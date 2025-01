La condena por difamación de Amanda Knox es confirmada por el Tribunal Supremo de Italia.

El jueves, el tribunal más alto de Italia confirmó la condena por difamación de Amanda Knox, una estadounidense que fue primero condenada y luego absuelta de matar a su compañera de piso en 2007, por acusar a un hombre inocente en el caso.

El fallo del tribunal podría poner fin a una saga legal que ha cautivado a seguidores en Europa y Estados Unidos. Ha durado más de 17 años y ha pasado por varios tribunales italianos y europeos. El tribunal confirmó la sentencia de prisión de 3 años de la Sra. Knox, pero no tendrá que cumplir más tiempo, ya que ya pasó cuatro años en prisión, de 2007 a 2011.

La Sra. Knox, ahora de 37 años, que vive cerca de Seattle, no estuvo presente en la audiencia del jueves. Uno de sus abogados, Carlo Dalla Vedova, habló con ella después del veredicto y dijo que estaba “muy, muy decepcionada”.

“Estaba esperando cerrar este capítulo”, dijo.

La Sra. Knox ha estado tratando de quitar la última mancha legal de su nombre, 10 años después de que el tribunal más alto de Italia la absolviera definitivamente de matar a Meredith Kercher, una estudiante británica de 21 años.

En noviembre de 2007, las autoridades italianas arrestaron a la Sra. Knox, entonces de 20 años, y a su novio en ese momento, Raffaele Sollecito, entonces de 23, por la muerte de la Sra. Kercher, que fue encontrada tendida en su cama con la garganta cortada; los tres estudiaban en la pintoresca ciudad italiana de Perugia. La participación de jóvenes privilegiados y atractivos de varios países, y lo que los fiscales describieron como un juego sexual que salió mal, alimentó un intenso interés internacional en el caso.

Inicialmente condenada en 2009 por el asesinato pero absuelta en apelación, la Sra. Knox regresó a Estados Unidos en 2011. Su caso pasó por varios tribunales hasta que, en 2015, cuando el tribunal más alto de Italia desestimó los cargos que dijo estaban enturbiados por pruebas endebles y una prisa por el juicio.

Rudy Guede, un residente de Perugia con antecedentes policiales de robos, fue juzgado por separado y condenado en el caso de asesinato. Cumplió 13 años de una sentencia de 16 años y fue puesto en libertad en 2021.

El caso de difamación involucraba a Diya Lumumba, también conocido como Patrick, que en 2007 dirigía un bar llamado Le Chic donde la Sra. Knox trabajaba a tiempo parcial.

La Sra. Knox y sus abogados han argumentado que fue presionada por la policía para acusar al Sr. Lumumba después de un interrogatorio de toda la noche durante el cual dijo que fue abofeteada. El Sr. Lumumba fue arrestado, estuvo en prisión durante dos semanas y fue liberado solo después de que uno de sus clientes proporcionara una coartada.

La Sra. Knox fue encontrada culpable de calumniarlo en 2009 y condenada a tres años de prisión, en una condena que fue confirmada por varios tribunales italianos.

En 2019, el tribunal de derechos humanos de Europa dictaminó que a la Sra. Knox se le había privado de una asistencia legal adecuada mientras era interrogada, violando su derecho a un juicio justo, y ordenó a Italia que le pagara 18.400 euros, o aproximadamente 21.000 dólares en ese momento, en daños, costos y gastos. El tribunal también planteó preguntas sobre el papel del intérprete de la Sra. Knox, y dijo que sus declaraciones durante el interrogatorio “se habían tomado en un ambiente de intensa presión psicológica”.

El tribunal supremo de Italia ordenó un nuevo juicio por difamación basado en esa decisión, pero fue condenada nuevamente por un tribunal de Florencia el año pasado. Su apelación fue rechazada el jueves por el Tribunal de Casación de Roma, el tribunal más alto de Italia.

Durante la audiencia del jueves, el Sr. Dalla Vedova, había dicho que el Sr. Lumumba “no había sido una víctima de la Sra. Knox sino que trabajó junto a ella”.

Luca Luparía Donati, otro de sus abogados, dijo que esperarían a leer el razonamiento del tribunal antes de decidir si apelarían nuevamente al tribunal europeo de derechos humanos. “Tenemos curiosidad por leer lo que dice”, dijo sobre el fallo del jueves, ya que “disminuyó lo que había dictaminado el tribunal europeo”.

“Esto es algo que encuentro muy injusto para Amanda”, dijo.

La Sra. Knox ha hablado con frecuencia en su podcast, Labyrinths, sobre el costo psicológico y emocional que la condena ha tenido en ella. También ha habido efectos prácticos: escribió en X esta semana que recientemente tuvo que cancelar un viaje a Australia porque no pudo obtener una visa debido a su antecedente “penal”.

Desde su regreso a Estados Unidos, la Sra. Knox, ahora madre de dos hijos, se ha convertido en defensora de las personas injustamente encarceladas y en defensora de la reforma de la justicia penal. También está coproduciendo una serie de Hulu sobre el caso que actualmente se está filmando en Italia y Hungría.

Debido a la acusación, el Sr. Lumumba perdió su negocio y se fue de Italia con su familia. Ahora vive en Cracovia, Polonia, donde dirige un negocio de importación-exportación, pero extraña su vida en Perugia, dijo en el tribunal el jueves.

Él también dijo que no podía esperar para dejar el caso atrás. Los juicios interminables “siempre traen a la mente esa mañana cuando vinieron a arrestarme, y los días en prisión”, dijo.

Carlo Pacelli, su abogado, dijo el jueves que no solo la Sra. Knox nunca se disculpó por acusar falsamente a su cliente, nunca ofreció hacer enmiendas financieras.

En Florencia el año pasado, la Sra. Knox ofreció una disculpa de alguna manera, diciendo: “Siento mucho no haber sido lo suficientemente fuerte como para resistir la presión de la policía y que él sufrió por ello”.

Después del veredicto, el Sr. Pacelli dijo que su cliente podría usar la sentencia para solicitar daños y perjuicios, pero que podría haber obstáculos insuperables, “porque Amanda vive en Estados Unidos y no es fácil de demandar”.