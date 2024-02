La Comisión Europea no tuvo nada que ver con la reversión de Apple sobre el apoyo a RCS.

Viernes, 16 de febrero de 2024

La Comisión Europea, a principios de esta semana:

Ayer, la Comisión adoptó decisiones para cerrar cuatro investigaciones de mercado que se iniciaron el 5 de septiembre de 2023 bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA), y encontraron que Apple y Microsoft no deberían ser designados como guardianes para los siguientes servicios básicos de plataforma: el servicio de mensajería iMessage de Apple, el motor de búsqueda en línea Bing de Microsoft, el navegador web Edge y el servicio de publicidad en línea Microsoft Advertising.

Las decisiones concluyen las investigaciones de la Comisión abiertas tras la notificación de Apple y Microsoft en julio de 2023 de los servicios básicos de plataforma que cumplieron con los umbrales cuantitativos. Entre estos servicios notificados también se encontraban los cuatro servicios relacionados con las decisiones de hoy. Junto con las notificaciones, Apple y Microsoft también presentaron argumentos de “refutación”, explicando por qué, a pesar de cumplir con los umbrales cuantitativos, estos cuatro servicios básicos de plataforma no deberían, en su opinión, calificar como guardianes.

Hemos tenido indicios bastante evidentes desde principios de septiembre de que iMessage y Bing estarían considerados exentos de la condición de “guardian”, y por ende exentos de la DMA. Ahora eso es oficial.

Pero en noviembre, cuando Apple cambió de idea y anunció que apoyaría el estándar de mensajería RCS, muchos críticos de Apple o defensores de la CE simplemente presumieron que el cambio de opinión de Apple sobre RCS era de alguna manera el resultado del músculo regulador de la UE. Esto no tenía sentido, salvo por revelar una fe irracional, osaría decir fanática, en la rectitud de la regulación estatal excesiva frente a las fuerzas naturales del mercado. Por un lado, no tenía sentido en cuanto al momento: se filtró la noticia desde la UE en septiembre de que iMessage no sería considerado un guardian, una decisión hecha oficial esta semana, pero de alguna manera Apple anunció el soporte “el próximo año” para RCS en noviembre.

En segundo lugar, la DMA no menciona “RCS” en ninguna parte. No hay disposiciones en la DMA con respecto a la “interoperabilidad” de la plataforma de mensajería, pero eso es sobre una especie de mundo de fantasía donde plataformas dispares como iMessage, WhatsApp, DMs de Instagram y Facebook Messenger podrían verse obligados a permitir el intercambio de mensajes entre plataformas manteniendo el cifrado de extremo a extremo, y abrirse a la interconexión con recién llegado como Signal. RCS no es un protocolo de interconexión entre plataformas de mensajería. RCS es una plataforma de mensajería en sí misma, una que no ofrece cifrado en su estándar y que es controlada por operadores de telefonía celular. RCS es simplemente un reemplazo ligeramente mejorado para SMS.

La suposición sorprendentemente común de que la CE obligó a Apple a cambiar de opinión sobre RCS es simplemente pensar perezosamente: Apple dijo, durante años, que no quería admitir RCS (cierto); la DMA está imponiendo nuevas regulaciones a Apple que lo obligarán a hacer cosas que Apple no quiere hacer (cierto); por lo tanto, fue la DMA la que obligó a Apple a cambiar de opinión sobre RCS (conclusión falaz). También denota una ignorancia sobre lo que es iMessage. iMessage no es un SMS con burbujas azules y adjuntos de imagen de mayor resolución. iMessage es una plataforma de mensajería completamente independiente que se ofrece como un servicio gratuito para propietarios de dispositivos Apple, con clientes completos para Mac, iPad y Vision. Puede utilizar su número de teléfono como su identificador único principal para iMessage, pero también puede utilizar cualquier dirección de correo electrónico adjunta a su cuenta de iCloud. Otras plataformas que no tienen nada que ver con el SMS basado en el transportista o el mensajero RCS usan números de teléfono como identificadores también. iMessage es la única plataforma popular que le permite usarla sin siquiera tener un teléfono o número de teléfono.

RCS es como SMS en el sentido de que debes tener un teléfono, debes tener una tarjeta SIM activa con un operador de telefonía celular y solo puedes usar ese teléfono para usar RCS. Puede decir: “Oye, espera un minuto, envío y recibo mensajes de SMS en la aplicación Mensajes en mi iPad y Mac, no solo en mi iPhone. Pero eso es solo programación inteligente por parte de Apple. Cada mensaje de texto verde que envía o recibe en su iPad, Mac o Vision Pro se envía y recibe a través de su iPhone. Messages simplemente maneja la magia de “funciona” entre sus múltiples dispositivos para que parezca que otros dispositivos pueden actuar como verdaderos dispositivos clientes de SMS. Apague su iPhone y trate de enviar o recibir un mensaje de texto SMS desde otro dispositivo Apple. No funciona, porque no puede funcionar, porque SMS es un protocolo de operador telefónico. RCS es exactamente igual en ese sentido. Necesitas un teléfono para usar RCS. No necesita un teléfono para usar iMessage.

Entonces, incluso si iMessage hubiera sido considerado una plataforma de mensajería “guardián” por la Comisión Europea, no solo agregar soporte para RCS a la aplicación Mensajes del iPhone no hubiera importado en absoluto en cuanto a la cumplimiento de la DMA. La aplicación Mensajes es un cliente para múltiples plataformas de mensajería, SMS e iMessage. Es la plataforma iMessage a la que podría haberse aplicado la DMA. Y agregar soporte para RCS a la aplicación Mensajes en iPhones no habría hecho ninguna diferencia en absoluto en lo que respecta a la interoperabilidad con plataformas de mensajería “guardianes” no celulares como WhatsApp y Facebook Messenger.

Pero entonces, ¿por qué Apple dio un giro de 180° en RCS? No puedo decirlo con certeza, lamentablemente, pero después de pasar los últimos meses buscando periódicamente en los árboles habitados por pajaritos, tengo buenas noticias para los fanáticos de la regulación gubernamental coercitiva. La mano de Apple fue efectivamente forzada. Pero por China, no por la UE.

Los operadores chinos han sido defensores de RCS durante años, y el año pasado el gobierno chino comenzó el proceso de codificación en la ley de que para lograr la certificación, se requerirá que los nuevos dispositivos 5G admitan RCS. (Aquí hay una buena traducción al inglés en Reddit de las partes relevantes para Apple). Sorprendentemente, el gobierno chino aparentemente no se preocupa de que el estándar de RCS no tenga disposiciones para el cifrado. Los pájaritos con los que he hablado siempre han dicho lo mismo: el soporte de iOS para RCS se trata de China.

Apple preferiría simplemente seguir ignorando RCS, en el sentido de que no quieren admitir ni nuevos protocolos sin cifrado de punto a punto, ni nuevos protocolos controlados por el operador (ya sea cifrados o no). Pero cuando el PCCh dice que los fabricantes de dispositivos deben saltar para vender sus productos en China, Apple pregunta “¿Qué tan alto?”

China, a diferencia de la UE, aparentemente sabe cómo redactar regulaciones efectivas para lograr objetivos específicos.