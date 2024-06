¡La conferencia principal de la WWDC está aquí: Descubre todas las nuevas funciones en iOS 18, macOS 15 y más!

La segunda fecha más importante en el calendario de Apple está a punto de llegar. El lunes, el evento anual WWDC comienza con una presentación inaugural, donde se anunciarán todos los cambios principales en las plataformas de software de la empresa para los desarrolladores de aplicaciones y los medios de comunicación del mundo. También podría haber algunas sorpresas en hardware.

La mayoría de la gente tendrá que esperar hasta el lunes para descubrir qué tiene preparado Apple para nosotros. Pero los lectores de Macworld pueden obtener esa información ahora mismo, gracias al excelente trabajo detectivesco de las personas a las que pagamos para hurgar en los botes de basura en Apple Park. Una vez más, han conseguido un completo, aunque algo manchado de café, borrador del guion del evento, que nos complace publicar aquí.

Desde iOS 18 y macOS 15 Golden Gate hasta el futuro de la IA, tenemos todos los spoilers de la WWDC 2024 que puedas desear. En otras palabras, si quieres sorprenderte, deja de leer y mira la presentación de la WWDC en vivo a las 10 am el lunes 10 de junio.

(Para evitar confusiones y, con suerte, minimizar la cantidad de correos electrónicos enojados, esto no es real. El guion a continuación es una mezcla de suposiciones educadas basadas en filtraciones y comportamientos pasados, y bromas tontas basadas en las formas que hemos notado en los eventos de Apple. Algunas de estas serán precisas; otras estarán equivocadas. Por favor, no lo tomes demasiado en serio.)

Introducción

09:57 am PT: Comienza la pre-transmisión. ¿Estás luchando por nombrar la música de acompañamiento? Es, por supuesto, el pegajoso éxito pop “Platitude Queen” de Mrs Boothroyd’s Holiday Dancer. (Por cierto, Apple ya ha lanzado una lista de reproducción de la WWDC 2024).

10:00: ¡Aquí vamos! ¡La transmisión de video está comenzando! Y la cámara se aproxima por el cielo antes de aterrizar en la parte de césped en el centro de Apple Park donde Tim Cook se encuentra como un afable androide.

10:01: Cook nos desea buenos días y promete una semana de “innovación y coraje al servicio de la experiencia del usuario en el futuro”. Dice que Apple tiene una historia de hacer grandes productos y que esto se basa en un gran software. Vamos a hablar del iPhone, el iPad, el Apple Watch y la Mac. (Caras tristes entre los seguidores de Apple TV).

10:03: “Sinergia significa innovación y seguridad en el futuro”, dice Cook, de manera desconcertante, antes de agregar que la tecnología debe ser para los humanos, no simplemente para el beneficio. Apple, dice, es consciente de la presión por cumplir con la expectativa de la IA, pero solo lo hará si hace del mundo un lugar mejor.

iOS 18 y iPadOS 18

10:05: Cook pasa el turno a Craig Federighi para hablar sobre “El salto más grande en iOS. Jamás.” Federighi está vestido como el Terminator y llega al set virtual en una motocicleta. Es hora de hablar sobre iOS 18.

10:07: Federighi comienza dejando en claro que Apple ha sido líder en IA durante años, y luego dice que la IA llevará a iOS al siguiente nivel. Las palabras clave son: Personal, Privado, Poderoso.

10:08: “Y todo empieza con Siri”. Federighi recuerda a todos cómo Apple fue la primera con un asistente de IA y se lanza a un ejemplo de cómo el nuevo Siri fue “construido desde cero” para ser más poderoso, personal y privado que nunca. Siri podrá realizar todo tipo de tareas comunes o responder a solicitudes de información, mostrando un flujo de conversación mucho más natural y un estilo vocal que suene más humano.

10:10: Se presenta a John Giannandrea para hablar sobre todo el trabajo que Apple hace en IA. Describe el hardware de IA en la mayoría de los dispositivos Apple y la gran infraestructura en la nube que están construyendo para mantener seguros tus datos. Explica que muchas solicitudes de Siri se manejan completamente en el dispositivo, pero “para solicitudes más complejas” la empresa tiene servidores en la nube especiales con un proceso para mantener todo seguro y privado, incluso de Apple misma. “Es el procesamiento en la nube más privado y seguro del mundo”, dice.

10:14: Apple anuncia una asociación con ChatGPT para llevar “su modelo más avanzado” nativamente a iOS, para potenciar las funciones avanzadas de privacidad de Siri.

10:15: La IA va a impregnar las aplicaciones y servicios de Apple, y el primer ejemplo es Mensajes. Apple nos recuerda que iMessage es la forma más segura y privada de enviar mensajes, e introduce nuevas funciones de IA: emojis personalizados basados en lo que escribes, y nuevas funciones de respuestas automáticas y autocompletado basadas en tus mensajes anteriores, para que suenen más como tú.

10:18: Luego está Fotos, donde Apple nos recuerda (o intenta persuadirnos) que ha sido líder en IA durante años. Las nuevas funciones generativas de IA incluyen la capacidad de eliminar objetos del fondo con solo un toque o tomar una foto y cambiar su estilo: dibujo animado, pintura, etc.

