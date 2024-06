La Comisión Europea impone una multa de $38 mil millones a Apple tras la emisión de un fallo preliminar sobre violaciones del DMA.

Hace un poco más de una semana les contamos que la Comisión Europea (CE) estaba investigando si debía acusar a Apple de violar su Ley de Mercados Digitales (DMA). La DMA es la ley que obligó a Apple a realizar cambios en el iPhone en los 27 países miembros de la UE. Estos cambios permiten a los usuarios de iPhone instalar aplicaciones de terceros, y usar navegadores de terceros que funcionen con motores que no sean WebKit. La DMA también permite a los desarrolladores dar a los consumidores la opción de realizar pagos dentro de las aplicaciones utilizando plataformas de pago de terceros en lugar de verse obligados a pagar a través de la plataforma de Apple que genera una comisión para la empresa tecnológica.

Un comunicado de prensa difundido el lunes por la mañana por la CE dice: “La Comisión Europea ha informado a Apple de su opinión preliminar de que sus reglas de la App Store contravienen la Ley de Mercados Digitales (DMA), ya que impiden a los desarrolladores de aplicaciones dirigir libremente a los consumidores a canales alternativos para ofertas y contenido. Además, la Comisión abrió un nuevo procedimiento de incumplimiento contra Apple por preocupaciones de que sus nuevos requisitos contractuales para desarrolladores de aplicaciones de terceros y tiendas de aplicaciones, incluida la nueva Tarifa de Tecnología Central (CTF) de Apple, no aseguran un cumplimiento efectivo de las obligaciones de Apple bajo la DMA.”

¿Qué es la Tarifa de Tecnología Central?



La Tarifa de Tecnología Central se cobra a los desarrolladores que deciden estar regidos por las nuevas reglas de la App Store de Apple en los 27 países de la UE. Estas nuevas reglas permiten a los desarrolladores ofrecer a los consumidores la posibilidad de realizar pagos dentro de las aplicaciones a través de procesadores de pago alternativos en la UE. La Tarifa de Tecnología Central cobra a los desarrolladores €0.50 (valorado en aproximadamente 54 centavos de dólar estadounidense) por cada instalación anual que supere el millón.

Los desarrolladores más pequeños están protegidos de pagar la Tarifa de Tecnología Central. Según Apple, “Los desarrolladores cuyas aplicaciones no superan el millón de instalaciones anuales en el primer año y las organizaciones sin ánimo de lucro, las instituciones educativas y las entidades gubernamentales con exención de la tarifa del Programa para Desarrolladores de Apple no pagan la CTF. La CTF tampoco es necesaria para los desarrolladores con un negocio sin ingresos que ofrecen aplicaciones gratuitas sin monetización. Además, a los pequeños desarrolladores (que ganan menos de €10 millones en ingresos comerciales globales) se les proporciona una rampa de entrada gratuita de 3 años a la CTF y no pagarán la CTF por las instalaciones anuales que superen el umbral dentro de un período de 3 años.”

Si los desarrolladores en la UE que cumplen con los requisitos para pagar la CTF desean evitarlo, pueden seguir las reglas antiguas y dirigir los pagos dentro de las aplicaciones a la plataforma de procesamiento de pagos de Apple. Si un desarrollador prefiere ese camino, tendrá que pagar a Apple una comisión equivalente al 10%-17% del valor de la transacción.

Además de la CTF, la CE está preocupada por la cantidad de pasos que un usuario de iPhone debe seguir para instalar una tienda de aplicaciones alternativa o instalar una aplicación desde una tienda de aplicaciones de terceros. La CE también investigará los requisitos de elegibilidad que Apple tiene para los desarrolladores que les permiten ofrecer tiendas de aplicaciones alternativas o distribuir aplicaciones desde la web en el iPhone. La cuestión es si algunos de los requisitos de Apple cumplen con la DMA.

La CE dice que si se confirman sus hallazgos preliminares, se considerará que Apple no está cumpliendo con el Artículo 5(4) de la DMA “que requiere que los guardianes permitan a los desarrolladores de aplicaciones dirigir a los consumidores a ofertas fuera de las tiendas de aplicaciones de los guardianes, de forma gratuita.”

¿Cuándo llegará la CE a una decisión y cuánto puede ser la multa para Apple?



Si se determina que Apple ha violado la DMA, podría estar sujeta a una multa no superior al 10% de su ingreso global que fue de $383 mil millones en el último año fiscal. Los infractores reincidentes pueden ser multados con hasta el 20% de sus ingresos anuales. Se tomará una decisión sobre el cumplimiento de Apple con DMA el 25 de marzo de 2025 como fecha límite.

En una declaración, Apple dijo: “A lo largo de los últimos meses, Apple ha realizado una serie de cambios para cumplir con la DMA en respuesta a los comentarios de los desarrolladores y la Comisión Europea. Estamos seguros de que nuestro plan cumple con la ley, y estimamos que más del 99% de los desarrolladores pagarían lo mismo o menos en comisiones a Apple bajo los nuevos términos comerciales que creamos.”

La gran tecnológica continuó diciendo: “Todos los desarrolladores que hacen negocios en la UE en la App Store tienen la oportunidad de utilizar las capacidades que hemos introducido, incluida la posibilidad de dirigir a los usuarios de aplicaciones a la web para completar compras a un precio muy competitivo. Como hemos hecho rutinariamente, seguiremos escuchando y comprometiéndonos con la Comisión Europea.”