La Corte Suprema califica estampida de Maha Kumbh como “desafortunada”, rechaza PIL sobre medidas de seguridad | Noticias de la India

NUEVA DELHI: La Corte Suprema de la India dijo el lunes que la estampida en Maha Kumbh fue un “incidente desafortunado” y se negó a considerar una petición que buscaba “instrucciones para implementar medidas de seguridad y pautas para los peregrinos de todo el país.”

La corte suprema dirigió al abogado que presentó el PIL a trasladarse a la corte superior de Allahabad con la petición.

La publicación Corte Suprema llama a la estampida de Maha Kumbh 'desafortunada', rechaza PIL sobre medidas de seguridad | Noticias de India