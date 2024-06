La Comisión Europea castiga a Apple por las disposiciones contra el redireccionamiento en la App Store, y abre nuevas investigaciones sobre la tarifa de tecnología central, las protecciones de carga lateral y los requisitos de elegibilidad para ofrecer un mercado alternativo.

La Comisión Europea:

Hoy, la Comisión Europea ha informado a Apple de su opinión preliminar de que las reglas de la App Store están en violación del Digital Markets Act (DMA), ya que impiden a los desarrolladores de aplicaciones dirigir libremente a los consumidores a canales alternativos para ofertas y contenido.

Creo que lo que están diciendo aquí es que la oferta de cumplimiento actual de Apple, donde los desarrolladores pueden permanecer exclusivamente en la App Store en la UE bajo los términos existentes, o elegir los nuevos términos que permiten enlazar con la web, no pasarán la prueba. La CE quiere que todas las aplicaciones puedan enlazar libremente – como en libre de cargos de forma libre – a la web para compras, independientemente de si provienen de la App Store, un mercado alternativo o se cargan directamente.

La Comisión investigará si estos nuevos requisitos contractuales para los desarrolladores de aplicaciones de terceros y las tiendas de aplicaciones violan el Artículo 6(4) del DMA y en particular los requisitos de necesidad y proporcionalidad establecidos en él. Esto incluye:

1. La Tarifa de Tecnología Principal de Apple, según la cual los desarrolladores de tiendas de aplicaciones de terceros y aplicaciones de terceros deben pagar una tarifa de €0.50 por aplicación instalada. La Comisión investigará si Apple ha demostrado que la estructura de tarifas que ha impuesto, como parte de los nuevos términos comerciales, y en particular la Tarifa de Tecnología Principal, cumple efectivamente con el DMA.

No se menciona cómo no cumple, simplemente que no les gusta.

2. El proceso de varios pasos de Apple para descargar e instalar tiendas de aplicaciones o aplicaciones alternativas en iPhones. La Comisión investigará si los pasos que un usuario debe seguir para completar con éxito la descarga e instalación de tiendas de aplicaciones o aplicaciones alternativas, así como las diversas pantallas de información que Apple muestra al usuario, cumplen con el DMA.

Esto suena como que van a insistir en que Apple haga que instalar aplicaciones de carga lateral y tiendas alternativas sea una experiencia sin problemas. Lo que los críticos ven es que Apple está poniendo obstáculos para instalar mercados o aplicaciones de carga lateral solo para molestar y desanimar su uso para mantener a los usuarios en la App Store. Lo que veo son advertencias razonables para software potencialmente peligroso. Veremos cómo va esto.

Tal vez donde terminará la CE es haciendo que la elección de tiendas de aplicaciones sea como la elección de navegadores web. Forzar a Apple a presentar a cada usuario una pantalla que liste todas las tiendas de aplicaciones disponibles en su país en orden aleatorio, de las cuales la propia App Store de Apple es solo una, al igual que Safari en la pantalla de elección de navegador por defecto.

3. Los requisitos de elegibilidad para los desarrolladores relacionados con la capacidad de ofrecer tiendas de aplicaciones alternativas o distribuir directamente aplicaciones desde la web en iPhones. La Comisión investigará si estos requisitos, como la ‘afiliación en regla’ en el Programa de Desarrolladores de Apple, que los desarrolladores de aplicaciones deben cumplir para poder beneficiarse de la distribución alternativa prevista en el DMA, cumplen con el DMA.

No estoy seguro de qué se trata esto, dado que Apple cedió en permitir incluso a Epic Games abrir una tienda. ¿Quizás los requisitos financieros?

Paralelamente, la Comisión continuará realizando pasos de investigación preliminares fuera del alcance de la presente investigación, en particular con respecto a las verificaciones y revisiones puestas en marcha por Apple para validar aplicaciones y tiendas de aplicaciones alternativas para ser cargadas lateralmente.

Esto parece estar claramente relacionado con Apple utilizando la notarización como una revisión no solo para errores graves o vulnerabilidades de seguridad. Me quejo tanto como cualquiera de los aspectos del DMA que son vagos (o directamente incomprensibles), pero este aspecto parece claro. Es un poco desconcertante por qué Apple aparentemente ve la notarización como una oportunidad para revisar el contenido o el propósito, como con la controversia de la semana pasada sobre el emulador UTM SE PC. Negarse a notariar un emulador que usa un JIT es algo que Apple debería poder defender bajo las excepciones del DMA relacionadas con la seguridad del dispositivo; negarse a notariar un emulador que no usa un JIT parece claramente prohibido por el DMA.