10:22: Apple dice que la IA solo es importante si puede ayudarte a hacer realmente las cosas. Un ejemplo es Notas, donde ahora puedes hacer grabaciones de voz y serán transcritas por IA. Otro es Apple Music, donde una nueva función de DJ inteligente analiza tu historial de reproducción de canciones, la ubicación, la hora del día y más para armar la mezcla perfecta para ti. ¡También se ejecuta completamente en el dispositivo!

10:25: Safari tiene su propia sección, mostrando nuevas funciones para resumir automáticamente las páginas web, un asistente de búsqueda con IA y un “borrador mágico” que puede eliminar partes de las páginas web cada vez que las visitas.

10:28: iOS 18 va a ser “el iOS más personal de la historia”, ya que Apple demuestra un pantalla de inicio, Centro de control y pantalla de bloqueo más personalizables. Más formas de hacer que tu iPhone sea realmente tuyo.

10:31: El mensaje “personal, privado, poderoso” se extiende al nuevo CarPlay, que ya fue anunciado (y prometido para finales de 2023) pero aún no está en ningún vehículo en venta. Apple ofrece una mejor demostración y nombra varios vehículos que llegarán este otoño con el nuevo sistema. Se presenta no solo como la mejor manera de personalizar tu experiencia de manejo, sino también de mantener todos tus datos en tu teléfono, seguros y privados.

10:35: Apple no tiene muchas funciones nuevas exclusivas para iPadOS 18, pero destaca algunas mejoras en Stage Manager y usa el iPad para mostrar las actualizaciones de Pages, Numbers y Keynote que llegarán a otras plataformas también. La IA puede ayudarte a escribir, hacer gráficos, crear diapositivas y más.

10:38: Apple utiliza el iPad para mostrar las nuevas mejoras en Correo también. Incluyen una serie de ajustes de interfaz, IA para ayudarte a escribir correos electrónicos e incluso un correo AI-potenciado que te ayudará a priorizar y organizar tu correo.

watchOS 11

10:41: Después de una transición deslumbrante, Federighi ahora está vestido como el Hombre de Hojalata de El Mago de Oz. (¿Alguna especie de tema de robot/inteligencia artificial esta noche, tal vez?). Lleva puesto un Apple Watch y una expresión preocupada. “¡No creo que las sofisticadas funciones de monitorización de salud en mi Apple Watch Ultra 2 estén funcionando correctamente!” se lamenta. “¡Oh espera! ¡No tengo corazón. Menos mal!”. Esta parece ser la sección de watchOS 11.

10:43: Es una lástima que no haya audiencia en vivo, realmente, porque Federighi es exactamente el tipo de orador que se energizaría con una multitud.

10:44: Estamos hablando sobre Apple Watch y cuánto ha cambiado desde el primer modelo en 2015. Federighi admite que Apple no comprendió realmente el dispositivo durante los primeros años y que watchOS tuvo que evolucionar para adaptarse a lo que los usuarios necesitaban. “¡Y este año watchOS evoluciona en nuestro mejor sistema operativo de reloj inteligente hasta ahora!” Eso parece… evidente, pero Federighi lo vende con su entusiasmo habitual.

10:47: La IA permitirá que el Apple Watch se convierta en tu compañero personal de salud. (Espera, ¿esa frase es de una película?) watchOS 11 aprenderá tus hábitos, lo que comes y bebes, la forma en que haces ejercicio, tus patrones de sueño y más, y utilizará estos datos para identificar formas en las que puedes mejorar tu salud.

10:50: Si eliges habilitar la función, el Apple Watch te dará consejos útiles en voz alta, como “Quizás no bebas eso”, “¿Has considerado salir a correr?” y “¿Sabías que dormir es algo que hacen las personas?”. La entrega nueva de Siri con apariencia humana será vital para que esto no se vuelva locamente molesto.

10:53: Tus datos estarán seguros y privados, nos dicen. Y todo el procesamiento de IA de watchOS 11 se realizará en el dispositivo. Eso es tranquilizador, especialmente para aquellos en países que dependen de seguros de salud.

10:54: watchOS también está obteniendo una nueva aplicación. Bueno, no exactamente una nueva aplicación… ¡Es Notas! Como señalamos en marzo, tener la capacidad de hablar y almacenar notas sobre la marcha sería extremadamente útil.

10:57: watchOS 11 está en versión beta para desarrolladores ahora mismo, y se lanzará al público “en otoño”.

macOS 15

10:58: Ahora Federighi está pasando a la parte de macOS 15 de la presentación. No parece estar afectado en absoluto después de hablar y hablar durante una hora sobre Siri e iOS 18 y watchOS 11, y su cabello sigue pareciendo grueso y lujoso. (Esto está pregrabado, no en vivo, así que realmente debería verse bien. ¿Quizás su cabello es generado por IA?) Esto es definitivamente el espectáculo de Craig Federighi.

