nuestra democracia, disiento”.

Más tarde el lunes, Biden citó a Sotomayor, diciendo: “Así que el pueblo estadounidense debería disentir. Yo disiento”.

La decisión “casi con seguridad significa que no hay prácticamente límites en lo que un presidente puede hacer”, dijo Biden. “Este es un principio fundamentalmente nuevo” y la última “agresión” de la corte a una “amplia gama de principios legales de larga data”. La resolución casi elimina las posibilidades de que Trump enfrente un juicio antes de noviembre, lo cual es un “terrible deservicio para la gente de esta nación”, añadió.

Los abogados de Trump argumentaron a favor de una amplia interpretación de la inmunidad, diciendo que los presidentes solo pueden ser acusados si anteriormente han sido destituidos e condenados por el Congreso por crímenes similares, incluso en circunstancias extremas, para permitirles hacer su trabajo sin temor a enjuiciamientos políticamente motivados. El Departamento de Justicia argumentó que hacerlo podría alentar a los presidentes a burlarse de la ley impunemente.

Roberts señaló que los tribunales inferiores no habían determinado qué conducta presunta de Trump “debería categorizarse como oficial y cuál no oficial”. Ese proceso “plantea múltiples preguntas sin precedentes y trascendentales sobre los poderes del presidente y los límites de su autoridad bajo la constitución”, añadió.

Por ejemplo, las conversaciones de Trump con el fiscal general interino de EE. UU. contaron como una “relación oficial”, pero otros incidentes, como los comentarios de Trump al público, así como interacciones con el entonces vicepresidente Mike Pence u oficiales estatales, “plantean cuestiones más difíciles”, agregó Roberts.

La corte previamente había dictaminado sobre la inmunidad presidencial de responsabilidad civil, pero esta es la primera vez que hace una determinación con respecto a casos penales.

En febrero, un tribunal de apelaciones federal dictaminó por unanimidad que Trump no tenía derecho a inmunidad en el caso. La Corte Suprema decidió más tarde en ese mes escuchar la apelación de Trump, con argumentos orales a fines de abril, lo que efectivamente detuvo los procedimientos en el caso de juicio por meses.

La decisión del lunes no afectará el caso penal de Trump en un tribunal estatal de Nueva York, donde fue condenado por 34 cargos de felonía por falsificación de registros comerciales en relación con pagos de “dinero para silenciar” a la actriz porno Stormy Daniels en un intento de desechar historias perjudiciales sobre él antes de las elecciones generales de 2016. Trump está programado para ser sentenciado en ese caso el 11 de julio.

Un asesor principal de la campaña de Biden dijo que la decisión “no cambia los hechos, así que seamos muy claros sobre lo que ocurrió el 6 de enero: Donald Trump enloqueció después de perder las elecciones de 2020 y alentó a una turba a derrocar los resultados de una elección libre y justa”.

