La corte levanta temporalmente la prohibición y Apple puede vender de nuevo los Apple Watches

El miércoles, Apple obtuvo un apelación de la prohibición de venta de Apple Watch que recientemente entró en vigor, según informa Reuters. Apple ahora puede vender el Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en los EE. UU. en sus tiendas en línea y minoristas “mientras el tribunal considera la solicitud de suspensión pendiente de apelación”, según la orden emitida por la Corte de Apelaciones de EE. UU.

Apple está en medio de una disputa de patentes con Masimo. Masimo presentó una demanda ante la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., que encontró que Apple había infringido las patentes de Masimo relacionadas con el sensor de oxígeno en sangre en el Apple Watch Series 9 y Ultra 2. Debido al fallo de la USITC, se impuso una prohibición de venta de esos dos relojes el 21 de diciembre en Apple.com y el 25 de diciembre en todas las tiendas de Apple.

El presidente Biden se negó a anular la prohibición la semana pasada.

A partir de las 2:30 pm ET, el Apple Watch Series 9 y Ultra 2 aún estaban listados como “Actualmente no disponibles” en Apple.com y la compañía no emitió una declaración. Las ventas en línea de Apple se detuvieron a última hora del día el 21 de diciembre, y las ventas minoristas de Apple se detuvieron el 24 de diciembre. Los minoristas de terceros pudieron seguir vendiendo los relojes hasta que se agotara el inventario, pero dejaron de recibir nuevos envíos el 24 de diciembre.

Apple presentó una moción el 26 de diciembre que declaraba que “sufrirá un daño irreparable si las Órdenes se dejan en su lugar”. En una declaración a Reuters, Apple dijo: “Estamos en total desacuerdo con la decisión de la USITC y la orden de exclusión resultante, y estamos tomando todas las medidas para devolver el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 a los clientes en los EE. UU. lo antes posible”.

La suspensión de la prohibición es temporal, pero la Corte de Apelaciones está considerando la solicitud de Apple para una pausa más prolongada en la prohibición. La USITC tiene hasta el 10 de enero para responder a la solicitud de Apple. Apple le dijo a la Corte de Apelaciones que ha rediseñado cómo funciona el sensor de oxígeno en sangre y que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. está verificando si el rediseño infringe las patentes de Masimo. La agencia estableció una fecha para anunciar sus conclusiones el 12 de enero.

La orden de la Corte de Apelaciones de EE. UU. se puede ver a continuación. (2 páginas)