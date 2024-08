La Comisión Europea confirma que el comportamiento anticompetitivo de Apple es ilegal y perjudica a los consumidores – Spotify.

Actualización a partir del 14 de agosto de 2024

Aunque todavía estamos lejos de tener un campo de juego equitativo, estamos comenzando a ver progresos debido a la histórica decisión de la Comisión Europea el 4 de marzo de 2024 que encontró que Apple violó las leyes de competencia de la UE y los multó con más de €1.8 mil millones. A partir de hoy, Spotify está optando por la “entidad” de Apple para servicios de transmisión de música, creada después de la decisión de la Comisión Europea. Esto significa que finalmente podremos ofrecer algo tan obvio como esencial que se estaba esperando: los consumidores de iPhone en la UE ahora verán la información de precios de Spotify en la aplicación y el hecho de que pueden ir a nuestro sitio web para comprar artículos directamente.

Los consumidores de iPhone de la UE ahora se beneficiarán de ver nuestra promoción de fin de verano. También finalmente podrán ver cuánto cuesta un plan Premium de su elección una vez que termine la promoción. Los consumidores en otros sistemas operativos como Android seguirán viendo esta promoción e información de precios como siempre lo han hecho.

Aunque esto es un progreso, es solo un pequeño paso en la larga marcha hacia ofrecer a los consumidores de iPhone experiencias básicas de producto que esperan y merecen en sus aplicaciones, experiencias que los usuarios de otros teléfonos ya disfrutan. Desafortunadamente, Spotify y todos los servicios de transmisión de música en la UE todavía no pueden brindar a los consumidores una simple oportunidad de hacer clic en un enlace para comprar en la aplicación debido a los impuestos ilegales y predatorios que Apple continúa exigiendo, a pesar del fallo de la Comisión.

La lucha continúa. Los consumidores de iPhone en todas partes merecen información básica sobre cuánto cuestan las cosas, cuándo pueden aprovechar excelentes ofertas y promociones, y dónde ir para comprar esas cosas en línea. Si la Comisión Europea hace cumplir adecuadamente su decisión, los consumidores de iPhone podrían ver incluso más victorias, como opciones de pago más económicas y mejores experiencias de producto en la aplicación.

Visita TimeToPlayFair.com para obtener más información.

Publicación original:

La decisión de hoy marca un momento importante en la lucha por un internet más abierto para los consumidores. La Comisión Europea (CE) ha dejado clara su conclusión: el comportamiento de Apple que limita las comunicaciones con los consumidores es ilegal. Esta decisión envía un mensaje poderoso: ninguna empresa, ni siquiera un monopolio como Apple, puede ejercer poder de forma abusiva para controlar cómo otras compañías interactúan con sus clientes.

Las reglas de Apple silenciaron a Spotify y a otros servicios de transmisión de música para compartir directamente en nuestra aplicación con nuestros usuarios sobre diversos beneficios, negándonos la capacidad de comunicarnos con ellos sobre cómo actualizar y el precio de las suscripciones, promociones, descuentos u otras ventajas. Por supuesto, Apple Music, un competidor de estas aplicaciones, no está prohibido de llevar a cabo el mismo comportamiento. Al exigirle a Apple que detenga su conducta ilegal en la UE, la CE está poniendo a los consumidores en primer lugar. Es un concepto básico de los mercados libres: los clientes deben saber qué opciones tienen, y los clientes, no Apple, deben decidir qué comprar, y dónde, cuándo y cómo.

Aunque apreciamos que la CE aborde este caso importante, también sabemos que los detalles importan. Apple ha desafiado rutinariamente las leyes y decisiones judiciales en otros mercados. Por lo tanto, esperamos con interés los próximos pasos que con suerte abordarán clara y concluyentemente las prácticas injustas de larga data de Apple.

Desde el principio, la creencia fundamental de internet es que debería ser un ecosistema justo y abierto. Esa creencia ha impulsado el crecimiento, la innovación y el descubrimiento en todo el mundo. Hoy en día, la forma principal en que las personas acceden a internet es a través de sus teléfonos móviles. Entonces, ¿por qué los mismos principios no deberían aplicarse? Y aunque nos complace que este caso entregue algo de justicia, no resuelve el mal comportamiento de Apple hacia los desarrolladores más allá de la transmisión de música en otros mercados de todo el mundo. Nuestro trabajo no habrá terminado hasta que logremos asegurar un mercado digital verdaderamente justo en todas partes, y nuestro compromiso de ayudar a hacer realidad esto sigue siendo inquebrantable.