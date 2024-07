La cofundadora de Rent the Runway, Jennifer Fleiss, sobre por qué las relaciones entre cofundadores son esenciales para el bienestar mental en el mundo de las nuevas empresas.

“

Antes de unirse a los consejos de Yale Ventures, el gigante del lujo Lanvin y el servicio de fotos Shutterfly, Jennifer Fleiss era una graduada de Harvard Business School que intentaba comenzar una empresa con su compañera de clase Jennifer Hyman. El año era 2009 y ambas tenían como objetivo enseñar a los consumidores a alquilar ropa de diseñador a través de suscripciones a una nueva empresa de comercio electrónico que llamaron Rent the Runway.

Fleiss reconoce los significativos obstáculos de salud mental que enfrentó durante su tiempo al frente de la empresa con sede en Nueva York, y dice que la relación que comparte con su cofundadora Hyman fue vital para ayudarla a perseverar.

“La idea de que no estás solo porque tu cofundadora se preocupa implícitamente tanto como tú… eso es lo que me mantuvo a flote de una manera muy cuerda en medio de perder a mi madre y tener tres hijos mientras estaba en Rent the Runway,” dijo Fleiss el martes en conversación con Andy Dunn, fundador de Bonobos y Pie, durante la conferencia Brainstorm Tech de Fortune.

Fleiss, quien ahora es socia del fondo de capital de riesgo Initialized Capital y cofundadora de la marca de maletas scooter Roll Rider (junto con sus tres hijos), hizo crecer Rent the Runway en una de las marcas de consumo más financiadas de la década de 2010. Después de lanzar la empresa, que permite a las mujeres alquilar conjuntos, vestidos y ropa de etiqueta hecha por marcas de alta moda y recibirla en su puerta, Hyman y Fleiss recaudaron casi $700 millones en financiamiento de capital de riesgo. Luego hicieron crecer la empresa a más de 1,000 empleados antes de su salida a bolsa en 2021, en la que la empresa comenzó a cotizar con una valoración de $1.7 mil millones.

Los dos cofundadores implementaron reuniones bisemanales entre ellas, donde “se veían obligadas a sentarse” y hablar sobre su relación, ya sea que “tuvieran algo de qué hablar o no”. Fleiss, que tenía una participación de $12 millones en la empresa en el momento de su salida a bolsa, según Forbes, atribuye este nivel de responsabilidad estructurada a su éxito y la fortaleza de su asociación con la CEO Hyman: “Hubo algunas cosas difíciles y algunas cosas divertidas que surgieron”.

Aunque Fleiss pasó a formar parte del consejo de Rent the Runway en 2017 y se convirtió en CEO de JetBlack, una subsidiaria de compras privadas de Walmart que se cerró en 2020, dice que aún habla con Hyman a diario. Fleiss señala que parte de esto está relacionado con los negocios, pero gran parte es “relativa a la vida”.

“En el transcurso de Rent the Runway, lo que me siento más orgullosa es de mi relación con Jen [Hyman],” dijo Fleiss, reconociendo las dificultades que enfrentó el negocio en medio de la pandemia de Covid-19, cuando la demanda de outfits formales prácticamente desapareció. (En ese momento, la empresa reportó pérdidas netas de más de $150 millones durante dos años consecutivos).

Fleiss reflexiona sobre sus 16 años construyendo Rent the Runway con Hyman: “Hubo tantos momentos difíciles y especiales. Como un cónyuge, nadie lo vive contigo de la misma manera”.

Lee más cobertura de Brainstorm Tech 2024:

Por qué el CEO de Grindr cree que los ’empleados sintéticos’ están a punto de desatar una brutal guerra por el talento en las startups tecnológicas

Talento tecnológico y nieve asesina: La receta que las startups dicen que está impulsando el auge de las Silicon Slopes de Utah

La jefa de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly: La inteligencia artificial reemplaza tareas, no a las personas

Newsletter recomendado:

CEO Daily proporciona contexto clave para las noticias que los líderes necesitan conocer desde el mundo de los negocios. Cada mañana de lunes a viernes, más de 125,000 lectores confían en CEO Daily para obtener información sobre – y desde dentro de – la cúpula directiva. ¡Suscríbete ahora!”