La comunidad de Nueva Orleans espera encontrar un perro de rescate con habilidad para escapar a tiempo para el Día de Acción de Gracias.

Nueva Orleans – Un Terrier blanco andrajoso llamado Scrim ha cautivado los corazones de muchos en Nueva Orleans con la esperanza de ayudarlo a volver a una vida más segura y fácil en la Ciudad del Big Easy.

Scrim, ya rescatado dos veces este año, parece no saber qué es bueno para él. Su habilidad para escapar de las manos que lo ayudan y su elusividad del catch-me-if-you-can han llevado al perrito a volverse viral.

Scrim después de ser encontrado en octubre.

Zeus’ Rescues

Michelle Cheramie, con Zeus’ Rescues, salvó a Scrim de una vida en las calles a principios de este año, pero en abril, se escapó.

Durante meses después de su escape de primavera, Cheramie y muchos vecinos de Nueva Orleans buscaron a Scrim incansablemente sin éxito. Cientos de personas comentaron y publicaron en redes sociales con fotos de su paradero y palabras de aliento para las personas que intentaban ayudar al perro perdido.

“Le dispararon dos veces durante esos seis meses que estuvo en la calle, así que sí, los humanos le dan mucho miedo”, dijo Cheramie.

Parecía que Scrim era más difícil de rastrear que Bigfoot, pero finalmente en octubre, encontraron a Scrim.

Una vez más, se encontró con un techo sobre su cabeza. Recibió tratamiento médico para sus heridas e incluso fue reconocido por el Consejo de la Ciudad de Nueva Orleans.

Pero su vida dentro no duró mucho.

“Solo estábamos tratando de enseñarle que las manos humanas son buenas, y no todas las manos humanas te golpean, y no todos los pies humanos te patean, y nos tomó los primeros meses que tuvimos convencerlo de eso, y finalmente había cambiado”, dijo Cheramie. “Simplemente está de nuevo en ese modo de huida donde los humanos dan miedo”.

El 13 de noviembre, saltó 13 pies desde una ventana con mosquitero en el segundo piso de la casa de Cheramie.

“Realmente rompió la pantalla”, según Cheramie, quien dijo que Scrim también logró colarse por un pequeño espacio en la cerca de su patio delantero para completar su escape.

Ahora Cheramie está de vuelta buscando en las calles de la ciudad, y docenas de personas han llamado para informar avistamientos de Scrim. Este mapa ha estado rastreando los movimientos de Scrim durante los últimos 11 días.

Cheramie conduce por las calles diariamente en su furgoneta de rescate en busca de Scrim. Una foto capturó a Scrim en las calles de Nueva Orleans esta semana. Docenas de personas han informado avistamientos de Scrim.

Zeus’ Rescues

“Tenemos todo lo que necesitamos para rescatar a Scrim cuando tenemos un avistamiento”, dijo Cheramie. “Tengo un rifle con dardos, tenemos pistolas de red… se disparan y lo encapsulan, y luego podemos saltar sobre él”.

Cheramie también ha estado colocando cámaras en diferentes lugares donde Scrim ha sido visto.

Una noche, una cámara lo capturó dándose un festín con algo de comida dejada para él, así que Cheramie está tranquila sabiendo que todavía está vivo y bien.

Ahora espera llevar a Scrim a casa permanentemente, idealmente justo a tiempo para un festín de Acción de Gracias adecuado.

“Estoy bastante segura de que tiene frío donde quiera que esté”, dijo Cheramie. “Es lo suficientemente inteligente como para que probablemente esté bajo una casa en algún lugar y obteniendo algo de calor de esa manera, pero nadie sabe con seguridad en este momento”.

Kati Weis

Kati Weis es una reportera premiada con el premio Murrow por CBS News, basada en Nueva Orleans, cubriendo el Sureste. Anteriormente trabajó como reportera investigativa en CBS News Colorado en su sala de redacción en Denver.