11:00: Como si estuviera en el guion, exactamente a la marca de la hora, Federighi está entusiasmado con el “legendario y afamado equipo de marketing de productos” (que es como los ha llamado durante todo el tiempo que podemos recordar) que “recorrió lejos y ancho” para encontrar la ubicación adecuada en California que sea digna de un nombre de macOS. La promoción de Federighi antes de la revelación habla sobre cómo el equipo de marketing fue atraído por el aroma del cangrejo de Dungeness y el pan de masa agria mientras recorrían el paisaje montañoso en coches de cable y (irónicamente) autónomos a través de la bruma para llegar al destino que se convierte en el nombre del próximo sistema operativo Mac: macOS 15 Golden Gate.

(Nota al margen: ¡Hay una conexión de IA con el nombre! San Francisco es una de las principales ubicaciones de empresas de IA, y según el Estado de California, San Francisco y San José representan “un cuarto de todas las patentes, artículos de conferencias y empresas de IA a nivel mundial”. Nuestra interpretación: macOS 15 es un puente entre los SO del pasado y los SO mejorados con IA del futuro.)

11:03: Muchas de las características que se mostraron para iOS 18 también están en macOS 15, y ahora estamos viendo una imagen resumida de esas características: Siri, Spotlight, Safari, Notas, Calendario y Recordatorios, privacidad de IA en el dispositivo, etc.

11:05: Aparece una nueva imagen resumida que enumera las nuevas características de macOS 15. Pero no hay tiempo para escribirlas todas porque Federighi ahora está descendiendo al “laboratorio subterráneo secreto de Apple”. Se acerca a una MacBook Pro de 16 pulgadas en Space Black que, desconocido para los espectadores, está utilizando una M4 Max prelanzamiento. (Más tarde revelará este pequeño huevo de Pascua en una entrevista en video de noviembre de 2024 con Marques Brownlee.) Su cabello sigue impecable.

11:07: Dado que la mayoría de estas características se cubrieron en la sección de iOS 18, Federighi está cubriendo rápidamente las mismas nuevas características en macOS 15: Siri potenciada por IA, Spotlight potenciado por IA, Mensajes y Correo potenciados por IA, Keynote potenciado por IA, Numbers y Pages, listas de reproducción de Música potenciadas por IA, herramientas de Fotos potenciadas por IA, y concluye esta sección de características cruzadas de OS con “y hay mucho más” con una pantalla de resumen que enumera otras características de IA.

11:11: ¡Pero eso no es todo! Ahora estamos viendo una demostración del nuevo Centro de control y cómo están disponibles nuevos controles para el hogar inteligente.

11:13: ¡Un rugido de aprobación atronador proviene de la audiencia mientras Federighi demuestra la nueva Calculadora! ¡Parece que puede hacer todas las matemáticas!

11:16: Federighi está concluyendo la presentación de macOS 15. Dice que macOS 15 es la mejor versión de macOS hasta ahora y la versión beta de macOS 15 está disponible ahora con el lanzamiento oficial “en otoño”. Hay una pausa mientras esperamos escuchar a Federighi presentar a John Ternus para revelar las actualizaciones de Mac Studio y Mac Pro, pero no, no va a suceder. Termina diciendo: “Y eso es macOS 15 Golden Gate”. No hay nuevo hardware de Mac. En cambio, con su cabello todavía luciendo bien, está cambiando a…

Otro Producto Más

11:18: ¡Tim Cook! ¡Tim Cook está de vuelta! ¿Es esto la conclusión?

11:19: Posiblemente. Cook está resumiendo los anuncios que hemos escuchado esta noche, y cómo Apple tiene la intención de llevar el poder de la IA a sus usuarios “de manera responsable, cuidadosa, cuidadosa, y con innovación y sinergia en el futuro”. El iPhone, el iPad, el Apple Watch y la Mac “están a punto de volverse aún más poderosos”, dice.

11:21: ¿Eso es todo? Parece que no… ¡Cook acaba de usar la frase mágica! ¡Otro Producto Más! ¡Jugadores del juego de beber durante el discurso acaban de beber sus cervezas artesanales!

11:22: ¡Es un nuevo HomePod! Y esta vez tiene una pantalla. Una pantalla adecuada para mostrar la información de las pistas, es decir, no el brillante espectáculo de luces de modelos anteriores.

11:24: Ok, en realidad no es un HomePod. Se llama el Apple Hub. Cook dice que será el centro de tu hogar, coordinando electrodomésticos y dispositivos de seguridad, reproduciendo música y televisión, y conectándote con colegas y seres queridos por FaceTime.

11:26: Sobre todo, Apple Hub es una demostración del poder de la IA. Se adaptará para entender tus preferencias y necesidades, ajustar la iluminación, reproducir música, ofrecer información y consejos, y lanzar aplicaciones cuando considere que te beneficiarán.

11:28: Cook dice que el Hub se lanzará “más adelante este año”, y que más información estará disponible en el futuro. Y con eso…

11:29: ¡La presentación ha terminado! Los desarrolladores ahora se dirigirán a una semana de talleres y eventos de networking, pero el resto de nosotros podemos apagar y pensar en lo que hemos aprendido.