La Comisión Europea inicia investigaciones por incumplimiento de DMA contra Google, Apple y Meta.

El lunes, 25 de marzo de 2024

Comunicado de prensa de la Comisión Europea hoy:

Hoy, la Comisión ha iniciado investigaciones por incumplimiento

en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA) sobre las reglas de

dirección de Alphabet en Google Play y la autopreferencia en

Google Search, las reglas de Apple sobre dirección en la App Store

y la pantalla de elección para Safari y el “modelo de pago o

consentimiento” de Meta.

La Comisión sospecha que las medidas implementadas por estos

porteros no cumplen efectivamente con sus obligaciones en virtud

de la DMA.

Se podía prever que este anuncio llegaría la semana después de

que la EC celebrara “talleres” sobre el cumplimiento. No había

forma de que ninguna de estas empresas no fuera “investigada” y dudo que

ninguna de ellas finalmente pague esas multas. Si alguna vez

necesitarán pagar esas multas, no apostaría por ello.

Reglas de dirección de Alphabet y Apple

La Comisión ha iniciado procedimientos para evaluar si las

medidas implementadas por Alphabet y Apple en relación con sus

obligaciones relacionadas con las tiendas de aplicaciones

infringen la DMA. El artículo 5(4) de la DMA exige que los

porteros permitan a los desarrolladores de aplicaciones “dirigir”

a los consumidores a ofertas fuera de las tiendas de aplicaciones

de los porteros, de forma gratuita.

La Comisión está preocupada de que las medidas de Alphabet y

Apple pueden no ser totalmente conformes, ya que imponen diversas

restricciones y limitaciones. Estas restricciones, entre otras cosas,

limitan la capacidad de los desarrolladores de comunicar y promover

ofertas libremente y concluir contratos directamente, incluso

imponiendo diversas tarifas.

La CE se acerca cada vez más a afirmar que las plataformas de éxito no

tienen derecho a monetizar su propiedad intelectual en esas plataformas.

Esto es exactamente lo que muchos críticos anticapitalistas de

estas empresas han estado pidiendo, pero sería un paso radical.

Contra Alphabet, Apple y Meta

La Comisión ha iniciado procedimientos contra Alphabet, para

determinar si la visualización de los resultados de la búsqueda de

Google puede llevar a la autopreferencia en relación con los servicios

de búsqueda vertical de Google (por ejemplo, Google Shopping;

Google Flights; Google Hotels) sobre servicios rivales similares.

La Comisión está preocupada de que las medidas implementadas

por Alphabet para cumplir con la DMA puedan no garantizar que los

servicios de terceros que figuran en la página de resultados de

búsqueda de Google sean tratados de forma justa y no discriminatoria

en comparación con los propios servicios de Alphabet, como exige

el artículo 6(5) de la DMA.

Apple cumple con las obligaciones de elección del usuario

La Comisión ha iniciado procedimientos contra Apple con respecto a

sus medidas para cumplir con las obligaciones de (i) permitir a los

usuarios finales desinstalar fácilmente cualquier aplicación de software

en iOS, (ii) cambiar fácilmente la configuración predeterminada en

iOS y (iii) mostrar a los usuarios pantallas de elección que les

permitan seleccionar de manera efectiva y fácil un servicio

predeterminado alternativo, como un navegador o un motor de búsqueda

en sus iPhones.

La Comisión está preocupada de que las medidas de Apple, incluido

el diseño de la pantalla de elección del navegador web, puedan estar

impidiendo a los usuarios ejercer realmente su elección de servicios

dentro del ecosistema de Apple, en contravención del artículo 6(3) de

la DMA.

Aquí está el artículo 6(3) de la DMA, en su totalidad:

El portero permitirá y habilitará técnicamente a los usuarios

finales a desinstalar fácilmente todas las aplicaciones de software

en el sistema operativo del portero, sin perjuicio de la posibilidad

de que el portero restrinja dicha desinstalación en relación con las

aplicaciones de software que son esenciales para el funcionamiento

del sistema operativo o del dispositivo y que técnicamente no pueden

ser ofrecidas de manera independiente por terceros.

El portero permitirá y habilitará técnicamente a los usuarios

finales a cambiar fácilmente las configuraciones predeterminadas en

el sistema operativo, asistente virtual y navegador web del portero

que dirigen o guían a los usuarios hacia productos o servicios

proporcionados por el portero. Esto incluye incitar a los usuarios,

en el momento del primer uso de un motor de búsqueda en línea, asistente

virtual o navegador web del portero mencionado en la decisión de

designación de acuerdo con el artículo 3(9), para elegir, de una lista

de los principales proveedores de servicios disponibles, el motor de

búsqueda en línea, el asistente virtual o el navegador web hacia el

cual el sistema operativo del portero dirige o guía a los usuarios

por defecto, y el motor de búsqueda en línea hacia el cual el asistente

virtual y el navegador web del portero dirigen o guían a los usuarios

por defecto.

META

p>Por último, la Comisión ha iniciado procedimientos contra Meta para

investigar si el modelo “paga o consiente” introducido recientemente

para los usuarios en la UE cumple con el artículo 5(2) de la DMA,

que exige que los porteros obtengan el consentimiento de los usuarios

cuando tengan la intención de combinar o cruzar el uso de sus datos

personales entre diferentes servicios centrales de la plataforma.

La Comisión está preocupada de que la elección binaria impuesta

por el modelo “paga o consiente” de Meta no proporcione una alternativa

real en caso de que los usuarios no consientan, sin lograr

el objetivo de evitar acumular datos personales por parte de los

porteros.