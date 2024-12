La ciudad donde los comerciantes temen que sus cámaras de seguridad los puedan matar.

Los dueños de tiendas en la capital de Somalia, Mogadiscio, se encuentran entre la espada y la pared debido a una directiva del gobierno que les exige instalar cámaras de CCTV fuera de sus negocios para intensificar la vigilancia de los insurgentes islamistas que tienen una fuerte presencia en la ciudad. Los empresarios dicen que si colocan las cámaras corren el riesgo de ser atacados por los insurgentes de al-Shabab, y si no lo hacen, podrían ser arrestados por la policía. La BBC ha cambiado los nombres de los comerciantes y propietarios de viviendas por su propia seguridad. “Las cámaras de CCTV son la razón por la que me ves en casa ahora”, dice el exdueño de la tienda Hamza Nuur, de 48 años, mientras está sentado en un sofá sosteniendo a uno de sus hijos. Él le dice a la BBC que tomó la dolorosa decisión de vender su negocio para evitar incurrir en la ira de cualquiera de los dos lados. “Te dicen que no quites las cámaras de un lado y luego te dicen que las quites del otro lado. Dependiendo de la elección que hagas, tendrás una bala o una celda esperándote”, agrega el Sr. Nuur. El gobierno emitió una directiva el año pasado a los dueños de tiendas para instalar cámaras de CCTV, a su propio costo, para disuadir los ataques de al-Shabab. El Vicealcalde de Mogadiscio, Mohamed Ahmed Diriye, le dice al podcast de BBC Africa Daily que la decisión ha dado resultado. “Solía haber cuatro o cinco bombardeos al mes en Mogadiscio, pero eso ya no es así”, dice. El gobierno ha ordenado a los residentes que instalen las cámaras fuera de las casas y edificios de apartamentos, lo que genera temores en muchas personas de que al-Shabab pueda llevar su guerra a sus hogares. Desde octubre, al-Shabab ha matado a cuatro empresarios en 10 ataques relacionados con la instalación de cámaras de CCTV, según un grupo líder de monitoreo de violencia, Armed Conflict Location & Event Data (Acled). La directiva del gobierno tenía como objetivo en última instancia interrumpir las fuentes de financiamiento de al-Shabab, ya que extorsiona dinero de los dueños de tiendas, pero los ataques de represalia de los insurgentes “han obligado a muchos negocios en los principales mercados de Mogadiscio a cerrar sus puertas durante días”, agrega Acled en un informe publicado en su sitio web. Los empresarios obligados a cerrar vendían artículos básicos en sus tiendas [Mohamed Gabobe / BBC]. Sr. Nuur dice que al principio ignoró la directiva del gobierno, pero se vio obligado a instalar las cámaras después de ser confrontado por miembros de las fuerzas de seguridad. “Traté de explicarles que solo era un pobre hombre y no quería involucrarme con el gobierno, pero se enojaron y comenzaron a amenazarme, diciendo que arruinarían mi vida”, le dice a la BBC. Sr. Nuur dice que una vez que instaló una cámara de CCTV, comenzó a recibir llamadas de números desconocidos. “Mi cuerpo comenzó a temblar desde adentro. Sabía quién era”, dice, refiriéndose a los operativos de al-Shabab que tienen una red de espionaje bien establecida, lo que les permite obtener información sobre civiles como el Sr. Nuur. Sr. Nuur dice que cambió su número, solo para que un joven se acercara a él en su tienda una mañana. “Se levantó la camisa. Tenía una pistola en la cintura. Me ordenó que encendiera mi tarjeta SIM”. Sr. Nuur dice que accedió y el teléfono sonó, con el llamante anónimo queriendo saber si “las demandas del gobierno son más importantes para ti que las nuestras”. “No sabía qué hacer. El joven con la pistola estaba parado ahí todo el tiempo. Estaba pensando, una vez que cuelgue esta llamada telefónica, ¿va a disparar? Así que susurré una oración entre dientes”, agrega el Sr. Nuur. Él dice que afortunadamente el hombre “salió de la tienda sin incidentes después de colgar la llamada”. Sr. Nuur dice que decidió vender su negocio después de que dos comerciantes fueran asesinados en octubre. “No hay nada más valioso que la vida humana”, dice. Crítico de la directiva del gobierno, el Sr. Nuur agrega: “Las personas que tratan de llegar a fin de mes se ven arrastradas a una guerra contra un grupo poderoso al que incluso el gobierno tiene dificultades para combatir. Solo imagina cómo nos sentimos como civiles.” Diriye niega que los negocios estén cerrando o que se esté obligando a los propietarios a instalar cámaras de CCTV. Sin embargo, reconoce que algunos empresarios tienen temores, pero dice que el gobierno hace todo lo posible para tranquilizarlos y protegerlos. “La ciudad está tranquila y el negocio es fluido”, agrega Diriye. Pero Asiyo Mohamed Warsame le dice a la BBC que unos hombres armados enmascarados mataron a su hermano Dahir Mohamed Warsame, de 40 años, en su tienda en el distrito de Yaqshid de Mogadiscio en octubre después de que instalara cámaras de CCTV bajo presión de las fuerzas de seguridad. “Dejó atrás seis hijos, siendo el más joven de solo cuatro meses”, dice. El comerciante Ismael Hashi, de 33 años, dice que cerró su negocio después de recibir llamadas anónimas de presuntos operativos de al-Shabab. “Conocían mi nombre y más. Era como si ya supieran todo sobre mí”, le dice a la BBC. Sr. Hashi agrega que más tarde recibió una llamada de la policía diciéndole que abriera su tienda, y cuando los ignoró, lo detuvieron por unos días antes de ser liberado. Sr. Hashi dice que ahora ha vuelto a abrir su negocio. “Todavía tengo las cámaras de CCTV instaladas por orden del gobierno, pero sé que el gobierno no puede protegerme si alguien decide quitarme la vida”, dice. “Cada vez que estoy detrás del mostrador y entra alguien que no reconozco, me pongo nervioso y me pregunto si esta es la persona enviada para matarme”, agrega Sr. Hashi. Sidow Abdullahi Mohamed, de 39 años, dice que fue arrestado por no instalar una cámara de CCTV en su casa en el distrito de Wajir. Añade que otras 14 personas en su calle también fueron arrestadas. “Fuimos trasladados a la comisaría de policía del distrito de Wadajir donde estuvimos detenidos durante horas. Finalmente fuimos liberados después de que alguien con una identificación del gobierno vino y nos respaldó y nos sacó”, dice el Sr. Mohamed. Añade que él y los otros residentes ahora han instalado cámaras de CCTV, pero viven con miedo. “Como civiles, nos vemos obligados a comprar las cámaras, pagar para instalarlas en nuestros hogares y correr el riesgo de violencia de al-Shabaab. ¿Es así como el gobierno espera ganarse los corazones y las mentes?” Más historias de la BBC sobre Somalia: Vaya a BBCAfrica.com para más noticias del continente africano. Síganos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC África o en Instagram en bbcafrica Podcasts de BBC África.