La conferencia de prensa de Joe Biden no logra silenciar a los críticos.

Joe Biden’s press conference en el que insistió en que aún estaba en forma para postularse como presidente de los Estados Unidos no logró silenciar a los críticos de su propio partido. Tres políticos demócratas se sumaron a la creciente lista pidiendo a Biden que se retire de la carrera presidencial de los EE.UU. Llamados al de 81 años de edad a retirarse han aumentado desde que titubeó en un debate de televisión con el republicano Donald Trump el mes pasado. En una conferencia de una hora respondiendo preguntas de los reporteros el jueves por la noche, estuvo más estable y fluido, pero también hubo errores. Se refirió erróneamente a su vicepresidente, Kamala Harris, como “Vicepresidente Trump” al responder la primera pregunta. Dos horas antes en un evento de la OTAN, presentó al líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como “Presidente Putin” antes de corregirse. Esto significa que la candidatura de Biden aún sigue en peligro, con la posibilidad de más deserciones en los próximos días. Algunos donantes incluyendo el actor de Hollywood George Clooney han retirado su apoyo financiero, diciendo que no es competente para llevar a cabo otro mandato de cuatro años. Un recaudador de fondos demócrata que quiere que Biden se retire le dijo a la BBC que escépticos de Biden con ideas afines sintieron que el presidente había salido bien en la conferencia de prensa, pero no lo suficientemente bien como para cambiar de opinión. Un problema para Biden en el futuro es que estará bajo constante e intensa escrutinio en cada evento. Cualquier desliz o error será aprovechado como evidencia de que no está ni lo suficientemente en forma ni capacitado para postularse para un segundo mandato. Poco después de que terminó su conferencia de prensa, el congresista de Connecticut Jim Himes publicó en X alabando el historial de servicio público de Biden, pero pidiéndole que se aleje de la campaña. El candidato más fuerte para hacer frente a la “amenaza” que representa Trump, escribió, ya no era Joe Biden. El congresista de Illinois Eric Sorensen también publicó en redes sociales que Biden se postuló en 2020 “con el propósito de poner al país por encima del partido. Hoy le pido que haga eso nuevamente”. El congresista de California Scott Peters fue el tercero en hablar, diciendo que “las apuestas son altas y estamos perdiendo el rumbo”. Elevan a 19 el número de políticos demócratas que piden a Biden que ponga fin a su candidatura. Durante la conferencia, Biden les insistió a los reporteros que está en la carrera para “completar el trabajo”. “Si me ralentizo y no puedo hacer el trabajo, eso es una señal de que no debería estar haciéndolo”, dijo. “Pero todavía no hay indicación de eso”. Muchos de sus seguidores en el Congreso salieron inmediatamente después de la conferencia de prensa para hacer eco de su creencia de que es el mejor candidato. “Tenemos que dejar de buscar defectos y concentrarnos en el trabajo por delante. Este tipo lo ha hecho, lo ha hecho en el pasado”, dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata Jaime Harrison. Los aliados de los EE.UU. también se pronunciaron a favor de Biden, con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, diciendo que estuvo en “muy buena forma” cuando se reunieron cara a cara en la cumbre. El presidente francés Emmanuel Macron calificó los errores como simples errores lingüísticos, diciendo que Biden estaba al tanto de los asuntos. Pero Trump fue rápido en burlarse de Biden por su error con Kamala Harris. “¡Buen trabajo, Joe!” escribió en Truth Social.