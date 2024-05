La Corte Mundial ordena a Israel detener el asalto en Rafah de Gaza por parte de Reuters.

“

Por Stephanie van den Berg y Anthony Deutsch

LA HAYA (Reuters) – Los jueces en el principal tribunal de las Naciones Unidas ordenaron a Israel el viernes detener de inmediato su asalto militar a la ciudad sureña de Gaza, Rafah, en un fallo de emergencia en el caso de Sudáfrica acusando a Israel de genocidio.

Aunque la Corte Internacional de Justicia, o Corte Mundial, no tiene medios para hacer cumplir sus órdenes, el caso fue un fuerte signo del aislamiento global de Israel por su campaña en Gaza, especialmente desde que comenzó su ofensiva contra Rafah este mes en contra de las súplicas de su aliado más cercano, Estados Unidos.

Al leer el fallo, el presidente de la Corte Mundial, Nawaf Salam, dijo que la situación en el enclave palestino había empeorado desde que la corte ordenó a Israel tomar medidas para mejorarla, y se habían cumplido las condiciones para una nueva orden de emergencia.

“El estado de Israel deberá (….) detener inmediatamente su ofensiva militar, y cualquier otra acción en el gobernado de Rafah, que pueda infligir a las personas palestinas en Gaza condiciones de vida que pudieran llevar a su destrucción física total o parcial,” dijo.

Israel no había explicado cómo mantendría segura a la población durante una evacuación de Rafah, o proporcionaría alimentos, agua, saneamiento y medicamentos para los 800.000 palestinos que ya habían huido del avance israelí, dijo.

La CIJ ordenó a Israel abrir el cruce de Rafah entre Egipto y Gaza para permitir la entrada de ayuda. Israel, agregó, debe proporcionar acceso a los investigadores e informar sobre su progreso dentro de un mes.

La orden fue adoptada por el panel de 15 jueces internacionales en una votación de 13-2, oponiéndose únicamente jueces de Uganda e Israel.

Sudáfrica celebró el fallo como un hito.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo “Hemos sido claros y consistentes en nuestra posición sobre Rafah.”

La Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, dijo que representaba un consenso global de que la guerra debe terminar, aunque el portavoz presidencial Nabil Abu Rudeineh dijo que no iba lo suficientemente lejos porque no detenía los combates en otras partes de Gaza.

El alto funcionario de Hamas, Basem Naim, le dijo a Reuters: “Instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a implementar de inmediato esta demanda de la Corte Mundial en medidas prácticas para obligar al enemigo sionista a implementar la decisión.”

‘DESASTRE MORAL’

Los israelíes respondieron con indignación. El ministro de Finanzas de extrema derecha Bezalel Smotrich dijo que aquellos que exigían a Israel detener la guerra también estaban demandando que dejara de existir, a lo cual Israel no estaría de acuerdo.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, calificó la orden como “un colapso moral y un desastre moral” por no vincular la demanda de detener los combates a una demanda de que Hamas libere a los rehenes.

La orden se emitió una semana después de que fuera solicitada por Sudáfrica como parte de su caso acusando a Israel de violar la Convención de Genocidio promulgada tras el Holocausto.

La CIJ, con sede en La Haya, es la máxima autoridad de la ONU para escuchar disputas entre Estados. Sus fallos son finales y vinculantes, pero han sido ignorados en el pasado, ya que la corte no tiene poderes de ejecución.

Israel ha desestimado repetidamente las acusaciones de genocidio del caso como infundadas, argumentando en el tribunal que sus operaciones en Gaza son de autodefensa y están dirigidas a militantes de Hamas que atacaron a Israel el 7 de octubre.

Un portavoz del gobierno israelí dijo en vísperas de la decisión del viernes que “ningún poder en la Tierra detendrá a Israel de proteger a sus ciudadanos y perseguir a Hamas en Gaza”.

Fuera del tribunal el viernes, un pequeño grupo de manifestantes pro palestinos ondeaban banderas y reproducían un rap en un boom box exigiendo una Palestina libre.

Israel inició su ataque blindado en Rafah a principios de este mes, obligando a cientos de miles de palestinos a huir de una ciudad que se había convertido en un refugio para alrededor de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de la población.

Rafah, en el extremo sur de Gaza, también ha sido la principal ruta de entrada para la ayuda, y organizaciones internacionales dicen que la operación israelí ha cortado el enclave y aumentado el riesgo de hambruna.

Israel dice que Rafah ha servido como último refugio para miles de combatientes de Hamas y sus comandantes principales, y que no puede lograr su objetivo de aniquilar al grupo militante islamista y rescatar a sus rehenes sin tomar la ciudad por asalto.

Hasta ahora, los enfrentamientos han tenido lugar en el extremo sur y los distritos del este de Rafah, pero Israel aún no ha comenzado un asalto en la principal zona poblada de la ciudad. Su aliado más cercano, Estados Unidos, ha pedido repetidamente que no lo haga, diciendo que Israel aún no ha mostrado un plan creíble de cómo se puede lograr esto sin causar una gran cantidad de víctimas entre las personas desplazadas que se refugian allí.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

Los abogados de Sudáfrica habían pedido a la CIJ la semana pasada que ordenara un alto de emergencia a la operación en Rafah, diciendo que debía detenerse para asegurar la supervivencia del pueblo palestino.

Sudáfrica también ha solicitado una orden para que Israel ponga fin a toda su guerra más amplia en la Franja de Gaza, aunque la corte ha evitado repetidamente tomar tal medida.

La decisión del viernes llegó días después de que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional – un tribunal separado también con sede en La Haya – anunció que había presentado una solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra líderes de Hamas.

El fiscal Karim Khan acusó a Netanyahu y Gallant de crímenes que incluyen exterminio, usar el hambre como arma y atacar deliberadamente a civiles. Israel negó esas acusaciones y pidió a los aliados que repudiaran la corte.

El caso más amplio de Sudáfrica en la CIJ acusa a Israel de orquestar un genocidio dirigido por el estado contra el pueblo palestino. La CIJ no ha emitido un juicio sobre el contenido de esa acusación, pero ha rechazado la demanda de Israel de desechar el caso.

Israel lanzó su guerra aérea y terrestre en Gaza después de que militantes liderados por Hamas irrumpieron en comunidades del sur de Israel, matando a alrededor de 1.200 personas y tomando más de 250 rehenes, según recuentos israelíes. Más de 35.000 palestinos han muerto desde entonces en la ofensiva, según el ministerio de salud de Gaza.

