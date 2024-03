La ciudad de Baltimore pospone indefinidamente las mejoras en las intersecciones de Pratt Street.

La ciudad de Baltimore ha puesto en espera la construcción de nuevas aceras y rampas compatibles con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades en dos intersecciones de la calle Pratt el domingo.

El alcalde Brandon Scott anunció las mejoras en noviembre de 2023 para la intersección del centro de la ciudad de Pratt y Light streets, cerca del Inner Harbor, y la intersección de Pratt and President streets, que conecta el centro con los vecindarios de Little Italy y Jonestown.

La construcción también incluiría nuevas señales peatonales, señalización y cruces de peatones altamente visibles.

“Las condiciones normales de la carretera estarán en su lugar a lo largo de Pratt Street entre las intersecciones de Light y President Streets hasta nuevo aviso”, dijo el Departamento de Transporte en un comunicado de prensa.

A principios de este mes, el Concejo Municipal aprobó tres proyectos de ley solicitados por MCB Development para modificar regulaciones con el fin de convertir el parque público alrededor del Inner Harbor en apartamentos, locales comerciales y espacios de estacionamiento.

Dos proyectos de ley, para enmendar la ley de zonificación y el plan de renovación urbana de la ciudad, pasaron al escritorio de Scott. El tercer proyecto de ley cambiaría la carta de la ciudad y requiere la aprobación de los votantes de la ciudad en noviembre.