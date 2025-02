La CFPB acaba de retirar un montón de sus propias demandas mientras el futuro de la agencia está en el limbo.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) abandonó abruptamente cinco de sus propias demandas contra empresas a las que acusó de victimizar a los clientes el jueves, mientras la batalla política y legal sobre los esfuerzos de la administración Trump para reducir radicalmente la agencia continuaba.

Los casos abandonados incluyeron acciones contra nombres corporativos importantes como Capital One Financial, el noveno banco más grande del país, y el sitio de referencia inmobiliaria Rocket Homes. Otros apuntaban a un importante servicer de préstamos estudiantiles y a dos prestamistas al consumidor.

La actividad en la CFPB se ha mantenido congelada en gran medida gracias a una orden de alto al trabajo de los funcionarios de Trump, que parecen estar apuntando al organismo de control para posibles recortes devastadores. La semana pasada, desestimó un caso contra el prestamista en línea SoLo Funds, lo que generó preocupaciones entre los demócratas y los defensores de los consumidores de que la administración podría comenzar a deshacer gran parte del trabajo legal de la agencia.

“Ciertamente hay indicios de que tienen la intención de desestimar un gran número de casos, si no todos los casos”, dijo Eric Halperin, quien renunció como jefe de cumplimiento de la CFPB a principios de este mes después de servir en la administración Biden. Señaló que la agencia canceló sus contratos con testigos expertos, que son esenciales para probar casos en los tribunales, mientras que la paralización de su trabajo ha hecho imposible avanzar con las demandas.

Los abogados de la CFPB no explicaron su decisión de abandonar los casos en sus presentaciones ante el tribunal, y la agencia no respondió a una solicitud de comentario. Los cinco casos fueron desestimados con prejuicio, lo que significa que no podrían ser revividos en el futuro.

Los movimientos son, en cierto modo, sin precedentes para la agencia. Hasta este mes, la CFPB solo había desestimado una de sus propias demandas sin obtener previamente algún tipo de alivio para los consumidores, según ex funcionarios informaron a Yahoo Finance. Eso ocurrió bajo la primera administración Trump en 2018, cuando el entonces director interino Mick Mulvaney puso fin a una demanda contra el prestamista de día de pago Golden Valley Lending. Sin embargo, el caso fue desestimado sin prejuicio, lo que significa que teóricamente podría haber sido presentado nuevamente.

Varias de las demandas que la CFPB intentó retirar el jueves fueron presentadas bajo el ex director Rohit Chopra después de la victoria electoral de Trump en noviembre. El regulador demandó a Rocket Homes en diciembre, alegando que había proporcionado ilegalmente incentivos a los agentes inmobiliarios para dirigir clientes hacia su prestamista hermano, Rocket Mortgage. A principios de enero, demandó a Vanderbilt Mortgage & Finance, propiedad de Berkshire Hathaway, un prestamista de casas móviles al que acusó de atrapar ilegalmente a los clientes en préstamos que no podían pagar.

La historia continúa

La CFPB presentó su caso contra Capital One menos de una semana antes de la investidura de Trump, alegando que el banco había engañado a los clientes con $2 mil millones al publicitar una cuenta de ahorros con alto rendimiento que, en realidad, pagaba muy poco interés.

Los republicanos y los grupos de la industria criticaron el momento de esas demandas como políticamente motivadas, argumentando que Chopra intentaba llevar casos controvertidos en el último momento antes de que la nueva administración tuviera la oportunidad de reemplazarlo en la cúspide de la agencia. Muchos esperaban que esas demandas fueran retiradas.

Pero no todos los casos que la agencia ha desestimado fueron presentados durante el período de transición. El jueves, se movió para desechar una demanda de mayo contra la Pennsylvania Higher Education Assistance Agency, un servicer de préstamos estudiantiles al que acusó de cobrar deudas que habían sido canceladas en la quiebra. También abandonó un caso de agosto de 2023 contra Heights Finance, un prestamista de instalación de alto costo al que la agencia acusó de abusar de los prestatarios.

En teoría, algunos fiscales generales estatales podrían intentar presentar sus propias versiones modificadas de las demandas desestimadas, ya que tienen el poder legal de hacer cumplir las mismas leyes de protección al consumidor que la CFPB. Pero no está claro cuántos tendrían la mano de obra o los recursos para hacerlo.

La decisión de abandonar los casos se produce en medio de una batalla legal de alto riesgo sobre el futuro de la CFPB. La semana pasada, un juez federal bloqueó temporalmente al Director Interino Russell Vought para que no despidiera a más personal, después de que un sindicato que representa a los empleados de la agencia presentara una demanda alegando que planeaba despedir hasta el 95% de su fuerza laboral. En un escrito de esta semana, Vought afirmó que simplemente pretendía dirigir una agencia “más ágil y eficiente” capaz de cumplir con sus “responsabilidades estatutarias”.

Jonathan McKernan, nominado para ser director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, testifica durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado el jueves 27 de febrero de 2025. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) · Tom Williams via Getty Images

La CFPB, que fue creada como parte de la Ley Dodd-Frank de 2010 en respuesta al colapso del mercado inmobiliario y la crisis financiera, ha sido durante mucho tiempo un objetivo de críticas republicanas, que la han acusado de usar tácticas draconianas y extender su autoridad legal. Pero se ha convertido en un punto focal particular para Elon Musk y su impulso de DOGE; el multimillonario ha dicho que quiere “borrar” la CFPB.

El jueves, la senadora demócrata Elizabeth Warren presionó a Jonathan McKernan, nominado por Trump para encabezar permanentemente la agencia, sobre si ésta continuaría haciendo cumplir la ley bajo su liderazgo.

“Estoy completamente comprometido a seguir la ley completamente y fielmente. Eso incluye cada una de las leyes”, dijo.

Jordan Weissmann es un reportero senior de Yahoo Finance.

Haz clic aquí para conocer las últimas noticias de finanzas personales que te ayudarán con la inversión, la eliminación de deudas, la compra de una casa, la jubilación y más

Lee las últimas noticias financieras y de negocios de Yahoo Finance