La coalición de Netanyahu cae en disputas internas sobre el plan de alto al fuego.

La coalición de derecha de Israel chocó por tercer día consecutivo sobre un plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Hamas, con el ministro de Finanzas ultranacionalista Bezalel Smotrich amenazando con expulsar a Benjamin Netanyahu “con toda la fuerza y agresión” si el primer ministro lo aceptaba.

Smotrich, que lidera uno de los dos grupos de extrema derecha en la coalición de cinco partidos de Netanyahu, dijo que la propuesta planteada por el presidente de EE.UU. Joe Biden el viernes era “peligrosa” y “no vinculante para el gobierno israelí”.

“Si, Dios no lo quiera, el gobierno decide adoptar esta oferta de rendición, no seremos parte de ella y trabajaremos para reemplazar el liderazgo fallido por uno nuevo”, dijo Smotrich fuera de la Knesset.

El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich hablando fuera de la Knesset dice que la propuesta de alto al fuego es ‘peligrosa’ © Menahem Kahana/AFP/Getty Images

Este ataque fue el último acto de enojo de los aliados de extrema derecha de Netanyahu sobre un posible acuerdo, y llegó después de que el ministro de seguridad nacional Itamar Ben-Gvir acusara a Netanyahu de ocultarle los detalles, y quien también amenazó con disolver el gobierno si se promulgaba.

“Estamos hablando de un borrador de un acuerdo imprudente, tal como fue presentado por el Presidente de EE.UU., con un intento de blanquearlo que se está llevando a cabo en estos momentos”, dijo Ben-Gvir.

Netanyahu ha insistido en repetidas ocasiones en que no aceptará un alto el fuego permanente antes de que Hamas sea derrotado y que se liberen a los rehenes en Gaza. Sin embargo, enfrentándose a presiones opuestas de miembros de su gobierno de coalición que favorecen un acuerdo, se ha abstenido de rechazarlo totalmente.

Yitzhak Goldknopf, líder de United Torah Judaism, uno de los dos grupos ultraortodoxos en la coalición de Netanyahu, dijo el lunes que su partido “apoyaría cualquier propuesta que conduzca a la liberación de los rehenes”, diciendo que no hay “nada más grande que el valor de la vida”.

En la comisión de asuntos exteriores y defensa de la Knesset el lunes, Netanyahu dijo que la guerra se podría “detener con el propósito de devolver a los rehenes”, pero lo que seguiría dependería de “discusiones posteriores”, añadiendo que Biden no había revelado todos los detalles de un posible acuerdo.

En una declaración posterior emitida por su oficina, Netanyahu insistió en que el gobierno estaba “trabajando de innumerables maneras para devolver a nuestros rehenes”.

“Hemos recorrido un largo camino para devolverlos cumpliendo con los objetivos de la guerra, en primer lugar la eliminación de Hamas”, dijo.

“Insistimos en que lograremos ambas cosas. Esto es parte del esquema, no es algo que acabo de añadir. No es algo que he añadido por presión de la coalición”.

Biden presentó el contorno de un posible acuerdo el viernes -llamándolo una propuesta israelí- según el cual la lucha sería detenida y los rehenes israelíes mantenidos por Hamas en Gaza serían liberados. El objetivo final, dijo, era poner fin al conflicto.

El acuerdo de tres fases comenzaría con un “alto al fuego completo y total” durante seis semanas, incluyendo la retirada de las fuerzas israelíes de las áreas “densamente pobladas” de Gaza, y la devolución de algunos rehenes, a cambio de la liberación de algunos prisioneros palestinos de cárceles israelíes.

La segunda fase implicaría la liberación de todos los rehenes y una “cesación permanente de hostilidades” combinada con una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza. La tercera implicaría la “reconstrucción” de Gaza como parte de una estabilización más amplia en Oriente Medio.

La Casa Blanca negó el lunes que hubiera “brechas” entre EE.UU. e Israel sobre el plan. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., dijo que la iniciativa fue el resultado de una intensa diplomacia – y que Washington había informado a Israel de la decisión de Biden de hablar de ello públicamente.

“Estamos seguros de que refleja con precisión… una propuesta en la que hemos trabajado con los israelíes – así que no conozco ninguna brecha de la que hablar”, dijo Kirby.

“Dejaré que los israelíes hablen realmente de su política interna. Esta es una propuesta israelí. El propio ministro de Relaciones Exteriores lo reconoció, el primer ministro reconoció que esta es su propuesta”, añadió.