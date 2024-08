La comunidad donde las personas envejecen más lentamente que el resto del mundo

Martina es una de las 16,000 Tsimanes que viven en la selva amazónica. Mientras Martina Canchi Nate camina por la jungla boliviana, con mariposas rojas revoloteando a su alrededor, tenemos que pedirle que se detenga; nuestro equipo no puede seguirle el paso. Su tarjeta de identificación muestra que tiene 84 años, pero en solo 10 minutos, desentierra tres árboles de yuca para extraer los tubérculos de las raíces, y con solo dos golpes de su cuchillo, derriba un árbol de plátano. Carga un gran manojo de frutas en la espalda y comienza la caminata de regreso a su chaco, la parcela de tierra donde cultiva yuca, maíz, plátanos y arroz. Martina es una de las 16,000 Tsimanes (pronunciado “chee-may-nay”) – una comunidad indígena seminómada que vive en lo profundo de la selva amazónica, a 600 km (375 millas) al norte de la ciudad más grande de Bolivia, La Paz. Su vitalidad no es inusual para los Tsimanes de su edad. Los científicos han llegado a la conclusión de que el grupo tiene las arterias más saludables jamás estudiadas y que sus cerebros envejecen más lentamente que los de personas en América del Norte, Europa y otros lugares. Los Tsimanes son una rareza. Son uno de los últimos pueblos en el planeta que viven un estilo de vida totalmente de subsistencia de caza, recolección y agricultura. El grupo también es lo suficientemente grande como para proporcionar una muestra científica considerable, y los investigadores, liderados por el antropólogo Hillard Kaplan de la Universidad de Nuevo México, lo han estudiado durante dos décadas. Juan se prepara para una cacería que generalmente implica uno o dos días en la jungla. Los Tsimanes siempre están activos: cazando animales, plantando alimentos y tejiendo techos. Menos del 10% de sus horas diurnas se pasan en actividades sedentarias, en comparación con el 54% en poblaciones industriales. Una cacería promedio, por ejemplo, dura más de ocho horas y recorre 18 km. Viven en el río Maniqui, aproximadamente 100 km en barco desde la ciudad más cercana, y han tenido poco acceso a alimentos procesados, alcohol y cigarrillos. Los investigadores encontraron que solo el 14% de las calorías que consumen provienen de grasas, en comparación con el 34% en EE. UU. Sus alimentos son ricos en fibra y el 72% de sus calorías provienen de carbohidratos, en comparación con el 52% en EE. UU. Las proteínas provienen de los animales que cazan, como aves, monos y pescados. Cuando se trata de cocinar, tradicionalmente, no hay frituras. Michael Guvern. Los Tsimanes obtienen la mayor parte de su proteína de los animales que cazan en el bosque

Los investigadores creen que todos los Tsimanes han experimentado algún tipo de infección por parásitos o gusanos durante su vida. También encontraron altos niveles de patógenos e inflamación, lo que sugiere que los cuerpos de los Tsimanes estaban constantemente luchando contra infecciones. Esto los ha llevado a preguntarse si estas primeras infecciones podrían ser otro factor, además de la dieta y el ejercicio, detrás de la salud de los ancianos Tsimanes. En los últimos seis años, se ha estudiado a casi 1,500 Tsimanes utilizando exploraciones por TC. Sin embargo, la forma de vida de la comunidad está cambiando. Juan dice que no ha podido cazar un animal lo suficientemente grande en meses. Una serie de incendios forestales a finales de 2023 destruyó casi dos millones de hectáreas de selva y bosque. “El incendio hizo que los animales se fueran”, dice. Ahora ha comenzado a criar ganado y nos muestra cuatro novillos que espera proporcionen proteínas a la familia más adelante en el año. El Dr. Eid dice que el uso de botes con motor fuera de borda, conocidos como peque-peque, también está provocando un cambio. Facilita llegar a los mercados, dándole a los Tsimanes acceso a alimentos como azúcar, harina y aceite. Y señala que significa que reman menos que antes, “una de las actividades físicas más exigentes”. Hace veinte años, apenas había casos de diabetes. Ahora están comenzando a aparecer, mientras que los niveles de colesterol también han comenzado a aumentar entre la población más joven, han encontrado los investigadores. “Cualquier pequeño cambio en sus hábitos termina afectando estos índices de salud”, dice el Dr. Eid. Y los propios investigadores han tenido un impacto en sus 20 años de participación, organizando un mejor acceso a la atención médica para los Tsimanes, desde operaciones de cataratas hasta tratamiento para huesos rotos y picaduras de serpientes. Pero para Hilda, la vejez no es algo que deba tomarse demasiado en serio. “No tengo miedo de morir”, nos dice entre risas, “porque me van a enterrar y me quedaré allí… muy quieta.”