La confrontación entre Trump y Zelenskiy aumenta la ansiedad del mercado.

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, está dejando la Casa Blanca temprano el viernes después de una reunión tensa en la Oficina Oval con el Presidente Donald Trump, según un funcionario de la Casa Blanca.

Zelenskiy “no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado”, dijo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en Truth Social el viernes, luego de una reunión contenciosa entre los líderes en la Oficina Oval.

“He determinado que el Presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz”, dijo Trump.

El S&P 500 cayó brevemente y luego se recuperó un 0.4%. El euro extendió una ligera pérdida y estaba un 0.27% a la baja en 1.0369.

COMENTARIOS:

CAROL SCHLEIF, ESTRATEGA PRINCIPAL DEL MERCADO, BMO PRIVATE WEALTH, MINNEAPOLIS, MINNESOTA

“Los mercados seguirán estando más centrados en la política arancelaria: cuánto, quién, cuándo; y lo que implica para la actividad empresarial y el gasto y la confianza del consumidor. La mayoría de los inversores estadounidenses (y votantes) prestan atención a lo que les afecta más de cerca en el bolsillo y Rusia/Ucrania ha sido solo una de las muchas consideraciones globales en los márgenes por mucho tiempo.”

“Por otro lado, los mercados europeos podrían verse más afectados dado que parecería cada vez más claro que la defensa de Ucrania y/o tratar con Rusia les corresponderá a ellos”

ADAM SARHAN, DIRECTOR EJECUTIVO, 50 PARK INVESTMENTS, NUEVA YORK

“El mercado inicialmente cayó porque fue una conversación acalorada y contenciosa, lo cual generalmente no es una buena señal entre dos líderes mundiales, especialmente cuando tiene que ver con una guerra. La noticia, si la viste en vivo, fue bastante preocupante. Se volvió acalorada y Zelenskiy es considerado un aliado de los EE.UU… Por eso el mercado cayó, pero luego predominaron las mentes más tranquilas. Zelenskiy o hará un acuerdo o no lo hará, y Trump le está ofreciendo un acuerdo. Él podría irse y podrían tener un acuerdo la próxima semana. Pero esto no significa que el mercado se vaya a hundir. Realmente nada ha cambiado… Pero el mercado está bajo mucha presión. Todas las ganancias posteriores a las elecciones han sido borradas. Eso es una gran señal. Y las acciones de crecimiento que estaban liderando al mercado más alto en los últimos meses ahora han caído, y hay una gran preocupación a medida que entramos en el fin de semana de que los aranceles regresarán para Canadá y México.”

MARSHALL FRONT, DIRECTOR GERENTE SENIOR, FRONT BARNETT, UNA COMPAÑÍA DE MERISOW, EN CHICAGO

“Como inversor, tienes que esperar y ver cuál es el resultado, en lugar de llegar a alguna conclusión. Trump quiere desesperadamente lograr algo, Zelenskiy también quiere lograr algo, al igual que Putin. La pregunta es, ¿dónde se resolverá eso? No lo sabemos. La reacción en el mercado fue predecible, cuando la gente empezó a ver este espectáculo, el mercado cayó. Ahora que Zelenskiy ha salido de la Casa Blanca, todo ha vuelto a la calma.”

“Sobre el cambio de rumbo de Trump en la política con Ucrania: ‘Esto ha creado mucha incertidumbre sobre este tema. Y la incertidumbre es algo que los mercados detestan. Están tratando de ver, sin mucha información, hacia dónde van las cosas.”

SPENCER HAKIMIAN, CEO, TOLOU CAPITAL MANAGEMENT, NUEVA YORK

“Esto es terrible y muy averso al riesgo, pero es muy alcista para los fabricantes de defensa europeos, ya que necesitarán armarse a través de productores nacionales. Compramos esas acciones en enero por primera vez.”

RICK MECKLER, SOCIO, CHERRY LANE INVESTMENTS, NEW VERNON, NUEVA JERSEY

“No creo que haya afectado tanto al mercado por lo que dijo, sino que la naturaleza no convencional de ello planteó la cuestión para los inversores de cuán impredecible e incierto puede ser el gobierno de Trump. El mercado prefiere la certeza. Le gusta un plan. Hay tantas cosas sucediendo en este gobierno al mismo tiempo -todas las cuales son en cierto modo innovadoras- y esto acaba de agregar una característica más. Así es como el mercado reaccionó, pensando que esto es simplemente un signo de falta de previsibilidad y enfoques más tradicionales en diplomacia.”

DAVID WAGNER, JEFE DE ACCIONES EN APTUS CAPITAL ADVISORS EN FAIRHOPE, ALABAMA

“El S&P 500 está empezando a ver su primera corrección del 2025. Superficialmente, el S&P está -5% desde los máximos, pero ha habido movimientos dramáticos bajo la cubierta del índice. El punto aquí es: gran parte del movimiento parece estar impulsado por “desenrollar posiciones” versus “angustia fundamental”. Y al mirar la temporada de resultados del último trimestre, nos ayuda a validar ese pensamiento, ya que la diferencia entre las ganancias de las 7 principales empresas y las restantes 493 ha visto la brecha más estrecha desde el primer trimestre de 2023.

“Pero, ahora que la temporada de resultados esencialmente ha terminado una vez que NVDA está detrás de nosotros, esperaría que muchas políticas de Washington DC dicten algo de volatilidad a corto plazo en el mercado. “

JACK MCINTYRE, GESTOR DE CARTERA, BRANDYWINE GLOBAL, FILADELFIA

“Es perturbador, pero tal vez esto sea parte de la forma de negociar de Trump… Una gran fuerza impulsora de los mercados ahora es la incertidumbre en muchos niveles diferentes, y esto es solo otra parte de eso. Parecía que estábamos avanzando hacia un progreso en un acuerdo de paz o un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y tal vez ahora eso se tenga que poner en espera, por lo que hay que incorporar un poco más de incertidumbre. No estamos haciendo nada, vamos a dejar que asiente el polvo.”

(Recopilado por el equipo de noticias de Global Finance & Markets Breaking)